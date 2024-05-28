Пишем бесплатные советники - страница 8

Aleksandr Dumler:
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.
Вы нам расскажите о ней, а мы вам расскажем почему она плохая :)
 
Aleksandr Dumler:
Бесполезная идея:  1) Нужен большой депозит  2) Прибыльность практически нулевая  3)Огромная просадка  --> попробуйте месяц поторговать руками по этой стратегии

 
Приветствую! Помогите пожалуйста добавить в индикатор баланса и средств уровни поддержки и сопротивления. Уровни выставляются поочередно, при соблюдении условия, изображенного на картинке. В1 - текущий баланс, В2  пред-идущий баланс, В3 - пред-пред-идущий баланс. Уровни будут являться сигналами для разворота вверх или вниз.
Файлы:
1zha8j88k_2.png  20 kb
i-baleq222.mq4  7 kb
 
Vasily Belozerov:
это как в одну упряжку осла и трепетную лань
 
Vasily Belozerov:
Evgeny Belyaev:

https://www.mql5.com/ru/job

А я эту ветку не открывал, удалите ветку, буду заказывать на фрилансе.
 
Konstantin Erin:
это как в одну упряжку осла и трепетную лань

А кто сказал, что должны быть только стандартные решения? Как писал один победитель: я делал много глупостей, по этому и победил.

 
Vasily Belozerov:

А кто сказал, что должны быть только стандартные решения? Как писал один победитель: я делал много глупостей, по этому и победил.

Вы забыли сказать, что победить он по определению лишь один. Есть такое понятие, как ошибка выжившего. Победа могла достаться ему лишь случайно.

[Удален]  
как описать построение канала понятным для написания алгоритмом ? 
 

Напишите пожалуйста, очень короткий советник для МТ4

1. Валюта и тайм-фрем (активный график)

2. Открытие сделки (по закрытию свечи)

3. Лот (можно изменить в настройках или в самом советнике)

4. Тейк Стоп не обязателен, но очень был бы благодарен если получится вписать в настройки.

Условие открытие сделки (BUY)

1. Low и Close свечи одинаковые (пример:  Low - 58754  Close -  58754)

Условие открытие сделки (SELL)

1. High и Close свечи одинаковые (пример:  High - 97564  Close -  97564)

Примечание: Этот советник (дополнение к торговой системе) не торгуйте на реальном счете

