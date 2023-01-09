Системный индикатор Султонова - страница 35
Благодарю.
Уходите от ответа.Повторяю, мне, временно, терминал не доступен, из истории EUR/USD, скопируйте один ряд данных и приведите здесь, пожалуйста.
странно, интернет есть, а МТ нет у Вас.... Вы нуждаетесь в помощи? Вас держат помимо Вашей воли... вроде так в американских боевиках 911 отвечает )))
вот экспорт EURUSD с декабря по сегодня
Спасибо, получились с точками, а нужно с запятыми в 4-ёх ячейках экзель, если можно.
сложно предположить что значит в 4-х ячейках
вот в Эксель перевел, запятые вместо точек поставил - не нужные столбцы правой мышью сможете вырезать? ;)
Господа, первые рез-ты
Январь 2019 г.
Пора удивляться, хотя, рынок идет вверх, вердикт индикатора: Твердый СЕЛЛ! И, как видите, он оказался прав!
Аууууу, где Вы, оппоненты, профессора, флудовых наук! В рот воды набрали? У кого остались сомнения, что, Я сломал хребет Форексу?
Январь завершили в такой ситуации:
Несмотря на то, что, рынок жестоко флэтует, индикатор упорно выносит вердикт СЕЛЛ
Февраль 2019 г.
Видим, что, индикатор оказался прав, невозмутимо устанавливая короткие позиции, поскольку, выполняются условия открытия позиций СЕЛЛ a4<1 и Ц0>0.
А че окно "анализа остатков" 3 наблюдения ?)))
Введены данные за первые 8 дней января: 5 съела система СЛАУ, 3 -рез-ты.