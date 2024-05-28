Пишем бесплатные советники - страница 3

Новый комментарий
 
Добрый день . Просьба написать советник по 1 индикатору Line Heiken Ashi работа сова только  по тайм 1час 4 часа 1 день 1 неделя месяц- ( открытие сделок - закрытие - трейлинг-  от 3 до 6 сделок при пересечении линий - лот начальный -0.01 до 0.05 для счета нано-
 

Доброго времени суток, Уважаемые мыслители и разработчики, выкладываю советника основанном на развороте тренда и его откатах.

Советник скальпер Limmon_v_10.2

Хотелось бы обсудить оптимизацию данного эксперта т.к. потенциал в нём есть, необходимую информацию по его работе предоставлю. Сам не программист заказывал у разработчика по своей ТС.

Качество моделирования очень слабое, как и видно на скриншоте, не смог добиться лучше, нужно как то прогнать
 
И сэт индикаторов во вложении, ещё есть RSI, но он есть в МТ4
 
Конкретно, хотелось бы видеть в советнике илановскую усреднялку, а так же закрытие ордеров в одном месте, и убрать некоторые графические настройки индикаторов из совы. В общем идей ещё много для оптимизации...
 
Здравствуйте. Вы можете автоматизировать стратегию Снайпер икс?
 
Тех.задание
На mql5
Открываеться по тренду даже если тренд совсем маленький. Первый ордер открываеться со стоплоссом SL (устанавливается вручную перед запуском торгового робота). Затем открывается второй ордер со стоплоссом SL (как у первого), открывается он через Х пунктов (тоже устанавливается вручную перед запуском). Затем через Х пунктов устанавливается третий ордер со стоплоссом SL. У всех ордеров лот равен lot (также устанавливается вручную перед запуском). Если сработал стоплосс второго или третьего ордера, то при достижении цены опять в Х пунктов открывается такой же ордер с темже стоплоссом. А если сработал соплосс первого ордера, то открывается ордер в обратном направлении и там тоже самое. При достижении прибыли в Y долларов все три ордера закрываются одновременно. При проскальзывании цены ордер должен все равно открываться. При прохождении через выходные торговый робот должен все равно продолжать работать. Когда все три ордера будут закрыты при достижении Y доларов, то советник начинает работу сначала автоматически и так пока не выключишь его вручную.
 

как узнать, параметры стандартного параболика на дневном таймфрейме, если их перенести на часовой.

как их рассчитать чтобы разместить на часовом таймфреме.

так же интересуют параметры четырехчасового параболика - на часовик

 
Нужно сделать мультивалютник. Что брал пары из окна рынка для MT4. Ну или прописывать.
Файлы:
tqjgqhvf.mq4  48 kb
 

Всем привет !

Уважаемые напишите простенький советник ! ПОЖАЛОСТА!

напишите пожалоста

 
volodymyr67:

Всем привет !

Уважаемые напишите простенький советник ! ПОЖАЛОСТА!


в маркете таких немерено.

12345678910...24
Новый комментарий