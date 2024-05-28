Пишем бесплатные советники - страница 11

Новый комментарий
 
4p0ssum:
Спасибо уважаемый gss за проявленный интерес к моей просьбе. Со всем уважением, но я не программист, именно по этой причине решил обратиться к гуру MQL4. Тот код который я выложил рабочий, его я собирал из разных советников, точнее из одного, взял только функцию Trailing Stop. Остальное придумал сам ( по поводу выставления отложенных ордеров). Прошу взглянуть вас и других гуру на выставленный мной код, и если вас не затруднит добавить к этому роботу ещё две функции. 
1) Удаление отложенного ордера при срабатывании одного из двух.
2) Автоматическое увеличение лота ( на каждые 50$ 0.01 тоесть на 100$ будет уже 0.02)
Заранее спасибо вам.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      4p0ssum.mq4 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern int    TakeProfit     = 100.0;
extern bool   AllPositions   = True; // Управлять всеми позициями
extern bool   ProfitTrailing = True;  // Тралить только профит
extern int    TrailingStop   = 50;    // Фиксированный размер трала
extern int    TrailingStep   = 0;     // Шаг трала
extern bool   Del            = false; // Удалять оппозитный ордер
extern bool   UseSound       = False;  // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound  = "expert.wav";  // Наименование звукового файла


//------- Внешние параметры модуля -----------------------------------
extern string _Parameters_b_Lots = "---------- Параметры модуля расчёта лота";
extern int LotsWayChoice  = 0;    // Способ выбора рабочего лота:
                                  //  0-фиксированный,
                                  //  1-процент от депозита,
                                  //  2-фиксированно-пропорциональный,
                                  //  3-фракционно-фиксированный,
extern double Lots        = 0.1;  // Фиксированный размер лота
extern int LotsPercent    = 10;   // Процент от депозита
extern int LotsDeltaDepo  = 500;  // Коэффициент приращения депозита
extern int LotsDepoForOne = 500;  // Размер депозита для одного минилота
extern int LotsMax        = 1000; // Максимальное количество минилотов


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
double TakeProfitLevelB;
double TakeProfitLevelS;

double BuyStart = Ask + 400*_Point;
double SellStart = Bid - 400*_Point;

TakeProfitLevelB = BuyStart + TakeProfit*Point;
TakeProfitLevelS = SellStart - TakeProfit*Point;

if (Open[1]==Close[1]&& OrdersTotal()==0)
{
int BuyTicket = OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,GetSizeLot(),BuyStart,3,0,TakeProfitLevelB,NULL,0,0,Green);
int SellTicket = OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,GetSizeLot(),SellStart,3,0,TakeProfitLevelS,NULL,0,0,Blue);
}
  for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (AllPositions || OrderSymbol()==Symbol()) {
        TrailingPositions();
      }
    }
  }
 if(Del && ExistPositions(Symbol()))DeleteOrders(Symbol(),-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions() 
{
  double pBid, pAsk, pp;

  pp = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT);
  if (OrderType()==OP_BUY) {
    pBid = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID);
    if (!ProfitTrailing || (pBid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*pp) {
      if (OrderStopLoss()<pBid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp) {
        ModifyStopLoss(pBid-TrailingStop*pp);
        return;
      }
    }
  }
  if (OrderType()==OP_SELL) {
    pAsk = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK);
    if (!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-pAsk>TrailingStop*pp) {
      if (OrderStopLoss()>pAsk+(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp || OrderStopLoss()==0) {
        ModifyStopLoss(pAsk+TrailingStop*pp);
        return;
      }
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyStopLoss(double ldStopLoss) 
{
  bool fm;

  fm=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),ldStopLoss,OrderTakeProfit(),0,CLR_NONE);
  if (fm && UseSound) PlaySound(NameFileSound);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 06.03.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает флаг существования позиций                          |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (""   - любой символ,                   |
//|                                     NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                   (-1   - любая позиция)                  |
//|    mn - MagicNumber                (-1   - любой магик)                    |
//|    ot - время открытия             ( 0   - любое время открытия)           |
//+----------------------------------------------------------------------------+
bool ExistPositions(string sy="", int op=-1, int mn=-1, datetime ot=0) {
  int i, k=OrdersTotal();

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (op<0 || OrderType()==op) {
            if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
              if (ot<=OrderOpenTime()) return(True);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return(False);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия  : 13.06.2007                                                      |
//|  Описание : Удаление ордеров. Версия функции для тестов на истории.        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   ("" или NULL - текущий символ)          |
//|    op - операция                   (    -1      - любая позиция)           |
//|    mn - MagicNumber                (    -1      - любой магик)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void DeleteOrders(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
  int i, k=OrdersTotal(), ot;

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      ot=OrderType();
      if (ot==OP_BUYLIMIT || ot==OP_BUYSTOP || ot==OP_SELLLIMIT || ot==OP_SELLSTOP) {
        if (OrderSymbol()==sy && (op<0 || ot==op)) {
          if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
            OrderDelete(OrderTicket(), clrRed);
          }
        }
      }
    }
  }
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 01.02.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает одно из двух значений взависимости от условия.      |
//+----------------------------------------------------------------------------+
string IIFs(bool condition, string ifTrue, string ifFalse) {
  if (condition) return(ifTrue); else return(ifFalse);
}

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 01.09.2005                                                     |
//|  Описание : Вывод сообщения в коммент и в журнал                           |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    m - текст сообщения                                                     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void Message(string m) {
  Comment(m);
  if (StringLen(m)>0) Print(m);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Главная функция получения размера лота (вызывается из советника) |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetSizeLot()
{
  double dLot;

  if (LotsWayChoice==0) dLot=Lots;

  // фиксированный процент от депозита
  if (LotsWayChoice==1)
  {
    dLot=MathCeil(AccountFreeMargin()/100000*LotsPercent)/10;
  }

  // фиксированно-пропорциональный
  if (LotsWayChoice==2)
  {
    int k=LotsDepoForOne;
    for (double i=2; i<=LotsMax; i++)
    {
      k=k+i*LotsDeltaDepo;
      if (k>AccountFreeMargin())
      {
        dLot=(i-1)/10000; break;
      }
    }
  }

  // фракционно-фиксированный
  if (LotsWayChoice==3)
  {
    dLot=MathCeil((AccountFreeMargin()-LotsDepoForOne)/LotsDeltaDepo)/10;
  }
  if (dLot<MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) dLot=MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  if (dLot<0.01) dLot=0.01;
  return(dLot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Здравствуйте. Хотел узнать, смогли бы вы помочь с написанием советника. Дело вот в чём. После того как свеча закрывается с большим объёмом (Buy или Sell), то на второй открывается ордер Buy или Sell с настраиваемым лотом и ТП. Благодарю Вас. Если смогли бы помочь)) терминал МТ4
 
ilfatiskhakov:
Здравствуйте. Хотел узнать, смогли бы вы помочь с написанием советника. Дело вот в чём. После того как свеча закрывается с большим объёмом (Buy или Sell), то на второй открывается ордер Buy или Sell с настраиваемым лотом и ТП. Благодарю Вас. Если смогли бы помочь)) терминал МТ4

https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts

MQL5 Code Base: Советники
MQL5 Code Base: Советники
  • www.mql5.com
Советники для MetaTrader 4 с исходными кодами
 

Здравствуйте! Очень Вас прошу написать советник по прикрепленному индикатору АДХ. Только именно по этому индикатору, а не по другому, так как их много разновидностей.

Принцип работы от стрелочки до стрелочки- при появлении стрелочки отрывается сделка и при появлении обратного сигнала сделка  закрывается и открывается в обратную сторону. Лот расчитывается по формуле  (Баланс х (риск/1000), где риск от 0 до 1. Еще должна быть функция постоянного лота

Файлы:
adx-buy-sell.mq4  4 kb
 
SAJSRAh:

Здравствуйте! Очень Вас прошу написать советник по прикрепленному индикатору АДХ. Только именно по этому индикатору, а не по другому, так как их много разновидностей.

Принцип работы от стрелочки до стрелочки- при появлении стрелочки отрывается сделка и при появлении обратного сигнала сделка  закрывается и открывается в обратную сторону. Лот расчитывается по формуле  (Баланс х (риск/1000), где риск от 0 до 1. Еще должна быть функция постоянного лота

сплошные ложные сигналы

+ индикатор будущего

 
Iurii Tokman:

сплошные ложные сигналы

+ индикатор будущего

Я вручную торгую на Н4 получается не плохо

[Удален]  

Iurii Tokman:

сплошные ложные сигналы

+ индикатор будущего

В МТ5 немного другие точки входа 

EURUSDH1

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Back and forth ADX.mq5 |
//|                               Copyright © 2005, BrainTrading Inc |
//|                                      http://www.braintrading.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- авторство индикатора
#property copyright "Copyright © 2005, BrainTrading Inc."
//---- ссылка на сайт автора
#property link      "http://www.braintrading.com/"
//---- номер версии индикатора
#property version   "1.00"
//---- отрисовка индикатора в главном окне
#property indicator_chart_window
//---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера
#property indicator_buffers 2
//---- использовано всего два графических построения
#property indicator_plots   2
//+----------------------------------------------+
//|  Параметры отрисовки медвежьего индикатора   |
//+----------------------------------------------+
//---- отрисовка индикатора 1 в виде символа
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
//---- в качестве цвета медвежьей линии индикатора использован розовый цвет
#property indicator_color1  Wheat
//---- толщина линии индикатора 1 равна 4
#property indicator_width1  2
//---- отображение метки медвежьей линии индикатора
#property indicator_label1  "Back and forth ADX Sell"
//+----------------------------------------------+
//|  Параметры отрисовки бычьго индикатора       |
//+----------------------------------------------+
//---- отрисовка индикатора 2 в виде символа
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
//---- в качестве цвета бычей линии индикатора использован зеленый цвет
#property indicator_color2  LightSeaGreen
//---- толщина линии индикатора 2 равна 4
#property indicator_width2  2
//---- отображение метки бычьей линии индикатора
#property indicator_label2 "Back and forth ADX Buy"
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int adx_period=14;  // период расчета ADX
//---- объявление динамических массивов, которые будут в
//---- дальнейшем использованы в качестве индикаторных буферов
double SellBuffer[];
double BuyBuffer[];
//--- индикаторные буферы
double ADXBuffer[];
double DI_plusBuffer[];
double DI_minusBuffer[];
//---
int OldTrend;
int ADX_Handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//---- получение хендла индикатора ADX
   ADX_Handle=iADX(Symbol(),Period(),adx_period);
   if(ADX_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iADX");
//---- превращение динамического массива в индикаторный буфер
   SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA);
//---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,0);
//--- создание метки для отображения в DataWindow
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Back and forth ADX Sell");
//---- символ для индикатора
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,108);
//---- индексация элементов в буфере как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(SellBuffer,true);
//---- превращение динамического массива в индикаторный буфер
   SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA);
//---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,0);
//--- создание метки для отображения в DataWindow
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Back and forth ADX Buy");
//---- символ для индикатора
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,108);
//---- индексация элементов в буфере как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true);
//--- привязка массивов к индикаторным буферам
   SetIndexBuffer(2,ADXBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,DI_plusBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,DI_minusBuffer,INDICATOR_DATA);
//---- установка формата точности отображения индикатора
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
//---- имя для окон данных и лэйба для субъокон
   string short_name="Back and forth ADX";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---- проверка количества баров на достаточность для расчета
   if(BarsCalculated(ADX_Handle)<rates_total
      || rates_total<0)
      return(0);
//---- объявления локальных переменных
   int to_copy,limit,bar;
   bool ADXUp,ADXDn;
//---- расчеты необходимого количества копируемых данных и
//стартового номера limit для цикла пересчета баров
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора
     {
      to_copy=rates_total; // расчетное количество всех баров
      limit=rates_total-1; // стартовый номер для расчета всех баров
     }
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated+1; // расчетное количество только новых баров
      limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров
     }
//---- копируем вновь появившиеся данные в массивы
   if(CopyBuffer(ADX_Handle,0,0,to_copy,ADXBuffer)<=0)
      return(0);
   if(CopyBuffer(ADX_Handle,1,0,to_copy,DI_plusBuffer)<=0)
      return(0);
   if(CopyBuffer(ADX_Handle,2,0,to_copy,DI_minusBuffer)<=0)
      return(0);
//---- индексация элементов в массивах как в таймсериях
   ArraySetAsSeries(ADXBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(DI_plusBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(DI_minusBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
//---- основной цикл расчета индикатора
   for(bar=limit; bar>=0; bar--)
     {
      SellBuffer[bar]=0.0;
      BuyBuffer[bar]=0.0;
      ADXDn=DI_plusBuffer[bar]<DI_minusBuffer[bar] && ADXBuffer[bar]<DI_minusBuffer[bar];
      ADXUp=DI_plusBuffer[bar]>DI_minusBuffer[bar] && ADXBuffer[bar]>DI_minusBuffer[bar];
      //----
      if(ADXDn)
        {
         if(OldTrend>0)
            SellBuffer[bar]=high[bar];
         if(bar!=0)
            OldTrend=-1;
        }
      if(ADXUp)
        {
         if(OldTrend<0)
            BuyBuffer[bar]=low[bar];
         if(bar!=0)
            OldTrend=+1;
        }
     }
//----
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

запустил проверить индикатор - начало вроде не плохое

пока идёт не плохо

пока идёт не плохо 2
 
SAJSRAh:

Я вручную торгую на Н4 получается не плохо

результат торговли в студию

 
SanAlex:

В МТ5 немного другие точки входа 

а где будущее ?

    for(int i = 0; i < limit; i++)
      {
        b4plusdi = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, i - 1);
i - 1
[Удален]  
Iurii Tokman:

а где будущее ?

я без понятия - слепил как есть! я же самоучка всё методом научного тыканья 

\\\\\\\\\\\\\ сам удивляюсь - он ещё и результат вроде не плохой показывает - эксперт у меня тяжёлый - долго тестирует

пока идёт не плохо 3   

1...456789101112131415161718...24
Новый комментарий