Всем привет. кто может написать индикатор в мт4, чтоб активные торговые сессии (можно выставить время например с 10-18) отображались в виде японских свечей
ок
Добрый день!
Есть ли здесь умельцы, которые могли бы написать советник на основе информационного индикатора силы валют. Алгоритм следующий. Дожидаемся появление сильной и слабой валюты. В примере на скриншоте, это EUR и USD. Если разница существенная( должна задаваться в параметрах советника), то входим в позицию. В примере на скриншоте необходимо войти в sell, что и сделаю в понедельник. В советнике нужно задать параметр таймфрейма, с которого советник должен брать сигнал( разницу силы валют). Разница силы валют и является тем самым сигналом. Стоп лосс не нужен. Тейк профит нужен. Если цена пошла против нас, усредняемся. В советнике прописываем шаг усреднения, количество ордеров, магик, начальный размер лота, коэффициент увеличения лота. Торгую данным методом недавно, очень доволен. Для моего восприятия, это грааль.
Здравствуйте уважаемые гуру программирования, прошу у вас помощи закончить этого робота.
Я сам не программист, данного робота собрал сам из разных частей найденных на просторах интернета, но никак не могу прикрутить оставшиеся две функции которые хотелось бы видеть. Помогите пожалуйста. Я думаю что для вас это не будет так сложно как мне. Если вас не затруднит прикрутите пожалуйста, функцию которая закрывала бы отложенный ордер после того как один из двух отложенных сработал. И вторая функция должна сама увеличивать лот ордера ( "допустим" на каждые 50$ баланса 0,01 лот, по достижении 100$ что б робот сам поднял лот на 0,02). Заранее спасибо за помощь.
Посмотрите в базе e-News-Lucky$.mq4.
Посмотрите Фиксированно-пропорциональный метод выбора размера позиции (Р. Джонс) - MQL4 и MetaTrader 4 - Форум алго-трейдеров MQL4 - Страница 3 (mql5.com)
Всем привет, гляньте мою идею для индикатора, чтоб не спамить во всех постах кидаю ссылку
https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page144#comment_22289427
т.е если есть разница в селах или баях всегда должен быть отложенник на разницу скажем на 13 пунктов . заранее спасибо за помощь .для мт 4
1.при открытии сделку в любую сторону выставляется противоположный ордер тем же объёмом.можно добавить трелинг стоп т.е если сделка в плюсе т.е ордер продвигается --- т.е случае обратного движения будет плюсовой замок.
2.в случае открытия любой части от замка должен выставляется ордер на разницу.
вроде все . еще раз --- советник недолжен закрывать сам не чего без лишних кнопок на графике. без панели помощника.