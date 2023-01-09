Системный индикатор Султонова - страница 70
эти превращения - очень увлекательно вами описаны. Но из какой формулы они следуют?
повторюсь за флуд не считать, рад читать Вас.
Я тоже пытался выяснить, но Юсуф так и не дал мне ответы
Как и почему кручу и верчу, см. пост выше. Почему появляется Y и многое, что. Вам не понятно - там-же.
где выше? Выше 70 страниц
ссылки на сообщения можно так копировать
Nikolai Semko:
где выше? Выше 70 страниц
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page69#comment_11199181
так ведь вроде у Вас
Y = Yрасч
повторюсь за флуд не считать, рад читать Вас.
Привет Рома!
Рад, рад, что порописАли, "старикам"... :-)
Эх, "старичок..." :-)
так ведь вроде у Вас
Y = Yрасч
Так и должно быть, так и есть в коде экзель и коде МКЛ индикатора. В чем проблема?
Yousufkhodja Sultonov, 2019.04.02 22:26
Следует из принципа МНК Гаусса:
Если Yрасч = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4,
Мы должны минимизировать разность суммы квадратов U =Σ(Y - Yрасч)^2 = Σ(Y - а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4)^2 = minimum
Условие всеобщего минимума :
1. dU/da0 =0;
2. dU/da1 =0;
3. dU/da2 =0;
4. dU/da3 =0;
5. dU/da4 =0.
После дифференцирования получаем систему, приведенную в https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 , поскольку, Σа0 = nа0. На количество исходных данных нет ограничений, хоть миллион данных. Просто, будут миллион минус 5 систем, каждую из которых нужно решать для каждого выбранного периода.
Вот, откуда появляются везде знак суммы Σ, параметры X и Y и их суммы., а также, тот факт, что, количество уравнений должно быть не менее 5-ти, по принципу чем больше, тем лучше, но, не менее 5-ти! Я и остановился на этом количестве.
Проблема в этом (выделено желтым цветом)
Если Y = Yрасч, то и Σ(Y - Yрасч)^2 всегда равна 0