Konstantin Bystrov:
Всем привет. кто может написать индикатор в мт4, чтоб активные торговые сессии (можно выставить время например с 10-18) отображались в виде японских свечей

ок

 

Добрый день!

Есть ли здесь умельцы, которые могли бы написать советник на основе информационного индикатора силы валют. Алгоритм следующий. Дожидаемся появление сильной и слабой валюты. В примере на скриншоте, это EUR   и   USD.  Если разница существенная( должна задаваться в параметрах советника), то входим в позицию. В примере на скриншоте необходимо войти в sell, что и сделаю в понедельник. В советнике нужно задать параметр таймфрейма, с которого советник должен брать сигнал( разницу силы валют). Разница силы валют и является тем самым сигналом. Стоп лосс не нужен. Тейк профит нужен. Если цена пошла против нас, усредняемся. В советнике прописываем шаг усреднения, количество ордеров, магик, начальный размер лота, коэффициент увеличения лота.   Торгую данным методом недавно, очень доволен. Для моего восприятия, это грааль.

Konstantin Bystrov:
Всем привет. кто может написать индикатор в мт4, чтоб активные торговые сессии (можно выставить время например с 10-18) отображались в виде японских свечей 
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""

#property indicator_chart_window

extern int    NumberOfDays = 50;
extern string AsiaBegin    = "10:00";
extern string AsiaEnd      = "18:00";
extern color  AsiaColor    = Goldenrod;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init()
  {
   DeleteObjects();
   for(int i=0; i<NumberOfDays; i++)
      CreateObjects("AS"+i, AsiaColor);
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
   DeleteObjects();
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateObjects(
   const string          name="Rectangle",  // имя прямоугольника
   const color           clr=clrRed,        // цвет прямоугольника
   const long            chart_ID=0,        // ID графика
   const int             sub_window=0,      // номер подокна
   datetime              time1=0,           // время первой точки
   double                price1=0,          // цена первой точки
   datetime              time2=0,           // время второй точки
   double                price2=0,          // цена второй точки
   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий прямоугольника
   const int             width=2,           // толщина линий прямоугольника
   const bool            fill=false,        // заливка прямоугольника цветом
   const bool            back=false,        // на заднем плане
   const bool            selection=false,    // выделить для перемещений
   const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
   const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим прямоугольник по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать прямоугольник! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения прямоугольника для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteObjects()
  {
   for(int i=0; i<NumberOfDays; i++)
      ObjectDelete("AS"+i);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
  {
   datetime dt=CurTime();

   for(int i=0; i<NumberOfDays; i++)
     {
      DrawObjects(dt, "AS"+i, AsiaBegin, AsiaEnd);
      dt=decDateTradeDay(dt);
      while(TimeDayOfWeek(dt)>5)
         dt=decDateTradeDay(dt);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawObjects(datetime dt, string no, string tb, string te)
  {
   datetime t1, t2;
   double   p1, p2;
   int      b1, b2;

   t1=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+" "+tb);
   t2=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+" "+te);

   if(!TimeDayOfWeek(t1))
      return;

   b1=iBarShift(NULL, 0, t1);
   b2=iBarShift(NULL, 0, t2);
   p1=High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, b1-b2, b2)];
   p2=Low [Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, b1-b2, b2)];
   ObjectSet(no, OBJPROP_TIME1, t1);
   ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE1, p1);
   ObjectSet(no, OBJPROP_TIME2, t2);
   ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE2, p2);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime decDateTradeDay(datetime dt)
  {
   int ty=TimeYear(dt);
   int tm=TimeMonth(dt);
   int td=TimeDay(dt);
   int th=TimeHour(dt);
   int ti=TimeMinute(dt);

   td--;
   if(td==0)
     {
      tm--;
      if(tm==0)
        {
         ty--;
         tm=12;
        }
      if(tm==1 || tm==3 || tm==5 || tm==7 || tm==8 || tm==10 || tm==12)
         td=31;
      if(tm==2)
         if(MathMod(ty, 4)==0)
            td=29;
         else
            td=28;
      if(tm==4 || tm==6 || tm==9 || tm==11)
         td=30;
     }
   return(StrToTime(ty+"."+tm+"."+td+" "+th+":"+ti));
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

Здравствуйте уважаемые гуру программирования, прошу у вас помощи закончить этого робота.

Я сам не программист, данного робота собрал сам из разных частей найденных на просторах интернета, но никак не могу прикрутить оставшиеся две функции которые хотелось бы видеть. Помогите пожалуйста. Я думаю что для вас это не будет так сложно как мне. Если вас не затруднит прикрутите пожалуйста, функцию которая закрывала бы отложенный ордер после того как один из двух отложенных сработал. И вторая функция должна сама увеличивать лот ордера ( "допустим" на каждые 50$ баланса 0,01 лот, по достижении 100$ что б робот сам поднял лот на 0,02). Заранее спасибо за помощь.

extern int    TakeProfit     = 100.0;
extern bool   AllPositions   = True; // Управлять всеми позициями
extern bool   ProfitTrailing = True;  // Тралить только профит
extern int    TrailingStop   = 50;    // Фиксированный размер трала
extern int    TrailingStep   = 0;     // Шаг трала
extern bool   UseSound       = False;  // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound  = "expert.wav";  // Наименование звукового файла


void start() 
{
double TakeProfitLevelB;
double TakeProfitLevelS;
double BuyStart = Ask + 400*_Point;
double SellStart = Bid - 400*_Point;

TakeProfitLevelB = BuyStart + TakeProfit*Point;
TakeProfitLevelS = SellStart - TakeProfit*Point;

if (Open[1]==Close[1]&& OrdersTotal()==0)
{
int BuyTicket = OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,0.10,BuyStart,3,0,TakeProfitLevelB,NULL,0,0,Green);
int SellTicket = OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,0.10,SellStart,3,0,TakeProfitLevelS,NULL,0,0,Blue);
}
  for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (AllPositions || OrderSymbol()==Symbol()) {
        TrailingPositions();
      }
    }
  }
}

void TrailingPositions() 
{
  double pBid, pAsk, pp;

  pp = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT);
  if (OrderType()==OP_BUY) {
    pBid = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID);
    if (!ProfitTrailing || (pBid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*pp) {
      if (OrderStopLoss()<pBid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp) {
        ModifyStopLoss(pBid-TrailingStop*pp);
        return;
      }
    }
  }
  if (OrderType()==OP_SELL) {
    pAsk = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK);
    if (!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-pAsk>TrailingStop*pp) {
      if (OrderStopLoss()>pAsk+(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp || OrderStopLoss()==0) {
        ModifyStopLoss(pAsk+TrailingStop*pp);
        return;
      }
    }
  }
}

void ModifyStopLoss(double ldStopLoss) 
{
  bool fm;

  fm=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),ldStopLoss,OrderTakeProfit(),0,CLR_NONE);
  if (fm && UseSound) PlaySound(NameFileSound);
}
 

 Iurii Tokman:


Спасибо за индикатор, Всем советую услуги   Iurii Tokman
 
gss:

Посмотрите в базе e-News-Lucky$.mq4.

Посмотрите  Фиксированно-пропорциональный метод выбора размера позиции (Р. Джонс) - MQL4 и MetaTrader 4 - Форум алго-трейдеров MQL4 - Страница 3 (mql5.com)

Спасибо уважаемый gss за проявленный интерес к моей просьбе. Со всем уважением, но я не программист, именно по этой причине решил обратиться к гуру MQL4. Тот код который я выложил рабочий, его я собирал из разных советников, точнее из одного, взял только функцию Trailing Stop. Остальное придумал сам ( по поводу выставления отложенных ордеров). Прошу взглянуть вас и других гуру на выставленный мной код, и если вас не затруднит добавить к этому роботу ещё две функции. 
1) Удаление отложенного ордера при срабатывании одного из двух.
2) Автоматическое увеличение лота ( на каждые 50$ 0.01 тоесть на 100$ будет уже 0.02)
Заранее спасибо вам.

 

Всем привет, гляньте мою идею для индикатора, чтоб не спамить во всех постах кидаю ссылку 

https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page144#comment_22289427

Напишу советник бесплатно
Напишу советник бесплатно
  • 2021.05.08
  • www.mql5.com
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить публично...
 
Ребят кто сможет написать простой советник?
Выставляющий оба ордера buy и sell как только один из них закроется открывается такие же ордера с таким же лотом buy и sell и т.д
 
добрый день кто нибудь может помочь в написании советника который бы открывал противоположный ордер тем же обьемом на каждый ордер при любом количестве ордеров . чтобы не торговал и не закрывал сам не чего.

т.е если есть разница в селах или баях всегда должен быть отложенник на разницу скажем на 13 пунктов . заранее спасибо за помощь .для мт 4

1.при открытии сделку в любую сторону выставляется противоположный ордер тем же объёмом.можно добавить трелинг стоп т.е если сделка в плюсе т.е ордер продвигается --- т.е случае обратного движения будет плюсовой замок.

2.в случае открытия любой части от замка должен выставляется ордер на разницу.

вроде все . еще раз ---  советник недолжен закрывать сам не чего без лишних кнопок на графике. без панели помощника.
