Игорь Владимирович:

Напишите пожалуйста, очень короткий советник для МТ4

1. Валюта и тайм-фрем (активный график)

2. Открытие сделки (по закрытию свечи)

3. Лот (можно изменить в настройках или в самом советнике)

4. Тейк Стоп не обязателен, но очень был бы благодарен если получится вписать в настройки.

Условие открытие сделки (BUY)

1. Low и Close свечи одинаковые (пример:  Low - 58754  Close -  58754)

Условие открытие сделки (SELL)

1. High и Close свечи одинаковые (пример:  High - 97564  Close -  97564)

Примечание: Этот советник (дополнение к торговой системе) не торгуйте на реальном счете

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Игорь Владимирович.mq4 |
//|                                               Yuriy Tokman (YTG) |
//|                       https://www.mql5.com/ru/users/satop/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Yuriy Tokman (YTG)"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/satop/seller"
#property version   "1.00"
#property strict

input double Lot = 0.1;
input int TP = 0;
input int SL = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double sl = 0, tp = 0, ll = Lot;
   bool op = 0;
//---
   if(New())
     {
      if(MathAbs(NormalizeDouble(Low[1] - Close[1], Digits())) < Point())
        {
         if(TP > 0)
            tp = NormalizeDouble(Ask + TP * Point(), Digits());
         else
            tp = 0;
         if(SL > 0)
            sl = NormalizeDouble(Ask - SL * Point(), Digits());
         else
            sl = 0;
         op = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, ll, NormalizeDouble(Ask, Digits()), 100, sl, tp);
        }
      if(MathAbs(NormalizeDouble(High[1] - Close[1], Digits())) < Point())
        {
         if(TP > 0)
            tp = NormalizeDouble(Bid - TP * Point(), Digits());
         else
            tp = 0;
         if(SL > 0)
            sl = NormalizeDouble(Bid + SL * Point(), Digits());
         else
            sl = 0;
         op = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, ll, NormalizeDouble(Bid, Digits()), 100, sl, tp);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool New(int TF = 0)
  {
   static datetime NewTime = 0;
   if(NewTime != iTime(Symbol(), TF, 0))
     {
      NewTime = iTime(Symbol(), TF, 0);
      return(true);
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Iurii Tokman. Большое вам Спасибо!!! за советник. Удачи вам в работе и торговле!
Игорь Владимирович:
Iurii Tokman. Большое вам Спасибо!!! за советник. Удачи вам в работе и торговле!

Напишите пожалуйста, советник для МТ4


1. Валюта и тайм-фрем (активный график) 

2. Советник не может поставить 2-ю сделку если не закрыта 1-я (Только 1 активная сделка)

1. Лот
2. Тейк-Стоп
3. Люфт (пипсы)
4. Время торговли (на свое усмотрение, настройка не обязательна, Для нормальной работы советника нужно чтоб рынок разогнали, хотяб не много, после ночи). Для ТС Время работы (европа начало америки) Скажем с 9 до 19 по серверу вашего брокера

открытие сделки (BUY) (Вход на закрытие 2-й свечи)
1-я свеча -  учитывается Low (120)
2-я свеча - учитывается Close (115)
люфт -  для Close 2-й свечи скажем 5 пипсов (пример: если у 1-й свечи Low 120, то 2-я свеча допускается 120-115) люфт можно изменять в настройках
Условие: (У 1-й свечи Low-120), Если Close у 2-й свечи будет (120-115) Открытие сделки на BUY

открытие сделки (SELL)

Тоже самое только учитывается не Low а High 1-й свечи, Для BUY у нас был люфт 120-115 для  SELL будет 120-125

Примечание: 
1. Нужна волатильность рынка (при мертвом рынке, риск стопа возрастает)
2. Советник нужно оптимизировать под каждую валюту и ТФ (Тейк-Стоп, Люфт, Время торговли)
Файлы:
5rs9yc.png  4 kb
[Удален]  
Игорь Владимирович:
Напишите пожалуйста, советник для МТ4

А тут разве нету ? https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts

Не нашёл не чего похожего, ну пожет пропустил, поищу дольше.
 
Ребята всем привет есть отличная стратегия торгую в ручную результаты отличные,  нужно написать советника готов заплатить  Кто готов по участвовать ?
 
DS-CLUB Закрытый:
Ребята всем привет есть отличная стратегия торгую в ручную результаты отличные,  нужно написать советника готов заплатить  Кто готов по участвовать ?
Всем мастерам, здравствуйте!

Хотелось бы советника один в один как ИЛАН ПРОФИ, но чтобы объём каждого следующего ордера в сетке можно было бы ограничить. Например ×1,5: 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.09, 0.13, 0.19

А мне надо,  например, чтобы было 0.02, 0.03, 0.04, 0.06 / дальше если ставлю ограничение объёма 0.07, то при умножении открывается не более: 0.07, 0.07, 0.07 

Даже после шага N2 (0.02, 0.03, 0.03, 0.03)

Возможно такое бесплатно? Мне для демосчёта. Вручную не успеваю контролировать.

Всем привет. кто может написать индикатор в мт4, чтоб активные торговые сессии (можно выставить время например с 10-18) отображались в виде японских свечей
