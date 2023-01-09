Системный индикатор Султонова - страница 80

Yousufkhodja Sultonov:

Доска почета программистов и других участников форума, активно участвовавших в создании кодов индикаторов и советников на данной ветке.

!. Игорь Макану   https://www.mql5.com/ru/users/igorm         - первый автор, создавший код индикатора на МКЛ по коду программы Экзель;

2. Сергей Таболин  https://www.mql5.com/ru/users/vip.avos  - первый автор, создавший код советника, включающий код   индикатора по коду программы Экзель и впервые                                                                                           выставивший отчеты тестера стратегий на всеобщее обозрение на страницах форума программистов МКЛ5;

3. Алексей Кленов https://www.mql5.com/ru/users/olyakish  - участник форума, впервые выставивший действие индикатора на терминале МКЛ5;

Братцы, кто последний в очереди с зачетками к уважаемому доценту мудрому Каа?

На Юсуфовской доске почета, конечно же, повисеть мне не светит (ой как хочется...), но трояк я хоть заработал?


 
rjurip1:

"Пилите Шура, пилите, она - золотая"  (c)

спамер? Лирик? 

 
.... 

:-) 

Так.. .чуть заметить... 

Господа - Вы тут вижу уже выходите... "на оргазм" 

Меня пождите, дайте впрыгнуть в крайний вагон... 

---------------

П.С. Да надо глянуть - предметнее... тут возможно кое-что, в плане грамотных трактовок сигналов на отдачу торговых приказов кое-что есть. 

 
Roman Shiredchenko:

спамер? Лирик? 

Реалист - практик
 
rjurip1:
Реалист - практик

Ха! Судя по Вашим постам - лирик-спамер!

 
Roman Shiredchenko:

Ха! Судя по Вашим постам - лирик-спамер!

Внешность бывает обманчива ))  Кстати, это сказал ежик слезая со щетки ))  В ранних постах аргументацию своей позиции ухе обозначил. Если вы можете реально опровергнуть  - предъявите.

 
rjurip1:

...  Если вы можете реально опровергнуть  - предъявите.

К внешности, щетке, ежику и ранней аргументации, и обозначению Вашей позиции   - реально опровергаю - предъявляю.

Бред полный несете и в ранних, и  в позжих постах.  

 
Roman Shiredchenko:

К внешности, щетке, ежику и ранней аргументации, и обозначению Вашей позиции   - реально опровергаю - предъявляю

Как скажешь. 

 
Алексей Тарабанов:

Как скажешь. 


Дорогой ты мой товарищ - это было мое мнение, не более чем... 

:-)

Все мои посты чуть выше считаю актуальными.

 
Roman Shiredchenko:

К внешности, щетке, ежику и ранней аргументации, и обозначению Вашей позиции   - реально опровергаю - предъявляю.

Бред полный несете и в ранних, и  в позжих постах.  

Исходя из ваших аргументов, более нет смысла что-либо обсуждать. Давно заметил, число идиотов в мире растет в геометрической прогрессии. Видимо в другом мире они тоже не нужны ))

