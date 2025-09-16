Напишу советник бесплатно - страница 144

Новый комментарий
 

Попробуйте здесь почитать, и код есть:

https://www.mql5.com/ru/code/7749

lot lib
lot lib
  • www.mql5.com
Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом.
 
Aleksei Stepanenko:

Попробуйте здесь почитать, и код есть:

https://www.mql5.com/ru/code/

Спасибо!

 

Добрый день!

Есть ли здесь умельцы, которые могли бы написать советник на основе информационного индикатора силы валют. Алгоритм следующий. Дожидаемся появление сильной и слабой валюты. В примере на скриншоте, это EUR   и   USD.  Если разница существенная( должна задаваться в параметрах советника), то входим в позицию. В примере на скриншоте необходимо войти в sell, что и сделаю в понедельник. В советнике нужно задать параметр таймфрейма, с которого советник должен брать сигнал( разницу силы валют). Разница силы валют и является тем самым сигналом. Стоп лосс не нужен. Тейк профит нужен. Если цена пошла против нас, усредняемся. В советнике прописываем шаг усреднения, количество ордеров, магик, начальный размер лота, коэффициент увеличения лота.   Торгую данным методом недавно, очень доволен. Для моего восприятия, это грааль.

Файлы:
10.7_CSS.v3.8ps_withAlertsCross_mod.mq4  85 kb
0.png  51 kb
 

Есть индикаторы, которые не перерисовывают по тренду. Нужно сделать робота для всех с целью продажи на маркете.

Индикатор, по которому писать робота доступен на маркете FREE (для вас, затем индикатор станет платным).  

Условия такие:

1. Вы пишете робота по моему индикатору и пользуетесь им, и индикатором. Можете продавать на маркете.

2. Я пользуюсь вашим роботом и могу его продавать.

Алгоритм:

Скальпируем по тренду с коротким стопом. Много маленьких сделок в тренд.

Пишите с ЛС, называйте свои условия, обсудим.

 
5 я ничего не понимаю 
 
Раньше мне звонили и предлагали помощь обновил телефон всё стёрлось
 

Привет, кто напишет простенький индикатор (возможно такой уже есть, но я не находил)

Смысл вычислять и отправлять алерт каждый раз, когда случается то, что я показал на картинке. А именно, когда несколько часовых свечей практически бьются в одну точку.

Ведь как то пишут свечные индикаторы, этот будет думаю попроще.


 
Ivan:

практически бьются в одну точку.

Это как? 

 
Evgeny Belyaev:

Это как? 

что как? есть максимум свечи, две следующие должны показать близкий максимум, +- 5 пунктов например, чтобы настраивалось все.

люди доджи, висельники как то программируют, думаю это попроще, просто не умею, а только лишь идею предложил

 
Есть куча софта для проверки 
1...137138139140141142143144145146147148149150151...199
Новый комментарий