Вы обозначили равенство как принято в геометрии, но на живом рынке равенства практически не бывает. Нужно принимать допустимые отклонения, как минимум.
По функционалу добавить кнопочки: бай- вкл/откл
селл-вкл/откл
Подскажите что в коде не так. Компилируетса но на тестере не торгует.
extern double StopLoss =0;
extern double TakeProfit =0;
extern double Lots =0.1;
extern double Prots =0.0;
bool Work=true;
string Symb;
extern int Bands_period = 20;
extern double Bands_deviation = 2;
int
Total, // Количество ордеров в окне
Tip=-1, // Тип выбран. ордера (B=0,S=1)
Ticket; // Номер ордера
double
MA_1_t, // Значен. МА_1 текущее
Lot, // Колич. лотов в выбран.ордере
Lts, // Колич. лотов в открыв.ордере
Min_Lot, // Минимальное количество лотов
Step, // Шаг изменения размера лота
Free, // Текущие свободные средства
One_Lot, // Стоимость одного лота
Price, // Цена выбранного ордера
SL, // SL выбранного ордера
TP; // TP выбранного ордера
bool
Ans =false, // Ответ сервера после закрытия
Cls_B=false, // Критерий для закрытия Buy
Cls_S=false, // Критерий для закрытия Sell
Opn_B=false, // Критерий для открытия Buy
Opn_S=false; // Критерий для открытия Sell
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
int start()
{
double PercentBB1;
double PercentBB2;
double ma;
int cnt, total;
//------------------------------------------Защита от ошибок и косяков--------------------------------------//
if(Bars<100) // Если количество свечей менее 100
{
Print("Количество баров слишком мало");
return(0);
}
if (Volume[0] < 1.0) // Если торги идут значит обьем более 0
{
Comment("Торгов нет.. Ждем новый бар..");
return(0);
}
if (AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
{
Comment("Недостаточно денег. Уровень маржи менее ...");
return(0);
}
//-----------------------------------------Конец защиты от косяков-----------------------------------------//
PercentBB1 = iCustom(NULL,PERIOD_H1,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0 );
PercentBB2 = iCustom(NULL,PERIOD_M15,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0);
ma = iMA(NULL, PERIOD_M15, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0);
total=OrdersTotal();
//-------------------------------------------Закрытие позиций------------------------------------------
for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL &&
OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if (PercentBB1 <=30.0000 && PercentBB1 >=70.0000 && Bid == ma)
{
Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,Violet);
return(0);
}
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if (PercentBB1 <=30.0000 && PercentBB1 >=70.0000 && Ask == ma )
{
Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,50,Violet);
return(0);
}
}
}
}
//-----------------------------------------------Конец закрытия позиции------------------------------------
if(total==0) // если нет позиций
{
// открытие длинной позиции
if(PercentBB1 >=30.0000 && PercentBB1 <=70.0000 && PercentBB2 <=0.0000 )
{
Ticket=OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Lots,Ask,50,0,"Длинная позиция",16384,0,Red);
return(0);
}
// открытие короткой позиции
if(PercentBB1 >= 30.0000 && PercentBB1 <=70.0000 && PercentBB2 >= 100.0000)
{
Ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,50,0,"Короткая позиция",16384,0,Red);
return(0);
}
}
return(0);
PercentBB1 = iCustom(NULL,PERIOD_H1,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0 );
PercentBB2 = iCustom(NULL,PERIOD_M15,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0);
никто не поможет
индикатора нет
Всем привет!! можно ли написать советник по стрелочному индикатору с настраиваемым стоп и тейк по обратному сигналу индикатора
нельзя, у вас индикаторы декомпилы
Готов принять ТЗ с подробным описанием торговой стратегии на БЕСПЛАТНОЕ исполнение. Советник или индикатор для терминала МТ4.
Стратегии "шаблонного" типа рассмотрению не подлежат. Поэтому оставляю за собой право самостоятельного отбора ТЗ с последующим исполнением.
О сроках, прошу не упоминать. Время на кодирование 2-3 часа в день. По сути, это цена за бесплатное исполнение.
***
Беретесь делать бесплатно - потрудитесь делать все публично.
Здравствуйте! В теме написания советников ни чего не знаю, по этому есть такой вопрос. Можно ли написать советника по индикатору который без исходника?
Можно.