Системный индикатор Султонова - страница 75
Навскидку : Если вместо цен брать значения SMA того-же периода, то хоть какой-то смысл появляется у первого и последнего коэфф. И даже их контрольная величина 1/period :-) Некое авторегрессионное отклонение. Торсионщина
Тогда прогнозируется значение SMA и уже по нему даётся прогноз цены. Ну хоть что-то может получится
тут Вы правы, но с одним НО....
Все вот эти математические "ковыряния" должны иметь сначала хоть какое то обоснование - говоря учеными фразами моделирование процесса, если не желаем моделировать, то не выдумываем используем стандартные рыночные индикаторы )))
Ввиду того, что сам процесс ценообразования не подлежит формальному описанию, берем и используем готовые мат.модели, т.е. имеем график и предполагаем, что это физический процесс - чего? а тут нужно проверять какой процесс может иметь схожее поведение, считаем, что график это движение тела - применяем механику, получаем ускорения, скорости и т.п. - пробуем эти формулы на форварде и получаем максимальную ошибку. Заем предполагаем, что график это электрический сигнал... получили другую величину максимальной ошибки....
и вот так лишь можно найти приближенную модель
а просто натягивать первую попавшуюся формулу... но смешно же, доказывать, что 2 + 2 = 4, а если очень захотеть то считаем что 2 + 2 = 5 , это просто перетасовка цифр и формул, я универе было интересно еще через комплексные числа всяким математическим эксгибиционизмом заниматься, сейчас не охота, есть более интересные идеи
я удалил исходники....
Вот по этой ссылке лежит исходник
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
спасибо, но я лучше ютуб посмотрю, на работе в ночь еще бы поковырялся, а сейчас со смарт ТВ то на форму то на ютуб )))
Все 5 коэффициентов "а"
И ?... пойду тоже ютуб посмотю )
показательный был опрос "что важнее для торговли", на котором "экономика" заняла чуть не последнее место.
вот так и живём :-) да ещё весна.. сразу в трёх темах одновременно одно и то-же - эквилибристика цифрами.
Жду когда придёт электротехник и показательно применит Киргофа :-)
Проверяю реализацию мт4, выложенную здесь.
И моя реализация в мт5
Оба индикатора ограничены уровнями +-10 чтобы было видно наглядно
свой индикатор проверял по данным подставленным в эксель
на этих вот данных
a4=0.1451003955149132
в экселе получается
0.145100395514913
В реализации мт4 от IgorM точно нет ошибок ?
...
И как интерпретировать показания данного индикатора - ниже 1.0 - продавай ?
Как перепроверю свою версию и буду уверен на все 100% что она совпладает с поставленной задачей - выложу тут исходник
Уважаемый Алексей! Преклоняюсь перед Вашим мужеством, осмелившегося опубликовать результаты кодирования индикатора в Вашем представлении и исполнении, а также, результаты его тестового прогона на реальных исторических данных, подтвердивших как имеющие право на жизнь моих предположений на уровне гипотезы, о чем я сообщал в самом начале темы ветки. Никаких скоропалительных выводов не буду делать, пусть, сам индикатор покажет и докажет на что он способен, а выводы пусть делают профессиональные программисты и трейдеры. В добрый путь Системный индикатор! Пусть твоя работа приносит пользу многострадальной армии трейдеров и будь грозой организаторов грязных рынков! В этом тебе помогут славная армия программистов этого форума и всего мира своими усовершенствованиями твоего кода! А моя задача - наблюдать со стороны , как ты будешь заваёвывать новые инструменты и различные рынки, наряду с Форекс и рынки акций, индексов и всего того, что покупается и продается. Со своей стороны, я помогу тебе совершенствовать твою структуру, еженедельно добавляя новых исторических данных, доведя их количество с четырех до 10-ти, а в перспективе, и до 100 и более, отчего ты станешь еще более мощным и грозным. Прошу оправдать мои надежды на успех и стань надежным помощником в старчестве! С уважением, твой создатель. Прошу прощения от участников за непроизвольный всплеск эмоций.
Теперь, по существу, заданных рыцарем Сергеем, вопросов:
1. Да, ниже 1 - продавать. Пока такая установка. Это теоретический уровень. Не исключено, что, практика внесет свои коррективы, поэтому в настройках нужно предусмотреть возможность его изменения в нужных, оптимальных, пределах;
2. Предусмотреть его, а4, замену на любой другой коэффициент из ряда ао, а1, а2 и а3;
3. Предусмотреть возможность реверса сигналов индикатора;
4. Этот список помогут пополнить программисты форума более профессионально.
Жду когда придёт электротехник и показательно применит Киргофа :-)
результат будет не лучше и не хуже любого моделирования непрерывного процесса
открою тайну - а цена не является непрерывным процессом, т.е. вот эти бары, которые мы видим и пытаемся взять из них полезный сигнал или применить математическую формулу не являются графиком функции F(t) ибо все ордера по инструменту расположены по уровням ордеров - уровень цены открытия (ЦО), стоплосса (ЦС) и тейкпрофита (ЦТ) и то, что кажется непрерывным дискретным процессом на самом деле это скачки цены между уровнями ордеров (ЦО, ЦС,ЦТ) и провалами ликвидности, часть уровней скрыта между High и Low бара. Имхо ценовой график нельзя моделировать как непрерывный дискретный процесс - это не правильно и это не допущение которым можно пренебречь
Уважаемый Игорь, получается, что, не понимая сути проблемы, впервые правильно создали код индикатора, в чем я выразил свою безмерную благодарность. На этом Ваша почетная миссия, считаю, завершена, потому, что, начали нести ахинею, дезориентируя участников. Если не верили формулам и считаете их "ковырянием", поражаюсь, как Вам удалось повторить мой экзель ради понимания смысла расчетов в каждой ячейке? Правда, сначала Вы ошиблись, реализуя свое ошибочное представления о роли Сумм, способе их представления в коде экзель, испортили весь код экзель несанкционированным вмешательством в логику кода . Когда я за несколько минут указал и исправил Вашу оплошность и самодеятельность, код стал работать как часы. Этим Ваша невнимательность не закончилась.
Вы опять прислали мне не исправленный мною вариант кода экзель! Не подозревая подлог, я выложил его сюда как эталон, будучи уверенным, что, это уже исправленный вариант. С ужасом ознакомился с сообщением одного из участников о том, что, выложенный код ошибается. Смотрю код, который вернул участник и обнаруживаю, что, от моих исправлений нет и следа. Через минуту, с благодарностями за обнаружение ошибки, вернул справленный вариант этому смельчаку, а сам спешно стал менять выставленный код экзель на исправленный вариант и, срочно, выпустил пост о замене кола везде.
А по вопросу СУММ, поговорим в ответе на Ваш пост о том, что я не умею размещать Суммы в коде экзель и Вы получите достойный отпор, который Вас удивит, как профессионального программиста. Извините, не я сменил направление вектора наших отношений. Я лишь отвечаю на Ваши неожиданные претензии. С неограниченным уважением первому автору кода индикатора на МКЛ, великому программисту, Игорю Маккани.