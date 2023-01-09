Системный индикатор Султонова - страница 71
Вы должны понимать, что задача, которую вы здесь описываете отличается от обсуждаемой.
По другому, как я сделал, невозможно обработать единый ряд ценовых данных. Упростить систему не получится. Y - это из того ряда уже существующих данных, отличается от них лишь тем, что, это цена только что открывшегося нового бара. Где здесь история или прогноз? Где индексы добавлять? Куда сами цены девать??? Получатся разнородные данные - теплое смешиваете с тяжелым. В результате, ни о теплом и не о тяжелом свойствах объекта не получите результат, кроме, как заставите перевернуться Гаусса в могиле от удивления. Другое дело, брать различные 4 инструмента. Тогда, каждые из инструментов будут входить в систему из своего ряда, но, это уже из другой оперы обработки и к данному случаю не имеет отношение.
Вот поэтому, Юсуф, я и захотел, чтобы Вы кодили свои алгоритмы самостоятельно. Вы же видите что идет тотальное взаимное недопонимание. Учасники форума не понимают что хотите Вы, а Вы не понимаете, почему участники форума не понимают "элементарных" вещей.
Видимо мы с Вами разную математику изучали.
Господа, Джетльмены!
При всем уважении, когда я вижу такое на первом эране
я сразу выпадаю в осадок, я не знаю с какой стороны к этому подступиться....
ВТОРОЙ ЭКРАН этот
вопросов нет - я знаю изначально как решать системы уравнений - это моё, я получаю сам кайф от их решения (это линейная алгебра - азбука) - а это - отсюда
https://www.mql5.com/ru/forum/309070
Два неизвестных из двух уравнений, четыре из четырех.... это линейная азбука, там уже лишнее ИМХО, типа не решаемых...
да там таких и должно быть ни задач, ни притягиваний их (уравнений даже за уши)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я не могу философию - базу понять (откуда все это и куда идет), подтведите философию...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПС За лирику не считать - сам физик.
Проблема в этом (выделено желтым цветом)
Если Y = Yрасч, то и Σ(Y - Yрасч)^2 всегда равна 0
Правильно, Вы забыли, что, сперва должны найти неизвестные коэфф. Yрасч., только потом это утверждение будудет правильным. Гаусс исходил из этого постулата и нашел как это осуществить. Не приготовив шашлык. нельзя его начинать есть, а Вы полностью съели его своим утверждением в желтом.
Ладно, удаляюсь.
На последок Вам, Юсуф могу дать совет, который позволит Вам худо-бедно работать с MT5, если у Вас установлена XP и нормально работает интернет. Пока не решите вопрос с компом и операционкой.
Откройте бесплатный VPS на 1 год на амазоне. В нем MT5 работает нормально.
Как установить можете посмотреть, например это видео ( первое попавшееся)
Просьба, для "даунов" подробнее расписать - можно еще раз...
пока не понятно:
"
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
...
"