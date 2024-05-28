Пишем бесплатные советники - страница 12
я без понятия - слепил как есть! я же самоучка всё методом научного тыканья
\\\\\\\\\\\\\ сам удивляюсь - он ещё и результат вроде не плохой показывает - эксперт у меня тяжёлый - долго тестирует
у вас совсем другой сигнал
в оригинале крест линий плюс и минус
у вас еще и основная линия в сигнале
да! я три линии задействовал минусовая(розовая) она как нулевая - а те две, пересекают её и дают сигнал
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
март месяц погнал вниз ---------- вот это я эксперта за-бацал я этот тест наверное к новому году закончу.(только пол пути прошла)
если сов использует кастомный индикатор
то нужно просто сигнал перенести в советник
и не использовать индикатор
Я извиняюсь а по моей просьбе по индикатору adx-buy-sell сделаете советник?
если он у вас сигнальный индикатор - то можно вот этот эксперт (мт4) использовать https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page63#comment_17088893
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
где жёлтым мечено - впишите имя вашего Индикатора
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если использовать крест, без будущего, то там прибыли нет
У меня тяжёлый эксперт от того что в нём много функции от Горизонтальных и Трендовых линии.
вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046
сама функция - работы от Индикатора вот
если использовать крест, без будущего, то там прибыли нет
у меня всё же, другой результат выйдет - ещё немного осталось до конца теста
ИТОГ : Индикатора "Back and forth ADX" Март Апрель - не удачный почему то
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот сам Индикатор
Вот Эксперт шустро работает в тестере - проверять Сигнальные Индикаторы
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ИСПРАВИЛ - НЕ ДОПИСАЛ ВОТ ТУТ