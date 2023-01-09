Системный индикатор Султонова - страница 72
Проблема в этом (выделено желтым цветом)
Если Y = Yрасч, то и Σ(Y - Yрасч)^2 всегда равна 0
Yрасч. в расчётах участия не принимает. Это просто проверка формулы.
Наверное модель (или приснописное Ypacч) выглядит так;
для n=4.
А проверка сводится к сравнению с x(i-тым).
Верно?
Да уж...
БЛЮЮ, постами своими - это Вы "Вы притягиваете..."
прости "Да уж..."
Без шуток
Yрасч. в расчётах участия не принимает. Это просто проверка формулы.
А пересчитываются ли значения всех коеффициентов на следующем шаге расчетов?
Или рассчитывается только а0, а остальные сдвигаются и старый а0 становится а1, а1 становится а2 и т.д.?
------------
ps. Если все коеффициенты пересчитываются - пустая трата времени. Этот "индикатор" только увеличивает неопределенность.(
Если пересчитывается только а0 и проверка проходит успешно - этот индикатор заслуживает на внимание.
Имхо.
Вот так вот, зайдет молодой человек в интернет, нарвется на эту картинку, а там все серьезно: "горно-металлургический институт"... а где научное звание, степень, должность?
Читаем:
"рассмотрим линейную зависимость"... ладно, линейная так линейная. Если линейная, то какой тут МНК? Откуда взялись иксы в кваратах?
В начале замах на нечто, а потм все сходит к методам решения систем уравнений.
Что интересно, раньше, автор сего научного труда писал, что он из коммерческого института, теперь оказывается из горно-металлургического, но про степень, звание и должность ни слова.
Вот у нас в инстике был один харизматичный кадр, работал вахтером в учебном уормусе, а на досуге, на стене в туалете писал эротические рассказы... надо заметить талантливо писал - есть что вспомнить))
"рассмотрим линейную зависимость"... ладно, линейная так линейная. Если линейная, то какой тут МНК? Откуда взялись иксы в кваратах?
В начале замах на нечто, а потм все сходит к методам решения систем уравнений.
Здесь каша из (как минимум) двух задач. В статье поставленная задача с оценкой параметров ( или как сейчас оказывается модно говорить - обучением модели))) обычно решается МНК.
Что касается топика, то тут несколько другая задача, формальное описание которой пытаемься корректно сделать все вместе.)
Вот так вот, зайдет молодой человек в интернет, нарвется на эту картинку, а там все серьезно: "горно-металлургический институт"... а где научное звание, степень, должность?
Читаем:
"рассмотрим линейную зависимость"... ладно, линейная так линейная. Если линейная, то какой тут МНК? Откуда взялись иксы в кваратах?
В начале замах на нечто, а потм все сходит к методам решения систем уравнений.
Что интересно, раньше, автор сего научного труда писал, что он из коммерческого института, теперь оказывается из горно-металлургического, но про степень, звание и должность ни слова.
Вот у нас в инстике был один харизматичный кадр, работал вахтером в учебном уормусе, а на досуге, на стене в туалете писал эротические рассказы... надо заметить талантливо писал - есть что вспомнить))
Господа, тут не в ответ, тут для всех - это мимо кассы "горно-металлургический институт" - тут все гуд - не этот... :-)
Тут Алтайский Политех и практика и работа... :-)
Наверное модель (или приснописное Ypacч) выглядит так;
для n=4.
А проверка сводится к сравнению с x(i-тым).
Верно?
Скорее так:
Yрасч. =Y(i+k+1) =x(i+k+1) =a0 + aixi + ……+ a(i+k) x(i+k) , подчеркивая, что, Yрасч. также относится к массиву исходных данных x c индексом (i+k+1), т.е., самое свежее значение x