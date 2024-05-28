Пишем бесплатные советники - страница 24

 построенного на индикаторах, и посмотрел результаты оптимизации. 

к сожалению (или к счастью, кому как) оптимизатор устроен таким образом что если есть больше 3-х более-менее независимых параметров, то оно соптимизируется в историю.
Чем больше параметров и диапазонов значений, тем лучше пришьётся. Это не со зла, это просто суть оптимизатора.

локальная+трендовая MA или их аналоги, что-нить а-ля ADX про свечи/импульсы и дополнительно про объёмы. Итого 4 почти независимых параметра = оптимизаторный грааль. Буря эмоций и планы про острова

 
Всем привет! 
Кто может написать советник по индикатору ZigZag?
 
Гы....я думал здесь программисты сидят, а по ходу такие как я....)))
 
Нет, Сергей, программисты, причём высококлассные, тут есть, только подобная просьба уже всем оскомину набила. Наберите в поиске сайта ключевые слова karputov zigzag и возможно найдёте то, что Вам нужно.

 С уважением, Владимир.

 
Здравствуйте, Сергей. У меня в профиле есть ссылка где можно найти исполнителей для вашего задания. Попробуйте там.

 
Сидят и таких как Вы ждут. Ага.
