Системный индикатор Султонова - страница 77

Фунт Д1

а0 и а3


 
Igor Makanu:

вот не пойму, кто и кого просил что - нибудь сделать?  я Вас ни о чем не просил,а  Вы просили

в очередной раз вижу от Вас к окружающим хамство и не уважение, бездарность и неспособность к обучению

ЗЫ: не охота гуглить, но думаю этот деятель уже развернул или собирается развернуть бурную активность по нескольким форумам трейдеров - несколько лет назад так было, он ищет молодежь, чтобы ездить им по ушам своей формулой 18  ))))

Игорь, вроде-бы Вы напали на след автоматического создания формул для добавления новых переменных в СЛАУ индикатора, поскольку, разгадали логику их построения. Как успехи на этом , важном, этапе совершенствования индикатора? Моя производительность в ручном режиме - не более одна переменная в неделю.

 
Ребята, хватит анонировать на разного рода индикаторы. Это как прогнозировать цену картошки в сентябре, исходя из цен в мае, июне, июле, августе... А учли сезонность, урожайность? Голову, хотя бы на конец )), включите.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:

Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 

Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность. 

  • рынок нужно охарактеризовать как сверхсложный механизм, не поддающийся непосредственному адекватному анализу мощью человеческого ума. Чтобы несколько прояснить ситуацию, выберем какую либо логически оправданную гипотезу и посредством мощи компьютера выдвинем и проверим сл. глобальную гипотезу: ЦЕНА ПОСЛЕДНЕГО БАРА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНЕ ИНСТРУМЕНТА НА КАЖДОМ ИСТОРИЧЕСКОМ БАРЕ. Естественно, никто не в состоянии проверить эту гипотезу в полном объёме и мы вынуждены, для оценки ситуации, ограничиться конечным объемом информации. Свое отступление скомпенсируем введением понятия Ц0 - учет давления исторических данных на цену к началу анализа, полагая, что, рынок обладает памятью. Рассмотрим закономерность формирования цены к моменту открытия текущего 5-го бара Ц5 на основе учета Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4 в виде : Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 + а4Ц4. 

Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:

Ц1 факт.Ц2 факт.Ц3 факт.Ц4 факт.a4a3a2a1a0Ц0 вирт. ист.Ц1 вирт.Ц2 вирт.Ц3 вирт.Ц4 вирт.ΣЦвирт.Ц5 факт.
1,13761,13771,13751,1361-5,479871,1303931,375359-1,863376,6306826,630681616-2,119781,5647461,285822-6,225671,13581,1358
1,13771,13751,13611,1358-2,719060,2307690,635452-0,856194,2127944,212793788-0,974080,7228260,262177-3,088311,13541,1354
1,13751,13611,13581,13540,5588941,4507212,385817-0,8774-2,85908-2,85907782-0,998052,7105271,6477290,6345691,13571,1357
1,13611,13581,13541,13570,544521-0,489731,681507-1,883561,3034821,30348176-2,139911,909856-0,556030,6184121,13581,1358
1,13581,13541,13571,13580,949091-0,720910,41-3,097273,9287283,928727516-3,517880,465514-0,818741,0779771,13561,1356
1,13541,13571,13581,13560,422659-0,764780,341063-1,173292,4701732,470172562-1,332150,387345-0,868640,4799721,13671,1367
1,13571,13581,13561,1367-0,47611-0,67344-0,37034-0,904543,8908663,890866234-1,02728-0,42063-0,76476-0,541191,1371,137
1,13581,13561,13671,137-0,270980,044748-0,29526-0,337412,1118612,111861113-0,38323-0,33530,050865-0,30811,13611,1361
1,13561,13671,1371,13610,130820,10459-0,48492-0,236721,6885841,688583774-0,26882-0,551210,1189190,1486241,13611,1361
1,13671,1371,13611,1361-1,337951,684211-0,12465-1,603882,7070732,707073191-1,82313-0,141731,913432-1,520051,13561,1356
1,1371,13611,13611,1356-0,778931,468912-0,03022-1,297931,8617031,861702747-1,47574-0,034341,668831-0,884551,13591,1359
1,13611,13611,13561,1359-0,806391,512641-0,01497-1,287761,8143491,814348847-1,46302-0,017011,717756-0,915981,13611,1361
1,13611,13561,13591,1361-0,918111,03410,772669-1,073621,3471321,347132039-1,219740,8774421,174634-1,043061,13641,1364
1,13561,13591,13611,13640,2131862,7064492,317132-6,41532,4732282,473227751-7,285222,632033,0747960,2422641,13711,1371
1,13591,13611,13641,13710,7067743,2718481,97262-6,643461,9200151,920015419-7,546312,2410943,7181280,8036721,13661,1366
1,13611,13641,13711,13660,422892-0,60749-1,77213-3,235757,0379077,037906837-3,67614-2,01385-0,690780,4806591,13781,1378
1,13641,13711,13661,13780,951666-0,688570,496879-0,418490,7467930,746792813-0,475570,565001-0,782631,0828061,13641,1364
1,13711,13661,13781,1364-0,330530,632365-0,401450,6507720,506110,5061098780,739993-0,456290,719505-0,375621,13371,1337
1,13661,13781,13641,13370,2634460,36517-0,299530,5644730,1184830,118482630,64158-0,340810,4149790,2986691,13291,1329
1,13781,13641,13371,13290,178440,717824-0,417060,595678-0,08697-0,086971020,677762-0,473940,8137970,2021551,13281,1328
1,13641,13371,13291,13280,0645530,922948-1,101970,8036730,349780,349779910,913295-1,249311,0456080,0731261,13251,1325



Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.

Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот  процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.

Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу: 

Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:

Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.

Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:


Продолжение:

Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:

Продолжение:

Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:

Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:

выглядит крайне сложно)
 
Alexey Klenov:

Фунт Д1

а0 и а3


и что тут можно понять?
 
Venom Voice:
и что тут можно понять?


Отчет Тестера стратегий

RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)


Настройки

Советник: SLT_3.05

Символ: GBPUSD

Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)

Параметры: magic_num=0

Lot=0.1

lot_order=0

balance_step=200

lot_increment=0.1

margin_max=30

max_spread_in=30

max_deviation=30

str1=======

use_z=0

start_date=1422748800

str2=======

str6=======

period_HMA7C=0

shift_correction_HMA7C=9

decision_threshold_a0=-1.5

decision_threshold_a4=-1.5

use_instead_a4_a3=0

consider_hl=1

revers_signals=0

str111=<<<<<<<<<<<<

str5_b== BUY =

stop_loss_buy=0

str112=<<<<<<<<<<<<

str5_s== SELL =

stop_loss_sell=0

str9=======

custom_test=0

min_pos_test=27

max_equity_loss=280

str_18= 

str_55= 

str_66= 

str_77= 

str_88= 

str_99= 

str10=======

use_withdraw_funds=0

withdraw_funds_max=999.99

withdraw_funds_min=300

Брокер: RoboMarkets Ltd 

Валюта: USD

Начальный депозит: 10 000.00

Плечо: 1:100


Результаты

Качество истории: 99%

Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1

Чистая прибыль: 7 640.96 Абсолютная просадка по балансу: 83.57 Абсолютная просадка по средствам: 93.70

Общая прибыль: 18 490.45 Максимальная просадка по балансу: 1 016.26 (5.88%) Максимальная просадка по средствам: 1 179.10 (6.77%)

Общий убыток: -10 849.49 Относительная просадка по балансу: 6.93% (794.77) Относительная просадка по средствам: 7.62% (879.02)


Прибыльность: 1.70 Матожидание выигрыша: 28.83 Уровень маржи: 6432.66%

Фактор восстановления: 6.48 Коэффициент Шарпа: 0.19 Z-Счет: 0.41 (31.82%)

AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -585027753.2462771

GHPR: 1.0021 (0.21%) LR Standard Error: 1 009.94


Всего трейдов: 265 Короткие трейды (% выигравших): 133 (54.89%) Длинные трейды (% выигравших): 132 (50.00%)

Всего сделок: 530 Прибыльные трейды (% от всех): 139 (52.45%) Убыточные трейды (% от всех): 126 (47.55%)

Самый большой прибыльный трейд: 1 216.19 Самый большой убыточный трейд: -367.44

Средний прибыльный трейд: 133.02 Средний убыточный трейд: -86.11

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 6 (1 001.76) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 6 (-635.71)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 310.64 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -635.71 (6)

Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2

 
Осталось только открыть реальный счет и стать миллионером ))  Только вот, что-то из этой статистики мне подсказывает, что вы будете очень разочарованы ))

 
rjurip1:

Осталось только открыть реальный счет и стать миллионером ))  Только вот, что-то из этой статистики мне подсказывает, что вы будете очень разочарованы ))

Индикатор и советник еще предстоит усовершенствовать усилиями форумчан.

Отчет Тестера стратегий

RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)


Настройки

Советник: SLT_3.05

Символ: GBPUSD

Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)

Параметры: magic_num=0

Lot=0.1

lot_order=0

balance_step=200

lot_increment=0.1

margin_max=30

max_spread_in=30

max_deviation=30

str1=======

use_z=0

start_date=1422748800

str2=======

str6=======

period_HMA7C=0

shift_correction_HMA7C=9

decision_threshold_a0=-1.5

decision_threshold_a4=-2.5

use_instead_a4_a3=0

consider_hl=0

revers_signals=0

str111=<<<<<<<<<<<<

str5_b== BUY =

stop_loss_buy=0

str112=<<<<<<<<<<<<

str5_s== SELL =

stop_loss_sell=0

str9=======

custom_test=0

min_pos_test=27

max_equity_loss=280

str_18= 

str_55= 

str_66= 

str_77= 

str_88= 

str_99= 

str10=======

use_withdraw_funds=0

withdraw_funds_max=999.99

withdraw_funds_min=300

Брокер: RoboMarkets Ltd 

Валюта: USD

Начальный депозит: 10 000.00

Плечо: 1:100


Результаты

Качество истории: 99%

Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1

Чистая прибыль: 5 266.23 Абсолютная просадка по балансу: 533.69 Абсолютная просадка по средствам: 584.69

Общая прибыль: 13 677.15 Максимальная просадка по балансу: 1 503.46 (13.71%) Максимальная просадка по средствам: 1 702.16 (11.77%)

Общий убыток: -8 410.92 Относительная просадка по балансу: 13.71% (1 503.46) Относительная просадка по средствам: 14.75% (1 629.47)


Прибыльность: 1.63 Матожидание выигрыша: 30.09 Уровень маржи: 5997.01%

Фактор восстановления: 3.09 Коэффициент Шарпа: 0.17 Z-Счет: -0.43 (33.28%)

AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -48892225.83735922

GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Standard Error: 679.43


Всего трейдов: 175 Короткие трейды (% выигравших): 92 (53.26%) Длинные трейды (% выигравших): 83 (50.60%)

Всего сделок: 350 Прибыльные трейды (% от всех): 91 (52.00%) Убыточные трейды (% от всех): 84 (48.00%)

Самый большой прибыльный трейд: 974.91 Самый большой убыточный трейд: -537.65

Средний прибыльный трейд: 150.30 Средний убыточный трейд: -100.13

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 10 (1 410.93) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-674.11)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 464.93 (9) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -914.62 (5)

Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2

 
Venom Voice:
выглядит крайне сложно)

Уже вся сложность спрятана в теле кода и от нее не осталась и следа Кто хочет понять логику индикатора, всегда имеет возможность осуществить своё желание, взглянув на коды МКП  и/или Экзель. Тем более, я всегда рядом, чтобы отвечать на появившиеся вопросы по логике, а программисты - по части кода. Всегда, с благодарностью, выслушаю Ваши предложения по части усовершенствования индикатора.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Индикатор и советник еще предстоит усовершенствовать усилиями форумчан.

Дело не в форумчанах. Для начала, к примеру, проверьте советника у других форекс-брокеров и сравните результаты ))

