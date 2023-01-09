Системный индикатор Султонова - страница 81
Дорогой ты мой товарищ - это было мое мнение, не более чем...
:-)
Все мои посты чуть выше считаю актуальными.
Если чуть выше, то, наверное, да.
Братцы, кто последний в очереди с зачетками к уважаемому доценту мудрому Каа?
На Юсуфовской доске почета, конечно же, повисеть мне не светит (ой как хочется...), но трояк я хоть заработал?
Нет, ты промахнулся. Двоешник.
Исходя из ваших аргументов, более нет смысла что-либо обсуждать. Давно заметил, число идиотов в мире растет в геометрической прогрессии. Видимо в другом мире они тоже не нужны ))
Предлагаю есть смысл что пообсуждать и над чем поработать...
Тут без шуток.Нужна - КОНКРЕТИКА, но не лирика.
Да, можно и ниже. Не спамлю - все по делу...
Ваш номер места среди них?
Предлагаю есть смысл что пообсуждать и над чем побеседовать...
Тут без шуток.
Ну а без шуток, чье поведение вы хотите получить на основе математического моделирования?
цены?
нет?
В этом и есть ошибка. Цены - следствие поведения рынка/людей. Как и вся экономика. Посмотрите на первопричину. "Как художник - художнику", ))
Воот - уже ближе... (но ФА не всегда рулит)
Как свободный художник и рисовальщик - гляну...
Нет, ты промахнулся. Двоешник.