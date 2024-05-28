Пишем бесплатные советники - страница 7

Помогите с советником.

Тех.задание:  Вход в рынок осуществляет человек, далее советник выставляет стопы в пунктах по предварительным настройкам,так же стопы автоматически перемещаются в зависимости от прибыли в пунктах, далее по достижению определенного количества пунктов по тренду советник открывает еще один ордер и в без убыток ставит стопы относительно первого ордера и оба ордера идут по тренду, когда проходит определенное количества пунктов он повторят действия , снова открывает  ордер в направление тренда заданого и так же ставит стопы. если стопы последнего ордера срабатывает, то сова закрывает все ордера в прибыль и ждет дальнейшего открытия ордеров 

 
Добрый день. Просьба напишите пожалуйста советника по индикатору. Индикатор HalfTrend (прилагаю). Открывать ордер по сигналу. Если ордер закрылся открывать новый в эту же сторону. И такой нюанс: допустим открылся ордер бай, но не закрылся. Потом был сигнал на селл. И снова сигнал на бай. Вот чтобы второй ордер бай ставился не ближе 13 пунктов от предыдущего(на 4-х знаке). И чтобы был мэйджик номер. Заранее благодарю)
Файлы:
HalfTrend-1.02.mq4  7 kb
 
Здравствуйте! Напишите пожалуйста индикатор, который будет рисовать уровни от максимума или минимума при наводе указателя мыши и нажатии на клавишу которая задается в настройках, расстояние между уровнями, их количество, длинна и цвет так же задается в настройках.Образец на рисунке. Образец
 
Добрый день
нужна заготовка индикатора на mql5 чтобы дальше  сам смог редактировать: наклонная линия(луч) по двум точкам АB. Точка A: Close[2], Точка В: Close[1]
 
 
MT4.   Здравствуйте! Хотелось бы иметь любой сигнал по-поводу простого события. Схождение WPR(21)(55)(77)(277) на уровнях -0 и -100. В идеале будет возможность редактирования экстремальных уровней...
Файлы:
afu2lvqre.png  131 kb
 
Ребята привет. Подскажите откуда черпнуть информацию, для написание робота. Простого классического, который сам будет проводить графический анализ (к примеру пробитие ценового уровня и открывать ордер в случае если цена задержалась. Или что надо написать чтобы он сам выделял тенденции, к примеру восходящие лучом и в случае если линию луча пробьет, открывал ордер, если задержится, можете чуть даже научить ))))) 
Файлы:
vdmb4w5yc76_12jrh1.jpg  75 kb
 
Добрый день. Подскажите, есть в доступе советник передающий данные об открытии и изменении ордеров в терминале? 
 
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.
 

Aleksandr Dumler:
по поводу создания советника с 99% прибыльных входов.
Идея моя - написание ваше. 

"Идея моя - написание ваше"
Такое вряд ли кого-то с мотивирует из профи ;)
А вот если обсудить сложность работы, то желающих помочь будет много!))

 
Aleksandr Dumler:
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.
Вы пробовали торговать по этой идее? Если да, то какой результат?
