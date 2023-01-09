Системный индикатор Султонова - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:-)
Смысл - совершать красивые сделки.
Делить не умею - умножать и создавать ликвидность - могу.
Коль так, к чему вы здесь? Понтоваться? Есть фонды помощи больным детям, например русфонд. Если у вас все получается, почему бы не помочь больным детям?
пожалуй пора мочить
Юсуф, это неприлично.
Что именно?
Посмотрите на дату публикаци этого индикатора - 2006 год. А тут в 2019 году нарисовался кадр, считающий себя всемирным пионером нелинейной регрессии.
Юсуф - у Вас явная ошибка в экселе
Смотрите
Вы утверждаете гипотезу "Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости: Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4"
Судя по формуле в экселе вместо Ц0 должно быть а0
Ц5 - текущая цена
Ц5 = а0 + а1*Ц1 + а2*Ц2 + а3*Ц3 +а4*Ц4
Это первое замечание
второе это зачем вы в подсчетах (судя по коду в экселе) берете еще три цены из будующего ?
вот смотрите
последняя известная эксель таблица
исходные данные
в итоге вот такие коэффициенты
но по здравому смыслу в будующее заглядывать нельзя
по этому хотябы зануляем эти данные
далее будут вот такие коэффициенты
уравнение для цены 1,1476 решается и так
Прошу проверить Вашу эксель
И она скорее всего отличается от той на которой выпроизводили рассчет для первой страницы данной темы
Может вовсе вот так
и коэффициенты получаются
Ц5 тоже находится .
Юсуф - у Вас явная ошибка в экселе
Смотрите
Вы утверждаете гипотезу "Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости: Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4"
Судя по формуле в экселе вместо Ц0 должно быть а0
Ц5 - текущая цена
Ц5 = а0 + а1*Ц1 + а2*Ц2 + а3*Ц3 +а4*Ц4
Это первое замечание
второе это зачем вы в подсчетах (судя по коду в экселе) берете еще три цены из будующего ?
вот смотрите
последняя известная эксель таблица
исходные данные
в итоге вот такие коэффициенты
но по здравому смыслу в будующее заглядывать нельзя
по этому хотябы зануляем эти данные
далее будут вот такие коэффициенты
уравнение для цены 1,1476 решается и так
Прошу проверить Вашу эксель
И она скорее всего отличается от той на которой выпроизводили рассчет для первой страницы данной темы
Алексей, никакой ошибки нет, просто, я должен признать, что, в расчетах использую не 5, а 9 исторических значений цены и все! И из этого массива создаем СЛАУ - 4. В самих расчетах ничего не меняется, я только изменил принцип отбора исходных данных в структуре СЛАУ - 4. Вы тоже измените, пожалуйста, этот принцип, глядя на файл экзель, которого присылаю. Немедленно заменю старый файл везде в аттачаж на новый. Молодец, что, заметили такое несоответствие. Исторических данных у нас полно. От того, что, я признался, что не 5, а 9 исторических цен, ничего криминального нет. Теперь, я твердо могу утверждать, что, будущие цены не используются на 100 %% . Теперь, нужно предупредить Макану о необходимости корректировки кода МКЛ в таком ключе. В принципе, зачем менять код, если все считается верно. На Ваше усмотрение, хотите - меняйте, не хотите - можете не менять.
Коль так, к чему вы здесь? Понтоваться? ...
Получать знания, умения и навыки, делиться своими наработками и помогать в коде в ветке "Любой вопрос новичка..."
Вы меня не понимаете... Или эксель
смотрите к примеру команда СУММ(G:G)
это сумма значений всего столбца G
в данном случае в этом столбце x4 цены но в этот столбец попадают цены которых еще формально нет
еще раз прошу проверить эти вычисления.
тоесть если рисовать график то коэффициенты а0...а5 должны быть под ценой Ц5
но для самого рассчета получается берутся данные Ц6 Ц7 Ц8
тоесть три цены из будующего.
Вы меня не понимаете... Или эксель
смотрите к примеру команда СУММ(G:G)
это сумма значений всего столбца G
в данном случае в этом столбце x4 цены но в этот столбец попадают цены которых еще формально нет
еще раз прошу проверить эти вычисления.
тоесть если рисовать график то коэффициенты а0...а5 должны быть под ценой Ц5
но для самого рассчета получается берутся данные Ц6 Ц7 Ц8
тоесть три цены из будующего.
Эх, Алексей, придется Вас снять со шнобелевской доски почета.