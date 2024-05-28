Спасибо, что не послали. )))

Пишем бесплатные советники - страница 14

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо большое!

Но Ким пишет замысловатые функции, с кучей сокращений... (

Я их вроде понимаю... но как ими воспользоваться не представляю (

Как мне из них определить, какой последний был сигнал, в бай или селл?

Подскажите?

 
Hi-Fi:

Спасибо большое!

Но Ким пишет замысловатые функции, с кучей сокращений... (

Я их вроде понимаю... но как ими воспользоваться не представляю (

Как мне из них определить, какой последний был сигнал, в бай или селл?

Подскажите?

Нет ничего замысловатого, нужно заполнить и всё

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
  double res=GetExtremumZZPrice(Symbol(), 0, 0, 12, 5, 3);
}
 
Vitaly Muzichenko:

Нет ничего замысловатого, нужно заполнить и всё

У меня в советнике (пытаюсь переписать другой сов) нет функции "OnTick" и при её включении он не видит совсем ничего ( Гонит пустой график в тестере.

Я беру переменную - GetExtremumZZPrice из функции и её уже подставляю в условия открытия ордеров.

Ей обязательно присваивать другое имя? Или я что то не понимаю...(

 
Hi-Fi:

У меня в советнике (пытаюсь переписать другой сов) нет функции "OnTick" и при её включении он не видит совсем ничего ( Гонит пустой график в тестере.

Я беру переменную - GetExtremumZZPrice из функции и её уже подставляю в условия открытия ордеров.

Ей обязательно присваивать другое имя? Или я что то не понимаю...(

Почитайте, как использовать пользовательские функции, здесь много материала

 
Vitaly Muzichenko:

Почитайте, как использовать пользовательские функции, здесь много материала

Спасибо, что не послали. )))

Тема вроде "Пишем бесплатные советники", а не "Дам ссылку на мануал"?

помогите пожалуйста подправить ;)

P.S.

А то это как бабушку через дорогу "перевели"

Она просит перевести, а ей кнопку на светофоре нажали и ушли/

Файлы:
EA_ZZ.mq4  133 kb
[Удален]  
Hi-Fi:

Спасибо, что не послали. )))

Тема вроде "Пишем бесплатные советники", а не "Дам ссылку на мануал"?

помогите пожалуйста подправить ;)

P.S.

А то это как бабушку через дорогу "перевели"

Она просит перевести, а ей кнопку на светофоре нажали и ушли/

хотел был помочь - но лучше по новой всё переписать - что он хоть делал ? - много ли Вы с ним заработали? есть ли смысл по этой стратегии работать?

dubll ZZ v4.0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

в Вашем эксперте 2000 строчек - в современном мире можно вложится в 300 строчек 

 
SanAlex:

хотел был помочь - но лучше по новой всё переписать - что он хоть делал ? - много ли Вы с ним заработали? есть ли смысл по этой стратегии работать?


С ним я пока не работал, т.к. он не работает.

А стратегию как раз и хотелось бы проверить да параметры подобрать.

Руками вроде получается, но не всегда всё замечаю.

Хотелось бы сохранить этот шаблон, я хоть понимаю его ))) Там только верхний блок переменных...

 
Здравствуйте! Я выставляла позиции, правильно. Как мне написал аналитик Игорь Пирог. Выяснилось мтнут через 40 что я сделала не правильно. Выставили позицию больше, чем нужно было. Теперь требуют 320000. Что мне делать? Помогите вернуть не средства, что я влажила и заработала.
 
SanAlex:

хотел был помочь - но лучше по новой всё переписать - что он хоть делал ? - много ли Вы с ним заработали? есть ли смысл по этой стратегии работать?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

в Вашем эксперте 2000 строчек - в современном мире можно вложится в 300 строчек 

Перепишите или не ждать?

Условия просты при пересечении линий Senkou_A и Senkou_B, оглядываясь на сигнал ZigZag-а, выставлять ордер.

Если нижний сигнал, то в бай, если верхний то в селл.

[Удален]  
Hi-Fi:

Перепишите или не ждать?

Условия просты при пересечении линий Senkou_A и Senkou_B, оглядываясь на сигнал ZigZag-а, выставлять ордер.

Если нижний сигнал, то в бай, если верхний то в селл.

Я такой же писатель как и Вы - сам пытаюсь на учиться .

вот тут стрелочки менять можно и будет открывать наоборот 

int IndicatorSignal()
  {
   int Sig=0;
//-----------------------Ichimoku---------------------------
   double Tenkan = iIchimoku(NULL, 0, tenkan, kijun, senkou, 1, 0);
   double Kijun =  iIchimoku(NULL, 0, tenkan, kijun, senkou, 2, 0);
   double Senkou_A = iIchimoku(NULL, 0, tenkan, kijun, senkou, 3, 26);
   double Senkou_B = iIchimoku(NULL, 0, tenkan, kijun, senkou, 4, 26);
   double Chikou = iIchimoku(NULL, 0, tenkan, kijun, senkou, 5, -26);
// ----------------------------------------------------------
// Stochastic--------------------------------------------------------------------
   double Stochastic_K = iStochastic(NULL, 0, kperiod, dperiod, slowing, method, apply, 0, 0);
   double Stochastic_S = iStochastic(NULL, 0, kperiod, dperiod, slowing, method, apply, 1, 0);
//--------------------------------------------------------------------------------
//Указываем Сигналы на закрытие BUY:
   /*
      if(
         GetExtremumZZPrice() >= Bid
      )
         Sig=3; // - закрываем в бай
   //-----------------------------------------------------------------------
   //Указываем Сигналы на закрытие SELL:
      if(
         GetExtremumZZPrice() <= Ask
      )
         Sig=4; // - закрываем в селл
      if(Sig==3 &&  EPs(Symbol(),OP_BUY,Magic))
         CPD(Symbol(),OP_BUY,Magic);
      if(Sig==4 &&  EPs(Symbol(),OP_SELL,Magic))
         CPD(Symbol(),OP_SELL,Magic);
   */
//-----------------------------------------------------------------------
//Указываем Сигналы на открытие BUY:
   if(
      Senkou_A < Senkou_B
      &&
      GetExtremumZZPrice() <= Ask
   )
      Sig=1; // - открываемся в бай
//-----------------------------------------------------------------------
//Указываем Сигналы на открытие SELL:
   if(
      Senkou_A > Senkou_B
      &&
      GetExtremumZZPrice() >= Bid
   )
      Sig=2; // открываемся в селл
// 1 - бай  2 - селл, 3 - закрытие бай, 4 - закрытие селл
   return(Sig);
  }
// ========================================================================

ZZ v4.0

1...789101112131415161718192021...24
Новый комментарий