Пишем бесплатные советники - страница 11
Спасибо уважаемый gss за проявленный интерес к моей просьбе. Со всем уважением, но я не программист, именно по этой причине решил обратиться к гуру MQL4. Тот код который я выложил рабочий, его я собирал из разных советников, точнее из одного, взял только функцию Trailing Stop. Остальное придумал сам ( по поводу выставления отложенных ордеров). Прошу взглянуть вас и других гуру на выставленный мной код, и если вас не затруднит добавить к этому роботу ещё две функции.
Здравствуйте. Хотел узнать, смогли бы вы помочь с написанием советника. Дело вот в чём. После того как свеча закрывается с большим объёмом (Buy или Sell), то на второй открывается ордер Buy или Sell с настраиваемым лотом и ТП. Благодарю Вас. Если смогли бы помочь)) терминал МТ4
Здравствуйте! Очень Вас прошу написать советник по прикрепленному индикатору АДХ. Только именно по этому индикатору, а не по другому, так как их много разновидностей.
Принцип работы от стрелочки до стрелочки- при появлении стрелочки отрывается сделка и при появлении обратного сигнала сделка закрывается и открывается в обратную сторону. Лот расчитывается по формуле (Баланс х (риск/1000), где риск от 0 до 1. Еще должна быть функция постоянного лота
сплошные ложные сигналы
+ индикатор будущего
сплошные ложные сигналы
+ индикатор будущего
Я вручную торгую на Н4 получается не плохо
Iurii Tokman:
сплошные ложные сигналы
+ индикатор будущего
В МТ5 немного другие точки входа
запустил проверить индикатор - начало вроде не плохое
Я вручную торгую на Н4 получается не плохо
результат торговли в студию
В МТ5 немного другие точки входа
а где будущее ?
i - 1
а где будущее ?
я без понятия - слепил как есть! я же самоучка всё методом научного тыканья
\\\\\\\\\\\\\ сам удивляюсь - он ещё и результат вроде не плохой показывает - эксперт у меня тяжёлый - долго тестирует