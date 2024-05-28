Пишем бесплатные советники - страница 14
Спасибо большое!
Но Ким пишет замысловатые функции, с кучей сокращений... (
Я их вроде понимаю... но как ими воспользоваться не представляю (
Как мне из них определить, какой последний был сигнал, в бай или селл?
Подскажите?
Нет ничего замысловатого, нужно заполнить и всё
У меня в советнике (пытаюсь переписать другой сов) нет функции "OnTick" и при её включении он не видит совсем ничего ( Гонит пустой график в тестере.
Я беру переменную - GetExtremumZZPrice из функции и её уже подставляю в условия открытия ордеров.
Ей обязательно присваивать другое имя? Или я что то не понимаю...(
Почитайте, как использовать пользовательские функции, здесь много материала
Спасибо, что не послали. )))
Тема вроде "Пишем бесплатные советники", а не "Дам ссылку на мануал"?
помогите пожалуйста подправить ;)
P.S.
А то это как бабушку через дорогу "перевели"
Она просит перевести, а ей кнопку на светофоре нажали и ушли/
хотел был помочь - но лучше по новой всё переписать - что он хоть делал ? - много ли Вы с ним заработали? есть ли смысл по этой стратегии работать?
в Вашем эксперте 2000 строчек - в современном мире можно вложится в 300 строчек
С ним я пока не работал, т.к. он не работает.
А стратегию как раз и хотелось бы проверить да параметры подобрать.
Руками вроде получается, но не всегда всё замечаю.
Хотелось бы сохранить этот шаблон, я хоть понимаю его ))) Там только верхний блок переменных...
Перепишите или не ждать?
Условия просты при пересечении линий Senkou_A и Senkou_B, оглядываясь на сигнал ZigZag-а, выставлять ордер.
Если нижний сигнал, то в бай, если верхний то в селл.
Я такой же писатель как и Вы - сам пытаюсь на учиться .
вот тут стрелочки менять можно и будет открывать наоборот