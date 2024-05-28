Пишем бесплатные советники - страница 7
Помогите с советником.
Тех.задание: Вход в рынок осуществляет человек, далее советник выставляет стопы в пунктах по предварительным настройкам,так же стопы автоматически перемещаются в зависимости от прибыли в пунктах, далее по достижению определенного количества пунктов по тренду советник открывает еще один ордер и в без убыток ставит стопы относительно первого ордера и оба ордера идут по тренду, когда проходит определенное количества пунктов он повторят действия , снова открывает ордер в направление тренда заданого и так же ставит стопы. если стопы последнего ордера срабатывает, то сова закрывает все ордера в прибыль и ждет дальнейшего открытия ордеров
нужна заготовка индикатора на mql5 чтобы дальше сам смог редактировать: наклонная линия(луч) по двум точкам АB. Точка A: Close[2], Точка В: Close[1]
Aleksandr Dumler:
по поводу создания советника с 99% прибыльных входов.
Идея моя - написание ваше.
"Идея моя - написание ваше"
Такое вряд ли кого-то с мотивирует из профи ;)
А вот если обсудить сложность работы, то желающих помочь будет много!))
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.