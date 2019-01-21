Создаем торгового робота
Индикатор? Манименджмент? Мартингейл?
Чего-то не хватает для успеха...
Если ты тоже задаешься этими вопросами и у тебя есть продвинутые навыки программирования MQL и/или "передовое железо" - для тестирования стратегий,
предлагаю объединить усилия и разделить сокровища грааля.
P.S. Если ты уже знаешь секрет успеха на рынке форекс и эта тема вызывает у тебя улыбку - иди мимо...
В этой теме я хочу найти единомышленников готовых потрудиться над созданием торгового робота. У меня есть некоторые наработки, но, как говорится, одна голова - хорошо, а не одна - лучше.
100 зайцев не заменят одного льва.)
порвут на части
Добрый день!
Для робота нужна ТАКТИКА ведения торговли.
Даже если индикаторы очень хороши, без тактики - робот не сумеет добыть профит.
Поэтому сначала должна быть успешная ручная торговля.
Без этого - ничего не получится.
Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.
Четко выкладывай твои наработки, формируй из них Техническое Задание, подкрепляй некоторой суммой денег - и вуаля - тебе создадут торгового робота.
получится сборная солянка) Petera K. только не зови, иначе сперва придется панель с ним строить
Ну конечно, без головы лучше. Некоторым она мешает :)
Тут много таких предложений были и все они без успеха.
Хорошая идея. Поддерживаю и приму непосредственное участие в создании.
Для этого мероприятия вы в первую очередь набросайте план действий, что бы могли последовательно продвигаться по нему.
Откорректируем план и будем по нему действовать. Иначе ничего не получится.
Тема будет в топике. Не обращайте внимание на брюзжащих коллег, у них тут привычка такая.)))
готов!
где писать?
