SanAlex:

ИТОГ : Индикатора "Back and forth ADX"    Март Апрель - не удачный почему то 

вот сам Индикатор

Вот получше результат - добавил ещё фильтр( MA и RSI )

MA Back and forth ADX

MA Back and forth ADX 1

MA Back and forth ADX 2

С Лотом 0.10

MA Back and forth ADX 3

MA_Back_and_forth_ADX.mq5  17 kb
 
SanAlex:

Вот получше результат - добавил ещё фильтр( MA и RSI )

С Лотом 0.10


Добрый вечер! Обратил внимание на то, что у Вас богатая библиотека готовых кодов. Может найдётся уже готовый код советника, который бы в момент рождения нового бара определял насколько выше (или ниже) была цена открытия у предыдущего бара? С уважением, Владимир.

MrBrooklin:

Добрый вечер! Обратил внимание на то, что у Вас богатая библиотека готовых кодов. Может найдётся уже готовый код советника, который бы в момент рождения нового бара определял насколько выше (или ниже) была цена открытия у предыдущего бара? С уважением, Владимир.

Добрый вечер! я самоучка и коды из примеров беру и методом научного тыканья добиваюсь заданной для себя задачи. 

Вот например из этой функции - результат эксперта хуже

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   static datetime limit_time=0; // last trade processing time + timeout
//--- don't process if timeout
   if(TimeCurrent()>=limit_time)
     {
      //--- check for data
      if(Bars(Symbol(),Period())>2)
        {
         //--- change limit time by timeout in seconds if processed
         if(ExtExpert.Processing())
            limit_time=TimeCurrent()+ExtTimeOut;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

а вот здесь я и сам не понимаю что я нахимичил - но методом тыканья, эксперт лучше результат показывает.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   static datetime limit_time=0,ExtTimeOut=0; // last trade processing time + timeout
//--- don't process if timeout
   limit_time=iTime(Symbol(),Period(),0);
   if(ExtTimeOut==limit_time)
      return;
//--- change limit time by timeout in seconds if processed
   if(ExtExpert.Processing())
      ExtTimeOut=limit_time;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 
   

SanAlex:

Добрый вечер! я самоучка и коды из примеров беру и методом научного тыканья добиваюсь заданной для себя задачи. 

Вот например из этой функции - результат эксперта хуже

а вот здесь я и сам не понимаю что я нахимичил - но методом тыканья, эксперт лучше результат показывает.


 
   

Вот можно проверить разницу - заменить только примером выше постом

- в этом эксперте

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    EXP MA Back and forth ADX.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"
#property description "It is important to make sure that the expert works with a normal"
#property description "chart and the user did not make any mistakes setting input"
#property description "variables (Lots, TakeProfit, TrailingStop) in our case,"
#property description "we check TakeProfit on a chart of more than 2*trend_period bars"

#define MACD_MAGIC 7234102
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//---
input double InpLots          =0.01; // Lots
input int    InpTakeProfit    =500;  // Take Profit (in pips)
input int    InpTrailingStop  =300;  // Trailing Stop Level (in pips)
input int    InpBars          =1;    // Bars
input int    InpMATrendPeriod =14;   // MA trend period
//+------------------------------------------------------------------+
//| MACD Sample expert class                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSampleExpert
  {
protected:
   double            m_adjusted_point;             // point value adjusted for 3 or 5 points
   CTrade            m_trade;                      // trading object
   CSymbolInfo       m_symbol;                     // symbol info object
   CPositionInfo     m_position;                   // trade position object
   CAccountInfo      m_account;                    // account info wrapper
   //--- indicators
   int               m_handle_macd;                // MACD indicator handle
   int               m_handle_ema;                 // moving average indicator handle
   int               m_handle_emas;                // moving average indicator handle
   //--- indicator buffers
   double            m_buff_MACD_main[];           // MACD indicator main buffer
   double            m_buff_MACD_signal[];         // MACD indicator signal buffer
   double            m_buff_EMA[];                 // EMA indicator buffer
   double            m_buff_EMAS[];                // EMA indicator buffer
   //--- indicator data for processing
   double            m_macd_current;
   double            m_signal_current;
   double            m_ema_current;
   double            m_ema_previous;
   //---
   double            m_traling_stop;
   double            m_take_profit;

public:
                     CSampleExpert(void);
                    ~CSampleExpert(void);
   bool              Init(void);
   void              Deinit(void);
   bool              Processing(void);

protected:
   bool              InitCheckParameters(const int digits_adjust);
   bool              InitIndicators(void);
   bool              LongClosed(void);
   bool              ShortClosed(void);
   bool              LongModified(void);
   bool              ShortModified(void);
   bool              LongOpened(void);
   bool              ShortOpened(void);
  };
//--- global expert
CSampleExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CSampleExpert::CSampleExpert(void) : m_adjusted_point(0),
   m_handle_macd(INVALID_HANDLE),
   m_handle_ema(INVALID_HANDLE),
   m_handle_emas(INVALID_HANDLE),
   m_macd_current(0),
   m_signal_current(0),
   m_ema_current(0),
   m_ema_previous(0),
   m_traling_stop(0),
   m_take_profit(0)
  {
   ArraySetAsSeries(m_buff_MACD_main,true);
   ArraySetAsSeries(m_buff_MACD_signal,true);
   ArraySetAsSeries(m_buff_EMA,true);
   ArraySetAsSeries(m_buff_EMAS,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CSampleExpert::~CSampleExpert(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization and checking for input parameters                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Init(void)
  {
//--- initialize common information
   m_symbol.Name(Symbol());                  // symbol
   m_trade.SetExpertMagicNumber(MACD_MAGIC); // magic
   m_trade.SetMarginMode();
   m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- tuning for 3 or 5 digits
   int digits_adjust=1;
   if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5)
      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_traling_stop    =InpTrailingStop*m_adjusted_point;
   m_take_profit     =InpTakeProfit*m_adjusted_point;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_trade.SetDeviationInPoints(3*digits_adjust);
//---
   if(!InitCheckParameters(digits_adjust))
      return(false);
   if(!InitIndicators())
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checking for input parameters                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitCheckParameters(const int digits_adjust)
  {
//--- initial data checks
   if(InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     {
      printf("Take Profit must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());
      return(false);
     }
   if(InpTrailingStop*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel())
     {
      printf("Trailing Stop must be greater than %d",m_symbol.StopsLevel());
      return(false);
     }
//--- check for right lots amount
   if(InpLots<m_symbol.LotsMin() || InpLots>m_symbol.LotsMax())
     {
      printf("Lots amount must be in the range from %f to %f",m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax());
      return(false);
     }
   if(MathAbs(InpLots/m_symbol.LotsStep()-MathRound(InpLots/m_symbol.LotsStep()))>1.0E-10)
     {
      printf("Lots amount is not corresponding with lot step %f",m_symbol.LotsStep());
      return(false);
     }
//--- warning
   if(InpTakeProfit<=InpTrailingStop)
      printf("Warning: Trailing Stop must be less than Take Profit");
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iADX(NULL,0,14))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- create EMA indicator and add it to collection
   if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- create EMA indicator and add it to collection
   if(m_handle_emas==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_emas=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongClosed(void)
  {
   bool res=false;
//--- should it be closed?
   if(m_macd_current<m_signal_current && m_ema_current<m_ema_previous)
     {
      //--- close position
      if(m_trade.PositionClose(Symbol()))
         printf("Long position by %s to be closed",Symbol());
      else
         printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
      //--- processed and cannot be modified
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position closing                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortClosed(void)
  {
   bool res=false;
//--- should it be closed?
   if(m_macd_current>m_signal_current && m_ema_current>m_ema_previous)
     {
      //--- close position
      if(m_trade.PositionClose(Symbol()))
         printf("Short position by %s to be closed",Symbol());
      else
         printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
      //--- processed and cannot be modified
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position modifying                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongModified(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>m_adjusted_point*InpTrailingStop)
        {
         double sl=NormalizeDouble(m_symbol.Bid()-m_traling_stop,m_symbol.Digits());
         double tp=m_position.TakeProfit();
         if(m_position.StopLoss()<sl || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Long position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position modifying                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortModified(void)
  {
   bool   res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(m_adjusted_point*InpTrailingStop))
        {
         double sl=NormalizeDouble(m_symbol.Ask()+m_traling_stop,m_symbol.Digits());
         double tp=m_position.TakeProfit();
         if(m_position.StopLoss()>sl || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Short position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position opening                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongOpened(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(m_macd_current>m_signal_current && m_ema_current>m_ema_previous)
     {
      double price=m_symbol.Ask();
      double tp   =m_symbol.Bid()+m_take_profit;
      //--- check for free money
      if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price)<0.0)
         printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
      else
        {
         //--- open position
         if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,tp))
            printf("Position by %s to be opened",Symbol());
         else
           {
            printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
            printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,tp);
           }
        }
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position opening                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortOpened(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current<m_signal_current && m_ema_current<m_ema_previous)
     {
      double price=m_symbol.Bid();
      double tp   =m_symbol.Ask()-m_take_profit;
      //--- check for free money
      if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price)<0.0)
         printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
      else
        {
         //--- open position
         if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price,0.0,tp))
            printf("Position by %s to be opened",Symbol());
         else
           {
            printf("Error opening SELL position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
            printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,tp);
           }
        }
      //--- in any case we must exit from expert
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| main function returns true if any position processed             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Processing(void)
  {
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates())
      return(false);
//--- refresh indicators
   if(BarsCalculated(m_handle_macd)<2 || BarsCalculated(m_handle_ema)<2 || BarsCalculated(m_handle_emas)<2)
      return(false);
   if(CopyBuffer(m_handle_macd,1,InpBars,2,m_buff_MACD_main)  !=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_macd,2,InpBars,2,m_buff_MACD_signal)!=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_ema,0,InpBars,2,m_buff_EMA)         !=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_emas,0,InpBars,2,m_buff_EMAS)       !=2)
      return(false);
//   m_indicators.Refresh();
//--- to simplify the coding and speed up access
//--- data are put into internal variables
   m_macd_current   =m_buff_MACD_main[0];
   m_signal_current =m_buff_MACD_signal[0];
   m_ema_current    =m_buff_EMA[0];
   m_ema_previous   =m_buff_EMAS[0];
//--- it is important to enter the market correctly,
//--- but it is more important to exit it correctly...
//--- first check if position exists - try to select it
   if(m_position.Select(Symbol()))
     {
      if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
        {
         //--- try to close or modify long position
         if(LongClosed())
            return(true);
         if(LongModified())
            return(true);
        }
      else
        {
         //--- try to close or modify short position
         if(ShortClosed())
            return(true);
         if(ShortModified())
            return(true);
        }
     }
//--- no opened position identified
   else
     {
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if(LongOpened())
         return(true);
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if(ShortOpened())
         return(true);
     }
//--- exit without position processing
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- create all necessary objects
   if(!ExtExpert.Init())
      return(INIT_FAILED);
//--- secceed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   static datetime limit_time=0,ExtTimeOut=0; // last trade processing time + timeout
//--- don't process if timeout
   limit_time=iTime(Symbol(),Period(),0);
   if(ExtTimeOut==limit_time)
      return;
//--- change limit time by timeout in seconds if processed
   if(ExtExpert.Processing())
      ExtTimeOut=limit_time;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
SanAlex:

Вот можно проверить разницу - заменить только примером выше постом

- в этом эксперте

Спасибо! Попробую! С уважением, Владимир.

 
всем здоровья и удачи! кратко - заколебался искать . у всех свое видение на вход в замки и выход из них. советники которые мне попадались по дороге то работали криво то вдруг удаляли ордера то вдруг выставляли не понятно по какому принципу .

хотелось бы написать самому но не силах разобраться с программированием . внял советам и решил открыть отдельную ветку .


условия работы для советника

1.сам не торгует все сделки вручную (в бай и селл)

2.вход в рынок --- выставляет тейк и трелинг ( регулироваться должно) и одновременно отложенник в 2-3 раза больше (должно регулироваться ) если сделка закрылась в + то отложенный ордер удаляется .

у отложенного ордера выставленный тейк в мин + (возможность регулировать)

3. при срабатывании отложки --- выставляется еще отложка на уровень 1 ордера (т.е сумарнно должно быть равно )

4.если цена возвращается и образуется замок --- то все тейки удаляются .

5 при открытии любой части замка открывается отложенник по обьему равный этой части . по движению через 15 -20 пунктов (регулировать) т.е если открываю бай то отложенник на бай и наооборот.


вроде все .буду рад любым предложениям . при условии что такое чудо появится в свет то будет выложенно для всех кого это интересует с открытом коде.  для мт4.
 
Здравствуйте Господа Разработчики! Я инвалид 1 гр , после инсульта. И мне просто невозможно самому написать сову в силу обстоятельств. Нужен довольно простой бот . Чтоб открывал позы от уровней мной созданных. Стопов приктически не будет , только противоположные сделки. Алгоритм интересный  Прошу помочь . Второй бот будет вообще бомба, и новостной будет вообще уникальный, всё чисто моей разработк так так и и так
 
Доброго времени суток, Уважаемые Программисты.

Давно сидит такая идея в голове. Пытался это делать в ручную, но путаюсь. Уверен, что такого алгоритма нет ни где в трейдинге (пункт 3).

1. Советник открывает ордера на каждом пробое свечи High - Buy, Low - Sell.

2. ТР равен одному ATR  на рабочем таймфрейме. 

3. После закрытия ордера по ТР советник берёт самый убыточный ордер и 30% от ТР закрывшегося ордера (вывести в переменные данные советника)

   тралит ТР убыточного ордера в отрицательную зону (работает по принципу в начале взял потом отдал процент от прибыли)

   и таким образом ведёт убыточный ордер до его закрытия с убытком. Далее снова находит самый убыточный ордер и ведёт его до закрытия с убытком.

   в каждой такой серии мы будем получать прибыль как минимум 60% с учётом свопа и коммисий.


       

 

Помогите с поиском последнего сигнала ZigZag-a

double ZigUp, ZigFrDn;
     ZigUp = iCustom(NULL,0,IndName,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,1);
   for (int i=1; i<500; i++) 
     ZigDn = iCustom(NULL,0,IndName,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,i);

По условию если последний Up-продаем, Dn-покупаем.

То срабатывает, то нет... ( А может и совсем не пашет )

 
Hi-Fi:

Помогите с поиском последнего сигнала ZigZag-a

По условию если последний Up-продаем, Dn-покупаем.

То срабатывает, то нет... ( А может и совсем не пашет )

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
//|  Описание : Возвращает номер бара экстремума ЗигЗага по его номеру.        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int GetExtremumZZBar(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bc=3) {
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  double zz;
  int    i, k=iBars(sy, tf), ke=0;

  for (i=0; i<k; i++) {
    zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bc, 0, i);
    if (zz!=0) {
      ke++;
      if (ke>ne) return(i);
    }
  }
  Print("GetExtremumZZBar(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден");
  return(-1);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
//|  Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру.                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetExtremumZZPrice(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bs=3) {
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  double zz;
  int    i, k=iBars(sy, tf), ke=0;

  for (i=1; i<k; i++) {
    zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bs, 0, i);
    if (zz!=0) {
      ke++;
      if (ke>ne) return(zz);
    }
  }
  Print("GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден");
  return(0);
}
