Попробуйте здесь почитать, и код есть:
https://www.mql5.com/ru/code/7749
Спасибо!
Добрый день!
Есть ли здесь умельцы, которые могли бы написать советник на основе информационного индикатора силы валют. Алгоритм следующий. Дожидаемся появление сильной и слабой валюты. В примере на скриншоте, это EUR и USD. Если разница существенная( должна задаваться в параметрах советника), то входим в позицию. В примере на скриншоте необходимо войти в sell, что и сделаю в понедельник. В советнике нужно задать параметр таймфрейма, с которого советник должен брать сигнал( разницу силы валют). Разница силы валют и является тем самым сигналом. Стоп лосс не нужен. Тейк профит нужен. Если цена пошла против нас, усредняемся. В советнике прописываем шаг усреднения, количество ордеров, магик, начальный размер лота, коэффициент увеличения лота. Торгую данным методом недавно, очень доволен. Для моего восприятия, это грааль.
Есть индикаторы, которые не перерисовывают по тренду. Нужно сделать робота для всех с целью продажи на маркете.
Индикатор, по которому писать робота доступен на маркете FREE (для вас, затем индикатор станет платным).
Условия такие:
1. Вы пишете робота по моему индикатору и пользуетесь им, и индикатором. Можете продавать на маркете.
2. Я пользуюсь вашим роботом и могу его продавать.
Алгоритм:
Скальпируем по тренду с коротким стопом. Много маленьких сделок в тренд.
Пишите с ЛС, называйте свои условия, обсудим.
Привет, кто напишет простенький индикатор (возможно такой уже есть, но я не находил)
Смысл вычислять и отправлять алерт каждый раз, когда случается то, что я показал на картинке. А именно, когда несколько часовых свечей практически бьются в одну точку.
Ведь как то пишут свечные индикаторы, этот будет думаю попроще.
практически бьются в одну точку.
Это как?
что как? есть максимум свечи, две следующие должны показать близкий максимум, +- 5 пунктов например, чтобы настраивалось все.
люди доджи, висельники как то программируют, думаю это попроще, просто не умею, а только лишь идею предложил