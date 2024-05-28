Пишем бесплатные советники - страница 2
Всем привет! Кто поможет с оптимизацией ?
Не отвлекайтесь от вами-же созданной темы :
Я не отвлекаюсь. Выложил сов и вместе тестируем и делаем поправки.
Чтобы что-то тестировать, не поленитесь выложить описание идеи, описание параметров и самое главное - открытый код.
И прибежала толпа и все начали тестировать и править exe-шник:)
Да не в ехе дело. А в том что здесь каждый за себя. Все поумничать а помочь не кому
Начните с себя. Для начала перестать был хитроумным: прекратите уводить переписку в личные сообщения; начните выкладывать описание стратегий и открытый код.
ОК
Причем тут умничать, зачем кому то тестировать и править вам советник? Советников очень много, а взгляды и мнения у каждого свои, почему другие должны тратить время на ваш советник? Напишите чем он хорош, зачем на него обращать внимание и тратить время
