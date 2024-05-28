Пишем бесплатные советники - страница 2

Новый комментарий
 
Ivan Kopchuk:
Всем привет! Кто поможет с оптимизацией ?

Не отвлекайтесь от вами-же созданной темы :


 
Maxim Kuznetsov:

Не отвлекайтесь от вами-же созданной темы :


Я не отвлекаюсь. Выложил сов и вместе тестируем и делаем поправки. 

 
И прибежала толпа и все начали тестировать и править exe-шник:)
 
Ivan Kopchuk:

Я не отвлекаюсь. Выложил сов и вместе тестируем и делаем поправки. 

Чтобы что-то тестировать, не поленитесь выложить описание идеи, описание параметров и самое главное - открытый код.

 
Vladimir Mametov:
И прибежала толпа и все начали тестировать и править exe-шник:)

Да не в ехе дело. А в том что здесь каждый за себя. Все поумничать а помочь не кому

 
Ivan Kopchuk:

Да не в ехе дело. А в том что здесь каждый за себя. Все поумничать а помочь не кому

Начните с себя. Для начала перестать был хитроумным: прекратите уводить переписку в личные сообщения; начните выкладывать описание стратегий  и открытый код.

 
Vladimir Karputov:

Начните с себя. Для начала перестать был житроумным: прекратите уволить переписку в личные сообщения; начните выкладывать описание стратегий ...

ОК

 
Ivan Kopchuk:

Я не отвлекаюсь. Выложил сов и вместе тестируем и делаем поправки. 

Причем тут умничать, зачем кому то тестировать и править вам советник? Советников очень много, а взгляды и мнения у каждого свои, почему другие должны тратить время на ваш советник? Напишите чем он хорош, зачем на него обращать внимание и тратить время 

 
Vladimir Mametov:

Причем тут умничать, зачем кому то тестировать и править вам советник? Советников очень много, а взгляды и мнения у каждого свои, почему другие должны тратить время на ваш советник? Напишите чем он хорош, зачем на него обращать внимание и тратить время 

Да я виноват, ошибся, извиняюсь.
 
Здравствуйте, товарищи! напишите пожалуйста советник по индикатору АМА. Буду премного благодарен! 
Файлы:
n6_1k0.txt  3 kb
123456789...24
Новый комментарий