Создаем торгового робота

Индикатор? Манименджмент? Мартингейл?

Чего-то не хватает для успеха...

Если ты тоже задаешься этими вопросами и у тебя есть продвинутые навыки программирования MQL и/или "передовое железо" - для тестирования стратегий,

предлагаю объединить усилия и разделить сокровища грааля.

P.S. Если ты уже знаешь секрет успеха на рынке форекс и эта тема вызывает у тебя улыбку - иди мимо...


В этой теме я хочу найти единомышленников готовых потрудиться над созданием торгового робота. У меня есть некоторые наработки, но, как говорится, одна голова - хорошо, а не одна - лучше.

 
Александр:

100 зайцев не заменят одного льва.)

 
khorosh:

100 зайцев не заменят одного льва.)

порвут на части

 

Добрый день!

Для робота нужна ТАКТИКА ведения торговли.

Даже если индикаторы очень хороши, без тактики - робот не сумеет добыть профит.

Поэтому сначала должна быть успешная ручная торговля.

Без этого - ничего не получится.

 
Александр:

Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Четко выкладывай твои наработки, формируй из них Техническое Задание, подкрепляй некоторой суммой денег - и вуаля - тебе создадут торгового робота.

 
Georgiy Merts:

Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Четко выкладывай твои наработки, формируй из них Техническое Задание, подкрепляй некоторой суммой денег - и вуаля - тебе создадут торгового робота.

))))

 
Александр:

В этой теме я хочу найти единомышленников готовых потрудиться над созданием торгового робота. У меня есть некоторые наработки, но, как говорится, одна голова - хорошо, а не одна - лучше.

получится сборная солянка) Petera K. только не зови, иначе сперва придется панель с ним строить


 
Александр:

. . . . У меня есть некоторые наработки, но, как говорится, одна голова - хорошо, а не одна - лучше.

Ну конечно, без головы лучше.  Некоторым она мешает  :)

Тут много таких предложений были и все они без успеха.

 
Александр:
У меня есть некоторые наработки, но, как говорится, одна голова - хорошо, а не одна - лучше.
Одна голова хорошо, а две ж...
 
Александр:

Хорошая идея. Поддерживаю и приму непосредственное участие в создании.

Для этого мероприятия вы в первую очередь набросайте план действий, что бы могли последовательно продвигаться по нему.

Откорректируем план и будем по нему действовать. Иначе ничего не получится.

 Тема будет в топике. Не обращайте внимание на брюзжащих коллег, у них тут привычка такая.)))

 

готов!

где писать?

