Пишем бесплатные советники - страница 24
> построенного на индикаторах, и посмотрел результаты оптимизации.
к сожалению (или к счастью, кому как) оптимизатор устроен таким образом что если есть больше 3-х более-менее независимых параметров, то оно соптимизируется в историю.
Чем больше параметров и диапазонов значений, тем лучше пришьётся. Это не со зла, это просто суть оптимизатора.
локальная+трендовая MA или их аналоги, что-нить а-ля ADX про свечи/импульсы и дополнительно про объёмы. Итого 4 почти независимых параметра = оптимизаторный грааль. Буря эмоций и планы про острова
Всем привет!
Гы....я думал здесь программисты сидят, а по ходу такие как я....)))
Нет, Сергей, программисты, причём высококлассные, тут есть, только подобная просьба уже всем оскомину набила. Наберите в поиске сайта ключевые слова karputov zigzag и возможно найдёте то, что Вам нужно.
С уважением, Владимир.
Всем привет!
Здравствуйте, Сергей. У меня в профиле есть ссылка где можно найти исполнителей для вашего задания. Попробуйте там.
Гы....я думал здесь программисты сидят, а по ходу такие как я....)))