Пишем бесплатные советники - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.
Хочу пообщаться с программистом через личные сообщения по поводу создания советника с 99% прибыльных входов. Идея моя - написание ваше. Не хочу выставлять стратегию на обозрение толпы.
Бесполезная идея: 1) Нужен большой депозит 2) Прибыльность практически нулевая 3)Огромная просадка --> попробуйте месяц поторговать руками по этой стратегии
Приветствую! Помогите пожалуйста добавить в индикатор баланса и средств уровни поддержки и сопротивления. Уровни выставляются поочередно, при соблюдении условия, изображенного на картинке. В1 - текущий баланс, В2 пред-идущий баланс, В3 - пред-пред-идущий баланс. Уровни будут являться сигналами для разворота вверх или вниз.
Приветствую! Помогите пожалуйста добавить в индикатор баланса и средств уровни поддержки и сопротивления. Уровни выставляются поочередно, при соблюдении условия, изображенного на картинке. В1 - текущий баланс, В2 пред-идущий баланс, В3 - пред-пред-идущий баланс. Уровни будут являться сигналами для разворота вверх или вниз.
https://www.mql5.com/ru/job
https://www.mql5.com/ru/job
это как в одну упряжку осла и трепетную лань
А кто сказал, что должны быть только стандартные решения? Как писал один победитель: я делал много глупостей, по этому и победил.
А кто сказал, что должны быть только стандартные решения? Как писал один победитель: я делал много глупостей, по этому и победил.
Вы забыли сказать, что победить он по определению лишь один. Есть такое понятие, как ошибка выжившего. Победа могла достаться ему лишь случайно.
Напишите пожалуйста, очень короткий советник для МТ4
1. Валюта и тайм-фрем (активный график)
2. Открытие сделки (по закрытию свечи)
3. Лот (можно изменить в настройках или в самом советнике)
4. Тейк Стоп не обязателен, но очень был бы благодарен если получится вписать в настройки.
Условие открытие сделки (BUY)
1. Low и Close свечи одинаковые (пример: Low - 58754 Close - 58754)
Условие открытие сделки (SELL)
1. High и Close свечи одинаковые (пример: High - 97564 Close - 97564)
Примечание: Этот советник (дополнение к торговой системе) не торгуйте на реальном счете