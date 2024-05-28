Пишем бесплатные советники - страница 9
Напишите пожалуйста, очень короткий советник для МТ4
1. Валюта и тайм-фрем (активный график)
2. Открытие сделки (по закрытию свечи)
3. Лот (можно изменить в настройках или в самом советнике)
4. Тейк Стоп не обязателен, но очень был бы благодарен если получится вписать в настройки.
Условие открытие сделки (BUY)
1. Low и Close свечи одинаковые (пример: Low - 58754 Close - 58754)
Условие открытие сделки (SELL)
1. High и Close свечи одинаковые (пример: High - 97564 Close - 97564)
Примечание: Этот советник (дополнение к торговой системе) не торгуйте на реальном счете
Iurii Tokman. Большое вам Спасибо!!! за советник. Удачи вам в работе и торговле!
пжлст
1. Валюта и тайм-фрем (активный график)
2. Советник не может поставить 2-ю сделку если не закрыта 1-я (Только 1 активная сделка)
Тоже самое только учитывается не Low а High 1-й свечи, Для BUY у нас был люфт 120-115 для SELL будет 120-125
А тут разве нету ? https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts
Ребята всем привет есть отличная стратегия торгую в ручную результаты отличные, нужно написать советника готов заплатить Кто готов по участвовать ?
Всем мастерам, здравствуйте!
Хотелось бы советника один в один как ИЛАН ПРОФИ, но чтобы объём каждого следующего ордера в сетке можно было бы ограничить. Например ×1,5: 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.09, 0.13, 0.19
А мне надо, например, чтобы было 0.02, 0.03, 0.04, 0.06 / дальше если ставлю ограничение объёма 0.07, то при умножении открывается не более: 0.07, 0.07, 0.07
Даже после шага N2 (0.02, 0.03, 0.03, 0.03)
Возможно такое бесплатно? Мне для демосчёта. Вручную не успеваю контролировать.
Спасибо!