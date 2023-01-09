Системный индикатор Султонова - страница 35

Renat Akhtyamov:

Благодарю.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уходите от ответа.Повторяю, мне, временно, терминал не доступен, из истории EUR/USD, скопируйте один ряд данных и приведите здесь, пожалуйста.

странно, интернет есть, а МТ нет у Вас.... Вы нуждаетесь в помощи? Вас держат помимо Вашей воли... вроде так в американских боевиках 911 отвечает )))

вот экспорт EURUSD с декабря по сегодня

 
Igor Makanu:

странно, интернет есть, а МТ нет у Вас.... Вы нуждаетесь в помощи? Вас держат помимо Вашей воли... вроде так в американских боевиках 911 отвечает )))

вот экспорт EURUSD с декабря по сегодня

У всех наших гениев вин ХР. А историю скачать - это им не по погонам.
[Удален]  
ооохх.. только что чуть живот себе не надорвал.. гральный индюк
 
Igor Makanu:

странно, интернет есть, а МТ нет у Вас.... Вы нуждаетесь в помощи? Вас держат помимо Вашей воли... вроде так в американских боевиках 911 отвечает )))

вот экспорт EURUSD с декабря по сегодня

Спасибо, получились с точками, а нужно с запятыми в 4-ёх ячейках экзель, если можно.

 
Maxim Dmitrievsky:
ооохх.. только что чуть живот себе не надорвал.. гральный индюк

Вы голодаете?

а то бы ...

;)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, получились с точками, а нужно с запятыми в 4-ёх ячейках экзель, если можно.

Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, получились с точками, а нужно с запятыми в 4-ёх ячейках экзель, если можно.

сложно предположить что значит в 4-х ячейках

вот в Эксель перевел, запятые вместо точек поставил - не нужные столбцы правой мышью сможете вырезать? ;)

Файлы:
EURUSD_Daily.zip  9 kb
 

Господа, первые рез-ты

Январь 2019 г.

1,1459
1,1342
1,1392
1,1408
1,1476
1,1441
1,1549
1,1498
1,1464
1,1467
1,1406
1,1395
1,1388
1,1364
1,137
1,1361
1,1379
1,1302
1,1409
1,1426
1,1435
1,1481

a4 a3 a2 a1 a0 Ц5расч Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. Ц5расч.=ΣЦвирт. Ц5 факт. вердикт
-2,670059 -0,562876 3,192783 0,034779 1,173723 1,1476 1,1737232 0,0399 3,6213 -0,641 -3,046 1,1476 1,1476 СЕЛЛ
-26,22944 -69,2961 -14,1898 82,58284 32,79761 1,1441 32,797613 93,665 -16,17 -79,05 -30,1 1,1441 1,1441 СЕЛЛ
-0,199947 -0,054184 -0,29225 -0,71433 2,592999 1,1549 2,5929991 -0,8138 -0,333 -0,062 -0,229 1,1549 1,1549 СЕЛЛ


Пора удивляться, хотя, рынок идет вверх, вердикт индикатора: Твердый СЕЛЛ! И, как видите, он оказался прав!

-2,670059 -0,562876 3,192783 0,034779 1,173723 1,1476 1,1737232 0,0399 3,6213 -0,641 -3,046 1,1476 1,1476 СЕЛЛ
-26,22944 -69,2961 -14,1898 82,58284 32,79761 1,1441 32,797613 93,665 -16,17 -79,05 -30,1 1,1441 1,1441 СЕЛЛ
-0,199947 -0,054184 -0,29225 -0,71433 2,592999 1,1549 2,5929991 -0,8138 -0,333 -0,062 -0,229 1,1549 1,1549 СЕЛЛ
0,4755267 0,2316533 0,145442 -0,43642 0,666534 1,1498 0,6665336 -0,4979 0,1669 0,265 0,5492 1,1498 1,1498 СЕЛЛ
0,4487998 0,2727125 0,16363 -0,41416 0,603493 1,1464 0,6034934 -0,4753 0,1872 0,315 0,516 1,1464 1,1464 СЕЛЛ


Аууууу, где Вы, оппоненты, профессора, флудовых наук! В рот воды набрали? У кого остались сомнения, что, Я сломал хребет Форексу?

Январь завершили в такой ситуации:

a4 a3 a2 a1 a0 Ц5расч Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. Ц5расч.=ΣЦвирт. Вердикт Ц5 факт.
-2,670059 -0,562876 3,192783 0,034779 1,173723 1,1476 1,1737232 0,0399 3,6213 -0,641 -3,046 1,1476 СЕЛЛ 1,1476
-26,22944 -69,2961 -14,1898 82,58284 32,79761 1,1441 32,797613 93,665 -16,17 -79,05 -30,1 1,1441 СЕЛЛ 1,1441
-0,199947 -0,054184 -0,29225 -0,71433 2,592999 1,1549 2,5929991 -0,8138 -0,333 -0,062 -0,229 1,1549 СЕЛЛ 1,1549
0,4755267 0,2316533 0,145442 -0,43642 0,666534 1,1498 0,6665336 -0,4979 0,1669 0,265 0,5492 1,1498 СЕЛЛ 1,1498
0,4487998 0,2727125 0,16363 -0,41416 0,603493 1,1464 0,6034934 -0,4753 0,1872 0,315 0,516 1,1464 СЕЛЛ 1,1464
0,3263902 0,2667723 0,290536 -0,3527 0,533776 1,1467 0,5337758 -0,4035 0,3355 0,3067 0,3742 1,1467 СЕЛЛ 1,1467
0,1725152 0,2637916 -4,7E-08 1,29E-07 0,640368 1,1406 0,640368 1E-07 -5E-08 0,3024 0,1978 1,140602013 СЕЛЛ 1,1406
0,1724431 0,2769302 -4,1E-08 1,31E-07 0,625429 1,1397 0,6254291 2E-07 -5E-08 0,3176 0,1967 1,139673689 СЕЛЛ 1,1395
-0,19103 0,4410517 -5,8E-08 7,78E-08 0,852428 1,1378 0,8524282 9E-08 -7E-08 0,5031 -0,218 1,137813253 СЕЛЛ 1,1388
-1,818402 1,4109173 2,78E-07 4,1E-08 1,598476 1,1354 1,5984762 5E-08 3E-07 1,6077 -2,071 1,135420473 СЕЛЛ 1,1364
-0,816902 1,1706128 -1,1E-05 -1,6E-06 0,732774 1,1375 0,7327745 -2E-06 -1E-05 1,3331 -0,928 1,137527258 СЕЛЛ 1,137
-0,816905 1,1706041 -1,6E-06 -1,6E-06 0,732778 1,1375 0,7327782 -2E-06 -2E-06 1,3303 -0,929 1,134227668 СЕЛЛ 1,1361
-1,478986 -2,139473 -1,9E-06 -1,9E-06 5,247708 1,1348 5,247708 -2E-06 -2E-06 -2,433 -1,68 1,134846853 СЕЛЛ 1,1379
0,4193951 0,4301115 2,43E-05 -2,1E-05 0,174087 1,14 0,1740872 -2E-05 3E-05 0,4886 0,4772 1,139970913 СЕЛЛ 1,1302

Несмотря на то, что, рынок жестоко флэтует, индикатор упорно выносит вердикт СЕЛЛ

Февраль 2019 г.

1,1446
1,1456
1,1434
1,1404
1,1366
1,1342
1,132
1,1276
1,1228
1,1255
1,1293
1,1291
1,131
1,1339
1,1343
1,1335
1,1335
1,1358
1,1391
1,1372


Видим, что, индикатор оказался прав, невозмутимо устанавливая короткие позиции, поскольку, выполняются условия открытия позиций СЕЛЛ a4<1 и Ц0>0.

 
Vizard_:

А че окно "анализа остатков" 3 наблюдения ?)))

Введены данные за первые 8 дней января: 5 съела система СЛАУ, 3 -рез-ты.

