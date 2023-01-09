Системный индикатор Султонова - страница 70

Mikhail Dovbakh:
эти превращения - очень увлекательно вами описаны. Но из какой формулы они следуют? 
Согласно приведенного вами рисунка. 

повторюсь за флуд не считать, рад читать Вас.

 
Nikolai Semko:

Я тоже пытался выяснить, но Юсуф так и не дал мне ответы 

Как и почему кручу и верчу, см. пост выше. Почему появляется Y и многое, что. Вам не понятно - там-же.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Как и почему кручу и верчу, см. пост выше. Почему появляется Y и многое, что. Вам не понятно - там-же.

где выше? Выше 70 страниц

ссылки на сообщения можно так копировать 


 


Nikolai Semko:

где выше? Выше 70 страниц

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page69#comment_11199181 

Или, вынужденно:



Yousufkhodja Sultonov:

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page69#comment_11199181 

так ведь вроде у Вас

 Y = Yрасч

 
Roman Shiredchenko:

повторюсь за флуд не считать, рад читать Вас.

Привет Рома! 
Я тоже рад "старикам" форума) 
 
Mikhail Dovbakh:
Привет Рома! 
Я тоже рад "старикам" форума) 

Рад, рад, что порописАли, "старикам"... :-)

Эх, "старичок..." :-)

 
Yousufkhodja Sultonov:

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page69#comment_11199181 

Или, вынужденно:


Вы должны понимать,  что задача, которую вы здесь описываете отличается от обсуждаемой. 
Я бы использовал,  как и предлагает Николай, индекс времени точки ряда. 
Ведь в этой ветке идет обсуждение ряда х из одного источника,  только ряд х2 в вашем изложении это же ряд х1, у которого удалено нулевое значение, но добавлено k-тое.  Или это касается х4, я так и не понял(
В этом случае система упростится,  как аналитически,  так и для понимания читающих) 
Что касается Y, то это расчетное (прогнозное) значение при вычисленных коэффициентах и фактических значениях х - хотя вы все время утверждаете,  что никаких прогнозов здесь нет) 
Добавьте индексы и вам самому станет проще... 
 
Nikolai Semko:

так ведь вроде у Вас

 Y = Yрасч

Так и должно быть, так и есть в коде экзель и коде МКЛ индикатора. В чем проблема?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Так и должно быть, так и есть в коде экзель и коде МКЛ индикатора. В чем проблема?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Системный индикатор Султонова

Yousufkhodja Sultonov, 2019.04.02 22:26

Следует из принципа МНК Гаусса:

Если Yрасч = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, 

Мы должны минимизировать разность  суммы квадратов U =Σ(Y - Yрасч)^2Σ(Y - а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4)^2 = minimum

Условие всеобщего минимума :

1. dU/da0 =0;

2. dU/da1 =0;

3. dU/da2 =0;

4. dU/da3 =0;

5. dU/da4 =0.

После дифференцирования получаем систему, приведенную в https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 , поскольку, Σа0 = nа0.  На количество исходных данных нет ограничений, хоть миллион данных. Просто, будут миллион минус 5 систем, каждую из которых нужно решать для каждого выбранного периода.

Вот, откуда появляются везде знак суммы Σ, параметры X и Y и их суммы., а также, тот факт, что, количество уравнений должно быть не менее 5-ти, по принципу чем больше, тем лучше, но, не менее 5-ти! Я и остановился на этом количестве.


Проблема в этом (выделено желтым цветом)

Если Y = Yрасч, то и Σ(Y - Yрасч)^2 всегда равна 0

