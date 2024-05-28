Пишем бесплатные советники - страница 5

Прошу написать советник на фракталах.
Прилагаются подробные картинки по стратегии.


BUY     SELL

Расположение фракталов строго как на картинке.
TP рассчитывается по схеме на картинке.
SL выставляется под фракталом для BUY и над фракталом для SELL.
Проскальзывание и спред учесть в коде советника.
Во входных переменных советника: Lot
 
Вы обозначили равенство как принято в геометрии, но на живом рынке равенства практически не бывает. Нужно принимать допустимые отклонения, как минимум.

 
День добрый!
Ребята может кто нибудь сможет мне помочь?
Есть стратегия с полуавтоматическим советником. Нужно добавить в него одновременное автоматическое открытие ордеров в противоположные стороны. И советник должен входить в рынок как только последний из ордеров закроется. Т.е закрылись последние ордера на бай, он тут же открывает бай. Закрылись последние ордера на селл он тут же открывает ордер на селл. 

По функционалу добавить кнопочки:  бай- вкл/откл 

                                                              селл-вкл/откл

 

Подскажите что в коде не так. Компилируетса но на тестере не торгует.


extern double StopLoss   =0;

extern double TakeProfit =0;

extern double Lots       =0.1;

extern double Prots      =0.0;

bool Work=true;

string Symb;


extern int    Bands_period = 20;

extern double Bands_deviation = 2;





int

   Total,                           // Количество ордеров в окне 

   Tip=-1,                          // Тип выбран. ордера (B=0,S=1)

   Ticket;                          // Номер ордера

   double

   MA_1_t,                          // Значен. МА_1 текущее

   Lot,                             // Колич. лотов в выбран.ордере

   Lts,                             // Колич. лотов в открыв.ордере

   Min_Lot,                         // Минимальное количество лотов

   Step,                            // Шаг изменения размера лота

   Free,                            // Текущие свободные средства

   One_Lot,                         // Стоимость одного лота

   Price,                           // Цена выбранного ордера

   SL,                              // SL выбранного ордера 

   TP;                              // TP выбранного ордера

   bool

   Ans  =false,                     // Ответ сервера после закрытия

   Cls_B=false,                     // Критерий для закрытия  Buy

   Cls_S=false,                     // Критерий для закрытия  Sell

   Opn_B=false,                     // Критерий для открытия  Buy

   Opn_S=false;                     // Критерий для открытия  Sell

   

 

  

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

int start()

  {

   

double PercentBB1;

double PercentBB2;

double ma;  

int cnt, total;



   

//------------------------------------------Защита от ошибок и косяков--------------------------------------//   

   if(Bars<100) // Если количество свечей менее 100

   {

      Print("Количество баров слишком мало");

      return(0);  

   }

   if (Volume[0] < 1.0) // Если торги идут значит обьем более 0

   {

      Comment("Торгов нет.. Ждем новый бар..");

      return(0);

   }

   if (AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) 

   {

      Comment("Недостаточно денег. Уровень маржи менее ...");

      return(0);

   }


//-----------------------------------------Конец защиты от косяков-----------------------------------------//   


PercentBB1 = iCustom(NULL,PERIOD_H1,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0 );

PercentBB2 = iCustom(NULL,PERIOD_M15,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0);

ma = iMA(NULL, PERIOD_M15, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0);


   total=OrdersTotal();

//-------------------------------------------Закрытие позиций------------------------------------------   

   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)

     {

      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

      if(OrderType()<=OP_SELL &&    

         OrderSymbol()==Symbol())  

        {

         if(OrderType()==OP_BUY)   

           {

               if (PercentBB1 <=30.0000 && PercentBB1 >=70.0000 && Bid == ma)

               {

               Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,Violet);

               return(0);

               }

            }    

         if(OrderType()==OP_SELL)   

            {

               if (PercentBB1 <=30.0000 && PercentBB1 >=70.0000 && Ask == ma ) 

               {

               Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,50,Violet);

               return(0);

               }

            }

         }

                    

      }

//-----------------------------------------------Конец закрытия позиции------------------------------------

   if(total==0) // если нет позиций

     {

      // открытие длинной позиции

      if(PercentBB1 >=30.0000 && PercentBB1 <=70.0000 && PercentBB2 <=0.0000 )

        {

        Ticket=OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Lots,Ask,50,0,"Длинная позиция",16384,0,Red);

        return(0);

        }

      

      // открытие короткой позиции

      if(PercentBB1 >= 30.0000 && PercentBB1 <=70.0000 && PercentBB2 >= 100.0000)

        {

         Ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,50,0,"Короткая позиция",16384,0,Red);

         return(0);

        }

     }

return(0);


 
Юра Юра:

Подскажите что в коде не так. Компилируетса но на тестере не торгует.


PercentBB1 = iCustom(NULL,PERIOD_H1,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0 );

PercentBB2 = iCustom(NULL,PERIOD_M15,"cBB",Bands_period,0,Bands_deviation,0);

никто не поможет
индикатора нет 

 
Олег Новицкий:
Всем привет!! можно ли написать советник по стрелочному индикатору с настраиваемым стоп и тейк по обратному сигналу индикатора 

нельзя, у вас индикаторы декомпилы

 

Готов принять ТЗ с подробным описанием торговой стратегии на БЕСПЛАТНОЕ исполнение. Советник или индикатор для терминала МТ4.

Стратегии "шаблонного" типа  рассмотрению не подлежат. Поэтому оставляю за собой право самостоятельного отбора ТЗ с последующим исполнением.

О сроках, прошу не упоминать. Время на кодирование 2-3 часа в день. По сути, это цена за бесплатное исполнение. 

***

 
Беретесь делать бесплатно - потрудитесь делать все публично. 

 
Здравствуйте! В теме написания советников ни чего не знаю, по этому есть такой вопрос. Можно ли написать советника по индикатору который без исходника?
 
Alexey Olhovikov:
Здравствуйте! В теме написания советников ни чего не знаю, по этому есть такой вопрос. Можно ли написать советника по индикатору который без исходника?

Можно.

