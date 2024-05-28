Пишем бесплатные советники - страница 3
Доброго времени суток, Уважаемые мыслители и разработчики, выкладываю советника основанном на развороте тренда и его откатах.
Советник скальпер Limmon_v_10.2
Хотелось бы обсудить оптимизацию данного эксперта т.к. потенциал в нём есть, необходимую информацию по его работе предоставлю. Сам не программист заказывал у разработчика по своей ТС.
как узнать, параметры стандартного параболика на дневном таймфрейме, если их перенести на часовой.
как их рассчитать чтобы разместить на часовом таймфреме.
так же интересуют параметры четырехчасового параболика - на часовик
Всем привет !
Уважаемые напишите простенький советник ! ПОЖАЛОСТА!
в маркете таких немерено.