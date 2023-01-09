Системный индикатор Султонова - страница 81

Roman Shiredchenko:


Дорогой ты мой товарищ - это было мое мнение, не более чем... 

:-)

Все мои посты чуть выше считаю актуальными.

Если чуть выше, то, наверное, да. 

 
Nikolai Semko:

Братцы, кто последний в очереди с зачетками к уважаемому доценту мудрому Каа?

На Юсуфовской доске почета, конечно же, повисеть мне не светит (ой как хочется...), но трояк я хоть заработал?


Нет, ты промахнулся. Двоешник. 

 
rjurip1:

Исходя из ваших аргументов, более нет смысла что-либо обсуждать. Давно заметил, число идиотов в мире растет в геометрической прогрессии. Видимо в другом мире они тоже не нужны ))

Предлагаю есть смысл что пообсуждать и над чем поработать... 

Тут без шуток. 

Нужна - КОНКРЕТИКА, но не лирика.
 
Алексей Тарабанов:

:-)

Да, можно и ниже. Не спамлю - все по делу...

 
rjurip1:

Исходя из ваших аргументов, более нет смысла что-либо обсуждать. Давно заметил, число идиотов в мире растет в геометрической прогрессии. Видимо в другом мире они тоже не нужны ))

еще раз 

...

Ваш номер места среди них? 

 
Roman Shiredchenko:

Ну а без шуток, чье поведение вы хотите  получить на основе математического моделирования?

 
rjurip1:

цены?

нет?

цены?

 
Roman Shiredchenko:

В этом и есть ошибка. Цены - следствие поведения рынка/людей. Как и вся экономика.  Посмотрите на первопричину. "Как художник - художнику", ))

 
rjurip1:

Воот - уже ближе...  (но ФА не всегда рулит)

Как свободный художник и рисовальщик - гляну... 

 
Алексей Тарабанов:

