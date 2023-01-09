Системный индикатор Султонова - страница 105

Nikolai Semko:

Оптимизация версии с  индикатором программиста для небольшой фильтрации ограничения убытков + тест с форвардом до сегодняшнего дня.

H8_v2q.zip  115 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вам уже здесь много раз говорили, что такие картинки после оптимизации (подгонки параметров под исторические данные) - не о чем не говорят.

Форвард оптимизация - это тоже самообман. Если посмотрите статистику, то обнаружите, что при форвард оптимизации забраковывается такой же процент наборов параметров, что и при обычной "оптимизации".

При, так называемой, оптимизации я смогу получить картинку даже лучше в советнике, где сделки совершаются случайным образом в случайные моменты времени, но лишь "оптимизируя" два параметра - SL и TP на конкретном историческом временном интервале.

Вот если Ваш советник будет на большинстве символов без оптимизации показывать подобные картинки, тогда я скажу: "Юсуф - Вы гений! Был не прав. Снимаю перед Вами шляпу..."

Nikolai Semko:

В данном, конкретном, случае была проведена простая оптимизация. Далее тест. Потом была изменена конечная дата и опять запущен тест. В чистом виде форвард оптимизация не проводилась.

Nikolai Semko:

Вот если Ваш советник будет на большинстве символов без оптимизации показывать подобные картинки, тогда я скажу: "Юсуф - Вы гений! Был не прав. Снимаю перед Вами шляпу..."

Мне вот тоже стало интересно...

Правда не без оптимизации.

Сделал так: провёл оптимизацию по символу GBPUSD, ТФ D1, период 2014.02.01-2018.04.01

Запустил тест, период 2014.02.01-2019.04.12 (привожу только графики тестов)

Далее только менял пары

Понятно, что не идеально, но, на мой взгляд, потенциал есть. Или как?

И ещё, сами понимаете, что отказов по спреду было вагон и маленькая тележка. Согласно параметрам, позиция открывается только при спреде не более 30 (на 5-знаке).
 
Сергей Таболин:Или как?

или после оптимизации используйте форвард-тестирование - если график не изменился - потенциал есть, если график изменился - подгонка под исторические данные

 
Сергей Таболин:

за 5 лет 80% с учётом что это история и оптимизация..

даже Сбербанк стопудово выгоднее :-)

Igor Makanu:

или после оптимизации используйте форвард-тестирование - если график не изменился - потенциал есть, если график изменился - подгонка под исторические данные

Не совсем понял... Но провёл форвард-тестирование.

В порядке из предыдущего...


Сергей Таболин:

Довольно неуверенные графике, такое ощущение, чуть что и все рухнет
 
Vladimir Baskakov:
Довольно неуверенные графике, такое ощущение, чуть что и все рухнет

Владимир, я бы даже сказал, что такое сплошь и рядом.

Основное: убытки либо во флете, либо в тренде, а прибыль - все наоборот.

Renat Akhtyamov:

Владимир, я бы даже сказал, что такое сплошь и рядом.

Основное: убытки либо во флете, либо в тренде, а прибыль - все наоборот.

Будем надеяться на светлую голову Юсуфа, хребет то обещал сломать форексу
