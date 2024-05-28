Пишем бесплатные советники - страница 13
ИТОГ : Индикатора "Back and forth ADX" Март Апрель - не удачный почему то
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот сам Индикатор
Вот получше результат - добавил ещё фильтр( MA и RSI )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
С Лотом 0.10
Добрый вечер! Обратил внимание на то, что у Вас богатая библиотека готовых кодов. Может найдётся уже готовый код советника, который бы в момент рождения нового бара определял насколько выше (или ниже) была цена открытия у предыдущего бара? С уважением, Владимир.
Добрый вечер! я самоучка и коды из примеров беру и методом научного тыканья добиваюсь заданной для себя задачи.
Вот например из этой функции - результат эксперта хуже
а вот здесь я и сам не понимаю что я нахимичил - но методом тыканья, эксперт лучше результат показывает.
Вот можно проверить разницу - заменить только примером выше постом
- в этом эксперте
Спасибо! Попробую! С уважением, Владимир.
хотелось бы написать самому но не силах разобраться с программированием . внял советам и решил открыть отдельную ветку .
условия работы для советника
1.сам не торгует все сделки вручную (в бай и селл)
2.вход в рынок --- выставляет тейк и трелинг ( регулироваться должно) и одновременно отложенник в 2-3 раза больше (должно регулироваться ) если сделка закрылась в + то отложенный ордер удаляется .
у отложенного ордера выставленный тейк в мин + (возможность регулировать)
3. при срабатывании отложки --- выставляется еще отложка на уровень 1 ордера (т.е сумарнно должно быть равно )
4.если цена возвращается и образуется замок --- то все тейки удаляются .
5 при открытии любой части замка открывается отложенник по обьему равный этой части . по движению через 15 -20 пунктов (регулировать) т.е если открываю бай то отложенник на бай и наооборот.
вроде все .буду рад любым предложениям . при условии что такое чудо появится в свет то будет выложенно для всех кого это интересует с открытом коде. для мт4.
Помогите с поиском последнего сигнала ZigZag-a
По условию если последний Up-продаем, Dn-покупаем.
То срабатывает, то нет... ( А может и совсем не пашет )
