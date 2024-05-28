Пишем бесплатные советники - страница 12

SanAlex:

я без понятия - слепил как есть! я же самоучка всё методом научного тыканья 

\\\\\\\\\\\\\ сам удивляюсь - он ещё и результат вроде не плохой показывает - эксперт у меня тяжёлый - долго тестирует

   

у вас совсем другой сигнал
в оригинале крест линий плюс и минус
у вас еще и основная линия в сигнале

Iurii Tokman:

у вас совсем другой сигнал
в оригинале крест линий плюс и минус
у вас еще и основная линия в сигнале

да! я три линии задействовал минусовая(розовая) она как нулевая - а те две, пересекают её и дают сигнал 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

март месяц погнал вниз ---------- вот это я эксперта за-бацал я этот тест наверное к новому году закончу.(только пол пути прошла)

пока идёт не плохо 4

 
SanAlex:

да! я три линии задействовал минусовая(розовая) она как нулевая - а те две, пересекают её и дают сигнал 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

март месяц погнал вниз ---------- вот это я эксперта за-бацал я этот тест наверное к новому году закончу.(только пол пути прошла)


если сов использует кастомный индикатор
то нужно просто сигнал перенести в советник
и не использовать индикатор

 
Я извиняюсь а по моей просьбе по индикатору adx-buy-sell сделаете советник?
SAJSRAh:
Я извиняюсь а по моей просьбе по индикатору adx-buy-sell сделаете советник?

если он у вас сигнальный индикатор - то можно вот этот эксперт (мт4) использовать https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page63#comment_17088893 

input string   t="------------- Balans Parameters -----"; //
input double   TargetProfit     = 999999.99;     // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss       = 0;             // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string   t2="------------ Exchange TP SL --------"; //
input double   InpTProfit       = 1000;          // Exchange TP
input double   InpStopLoss      = 1000000;       // Exchange SL
input string   t0="------------ Lots Parameters -------"; //
input double   InpLots          = 0.01;          // Lots
input double   InpLots1         = 0.02;          // : Lots 1
input int      InpLots_01       = 200;           // Exchange Lots
input double   InpLots2         = 0.04;          // : Lots 2
input int      InpLots_02       = 400;           // Exchange Lots
input double   InpLots3         = 0.08;          // : Lots 3
input int      InpLots_03       = 800;           // Exchange Lots
input double   InpLots4         = 0.16;          // : Lots 4
input string   _Orders_="------ Parameters Order ------"; //
input double   TakeProfit       = 500;           // Take Profit
input double   TrailingStop     = 300;           // Фиксированный размер трала
input double   TrailingStep     = 50;            // Шаг трала
input string   short_name       = "FilterSignal";// Name Indicators
input bool     InpOnlyOne       = false;         // Close opposite
input bool     ObjRevers        = false;         // Revers

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

где жёлтым мечено - впишите имя вашего Индикатора 

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.06.19
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
 
SanAlex:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если использовать крест, без будущего, то там прибыли нет


Iurii Tokman:

если сов использует кастомный индикатор
то нужно просто сигнал перенести в советник
и не использовать индикатор

У меня тяжёлый эксперт от того что в нём много функции от Горизонтальных и Трендовых линии. 

вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046 

сама функция - работы от Индикатора вот

sinput group "----------------- Indicators: UP -----------------------"
sinput bool               InpIndicators_1            = false;            // Indicators: Start (true)
sinput ENUM_MODE          FilterLine_3               = mode_All;         // FILTER: ВКЛ.ВЫКЛ.
sinput string             short_name_1               = "Имя Индикатора"; // Name Indicators "UP"
sinput int                InpBars_1                  = 1;                // Bars
sinput ENUM_TIMEFRAMES    Period_1                   = PERIOD_CURRENT;   // Period Indicators
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpLongOpened_1Command     = close_open_b;     // Buy command:
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpShortOpened_1Command    = close_open_s;     // Sell command:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators_1(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd_1==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd_1=iCustom(m_symbol.Name(),Period_1,short_name_1))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating indicator_1");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position opening                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongOpened_1(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(m_macd_current_1<m_signal_current_1)
     {
      InpTradeCommand(InpLongOpened_1Command);
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position opening                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortOpened_1(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current_1>m_signal_current_1)
     {
      InpTradeCommand(InpShortOpened_1Command);
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| main function returns true if any position processed             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Processing_1(void)
  {
//--- we work only at the time of the birth of new bar
   datetime time_0=iTime(m_symbol.Name(),Period_1,0);
   if(time_0==ExtPrevBars_1)
      return(false);
   ExtPrevBars_1=time_0;
   if(!m_symbol.RefreshRates())
     {
      ExtPrevBars_1=0;
      return(false);
     }
//--- refresh indicators
   if(BarsCalculated(m_handle_macd_1)<2)
      return(false);
   if(CopyBuffer(m_handle_macd_1,0,InpBars_1,2,m_buff_MACD_main_1)  !=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_macd_1,1,InpBars_1,2,m_buff_MACD_signal_1)!=2)
     {
      ExtPrevBars_1=0;
      return(false);
     }
//   m_indicators.Refresh();
//--- to simplify the coding and speed up access
//--- data are put into internal variables
   m_macd_current_1   =m_buff_MACD_main_1[0];
   m_signal_current_1 =m_buff_MACD_signal_1[0];
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(LongOpened_1())
      return(true);
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(ShortOpened_1())
      return(true);
//--- exit without position processing
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

пока идёт не плохо 5

Algorithm manually automate
Algorithm manually automate
  • www.mql5.com
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
Iurii Tokman:

если использовать крест, без будущего, то там прибыли нет


у меня всё же, другой результат выйдет - ещё немного осталось до конца теста 

пока идёт не плохо 6 

ИТОГ : Индикатора "Back and forth ADX"    Март Апрель - не удачный почему то 

пока идёт не плохо 7

пока идёт не плохо 8

пока идёт не плохо 9

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот сам Индикатор

Файлы:
Back_and_forth_ADX.mq5  14 kb
SanAlex:

ИТОГ : Индикатора "Back and forth ADX"    Март Апрель - не удачный почему то 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот сам Индикатор

Вот Эксперт шустро работает в тестере - проверять Сигнальные Индикаторы

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Back and forth ADX.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#define  MACD_MAGIC 9294501
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//---
input double InpLots          = 0.01;                 // Lots
input int    InpTakeProfit    = 500;                  // Take Profit (in pips)
input int    InpTrailingStop  = 300;                  // Trailing Stop Level (in pips)
sinput group "----------------- Indicators: -----------------------"
input string Inp_name_1       = "Back and forth ADX"; // Name Indicators
input int    InpBars_1        = 1;                    // Bars
//---
int ExtTimeOut=10; // time out in seconds between trade operations
//+------------------------------------------------------------------+
//| MACD Sample expert class                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSampleExpert
  {
protected:
   double            m_adjusted_point;             // point value adjusted for 3 or 5 points
   CTrade            m_trade;                      // trading object
   CSymbolInfo       m_symbol;                     // symbol info object
   CPositionInfo     m_position;                   // trade position object
   CAccountInfo      m_account;                    // account info wrapper
   //--- indicators
   int               m_handle_macd;                // MACD indicator handle
   //--- indicator buffers
   double            m_buff_MACD_main[];           // MACD indicator main buffer
   double            m_buff_MACD_signal[];         // MACD indicator signal buffer
   //--- indicator data for processing
   double            m_macd_current;
   double            m_signal_current;
   //---
   double            m_traling_stop;
   double            m_take_profit;

public:
                     CSampleExpert(void);
                    ~CSampleExpert(void);
   bool              Init(void);
   void              Deinit(void);
   bool              Processing(void);

protected:
   bool              InitCheckParameters(const int digits_adjust);
   bool              InitIndicators(void);
   bool              LongClosed(void);
   bool              ShortClosed(void);
   bool              LongModified(void);
   bool              ShortModified(void);
   bool              LongOpened(void);
   bool              ShortOpened(void);
  };
//--- global expert
CSampleExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CSampleExpert::CSampleExpert(void) : m_adjusted_point(0),
   m_handle_macd(INVALID_HANDLE),
   m_macd_current(0),
   m_signal_current(0),
   m_traling_stop(0),
   m_take_profit(0)
  {
   ArraySetAsSeries(m_buff_MACD_main,true);
   ArraySetAsSeries(m_buff_MACD_signal,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CSampleExpert::~CSampleExpert(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization and checking for input parameters                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Init(void)
  {
//--- initialize common information
   m_symbol.Name(Symbol());                  // symbol
   m_trade.SetExpertMagicNumber(MACD_MAGIC); // magic
   m_trade.SetMarginMode();
   m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- tuning for 3 or 5 digits
   int digits_adjust=1;
   if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5)
      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_traling_stop    =InpTrailingStop*m_adjusted_point;
   m_take_profit     =InpTakeProfit*m_adjusted_point;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_trade.SetDeviationInPoints(3*digits_adjust);
//---
   if(!InitCheckParameters(digits_adjust))
      return(false);
   if(!InitIndicators())
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checking for input parameters                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitCheckParameters(const int digits_adjust)
  {
//--- initial data checks
   if(InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     {
      printf("Take Profit must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());
      return(false);
     }
   if(InpTrailingStop*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     {
      printf("Trailing Stop must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());
      return(false);
     }
//--- check for right lots amount
   if(InpLots<m_symbol.LotsMin() || InpLots>m_symbol.LotsMax())
     {
      printf("Lots amount must be in the range from %f to %f",m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax());
      return(false);
     }
   if(MathAbs(InpLots/m_symbol.LotsStep()-MathRound(InpLots/m_symbol.LotsStep()))>1.0E-10)
     {
      printf("Lots amount is not corresponding with lot step %f",m_symbol.LotsStep());
      return(false);
     }
//--- warning
   if(InpTakeProfit<=InpTrailingStop)
      printf("Warning: Trailing Stop must be less than Take Profit");
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iCustom(_Symbol,_Period,Inp_name_1))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongClosed(void)
  {
   bool res=false;
//--- should it be closed?
   if(m_macd_current>m_signal_current)
     {
      //--- close position
      if(m_trade.PositionClose(Symbol()))
         printf("Long position by %s to be closed",Symbol());
      else
         printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
      //--- processed and cannot be modified
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position closing                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortClosed(void)
  {
   bool res=false;
//--- should it be closed?
   if(m_macd_current<m_signal_current)
     {
      //--- close position
      if(m_trade.PositionClose(Symbol()))
         printf("Short position by %s to be closed",Symbol());
      else
         printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
      //--- processed and cannot be modified
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position modifying                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongModified(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>m_adjusted_point*InpTrailingStop)
        {
         double sl=NormalizeDouble(m_symbol.Bid()-m_traling_stop,m_symbol.Digits());
         double tp=m_position.TakeProfit();
         if(m_position.StopLoss()<sl || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Long position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position modifying                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortModified(void)
  {
   bool   res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(m_adjusted_point*InpTrailingStop))
        {
         double sl=NormalizeDouble(m_symbol.Ask()+m_traling_stop,m_symbol.Digits());
         double tp=m_position.TakeProfit();
         if(m_position.StopLoss()>sl || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Short position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position opening                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongOpened(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(m_macd_current<m_signal_current)
     {
      double price=m_symbol.Ask();
      double tp   =m_symbol.Bid()+m_take_profit;
      //--- check for free money
      if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price)<0.0)
         printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
      else
        {
         //--- open position
         if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,tp))
            printf("Position by %s to be opened",Symbol());
         else
           {
            printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
            printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,tp);
           }
        }
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position opening                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortOpened(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current>m_signal_current)
     {
      double price=m_symbol.Bid();
      double tp   =m_symbol.Ask()-m_take_profit;
      //--- check for free money
      if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price)<0.0)
         printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
      else
        {
         //--- open position
         if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price,0.0,tp))
            printf("Position by %s to be opened",Symbol());
         else
           {
            printf("Error opening SELL position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
            printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,tp);
           }
        }
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| main function returns true if any position processed             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Processing(void)
  {
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates())
      return(false);
//--- refresh indicators
   if(BarsCalculated(m_handle_macd)<2)
      return(false);
   if(CopyBuffer(m_handle_macd,0,InpBars_1,2,m_buff_MACD_main)  !=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_macd,1,InpBars_1,2,m_buff_MACD_signal)!=2)
      return(false);
//   m_indicators.Refresh();
//--- to simplify the coding and speed up access
//--- data are put into internal variables
   m_macd_current   =m_buff_MACD_main[0];
   m_signal_current =m_buff_MACD_signal[0];
//--- it is important to enter the market correctly,
//--- but it is more important to exit it correctly...
//--- first check if position exists - try to select it
   if(m_position.Select(Symbol()))
     {
      if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
        {
         //--- try to close or modify long position
         if(LongClosed())
            return(true);
         if(LongModified())
            return(true);
        }
      else
        {
         //--- try to close or modify short position
         if(ShortClosed())
            return(true);
         if(ShortModified())
            return(true);
        }
     }
//--- no opened position identified
   else
     {
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if(LongOpened())
         return(true);
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if(ShortOpened())
         return(true);
     }
//--- exit without position processing
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- create all necessary objects
   if(!ExtExpert.Init())
      return(INIT_FAILED);
//--- secceed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   static datetime limit_time=0; // last trade processing time + timeout
//--- don't process if timeout
   if(TimeCurrent()>=limit_time)
     {
      //--- check for data
      if(Bars(Symbol(),Period())>2)
        {
         //--- change limit time by timeout in seconds if processed
         if(ExtExpert.Processing())
            limit_time=TimeCurrent()+ExtTimeOut;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ИСПРАВИЛ - НЕ ДОПИСАЛ ВОТ ТУТ

      if((m_handle_macd=iCustom(_Symbol,_Period,Inp_name_1))==INVALID_HANDLE)
Файлы:
Exp_Back_and_forth_ADX.mq5  16 kb
