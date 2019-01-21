Создаем торгового робота - страница 9

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Нигде не прочитаете. Это моя личная разработка.

Хотел написать статью, но ленивый стал.))

Если увижу, что проявится к системе интерес, придется написать.

хм, если...

Напишите статью пожалуйста, очень интересный анализ.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Замечено, волатильность одной пары гораздо больше чем волатильность портфеля даже из 3 валютных пар. Добавлю тут ответ по поводу 28 пар, многие говорят что мажоров хватит. Так вот, бывает так что мажоры как раз не в тренде а кроссы вполне в тренде, так и зачем тогда тормозиться на мажорах когда нас заведомо интересуют только трендовые, вот потому и анализируются 28 пар.

На то есть причины.

Однако, я останусь при мнении, что если торговать портфель, то первого торгового робота создать труднее, т.к. ничего не увидишь.

 
Renat Akhtyamov:

хм, если...

Напишите статью пожалуйста, очень интересный анализ.

Согласен! Про волны слышал, что они есть)) в анализе не применял! Я не понимаю о чём вы говорите. А хотелось бы))

 
Uladzimir Izerski:

Нигде не прочитаете. Это моя личная разработка.

Хотел написать статью, но ленивый стал.))

Если увижу, что проявится к системе интерес, придется написать.

Как минимум один желающий прочитать статью есть!

 
Renat Akhtyamov:

На то есть причины.

Однако, я останусь при мнении, что если торговать портфель, то первого торгового робота создать труднее, т.к. ничего не увидишь.

не увидишь сам портфель, но если очень захотеть то можно писать в файл цену открытия активов время открытия и потом по файлу отдельно построить каждый открытый портфель и посмотреть что происходило с ним.

 
Anatolii Zainchkovskii:

не увидишь сам портфель, но если очень захотеть то можно писать в файл цену открытия активов время открытия и потом по файлу отдельно построить каждый открытый портфель и посмотреть что происходило с ним.

Работа с файлами не на всех VPS разрешена. Так что удобней писать в глобальные переменные играя префиксами.

 
Anatolii Zainchkovskii:

так а откуда эти цифры берутся? кто и что ими обозначил изначально?

Уже есть в посте  

Что бы было более понятно, закину еще один рисунок более мелкий М15.

В верхнем левом углу красными буквами обозначен паттерн Pattern№ 6174

4 ка обозначает, что волна в данный момент коррекционная. НО. Эта волна может продолжить своё движение и превратится в импульсную.

Так как в этом временном диапазоне тренд  в низ.


Кто пишет? Пишет программа по зигзагу. Индикатор в полном смысле слова, свой написан с нуля, управляется одним параметром. 

Каждый отрезок цены(зигзаг) от V..-N..  или N..-V.. это волны со своими индивидуальными характеристиками, оцифрованы и выведены на экран.

На нижнем индикаторе для ЗЗ выбран другой интервал времени в одном окне.

П.С.

Если кто не увидел ломаной линии ZZ, то ее нет, она для удобства обозначена буквенно-цифровым кодом, для машинной обработки.

Красными вершинки ZZ, а низинки синими. Все просто.

A_EUR4_2.png

 
Konstantin Nikitin:

Работа с файлами не на всех VPS разрешена. Так что удобней писать в глобальные переменные играя префиксами.

это нужно было только для оценки что делала система, когда ты ещё сомневаешься что робот всё верно делает. а когда ты убедился чот всё верно то и писать ничего не надо, у меня это в роботе просто структура с полями для записи.

//---------- структура для торговли портфелями -----
struct Portfolios
  {
   string            UP_OR_DN;
   string            Sym[];
   double            Lot[];
   ENUM_ORDER_TYPE   Typ[];
   datetime          Open_Time;
   double            profit;
   double            sum_profit;
   double            spread;
   double            TP;
   double            SL;
   int               num;
   int               rewers;
   int               dol;
   bool              open;
   double            openprise[];

   void Portfolios() { Init(); }

   void Init()
     {
      ArrayResize(Sym,Portfolio_Symbols);
      ArrayResize(Lot,Portfolio_Symbols);
      ArrayResize(Typ,Portfolio_Symbols);
      ArrayResize(openprise,Portfolio_Symbols);
      UP_OR_DN="NON";
      ArrayInitialize(Lot,0);
      Open_Time=0;
      profit=0;
      sum_profit=0;
      spread=0;
      TP=0;
      SL=0;
      num=0;
      rewers=0;
      dol=0;
      open=false;
      ArrayInitialize(openprise,0);
     }

  };
 
Uladzimir Izerski:

Уже есть в посте  

Что бы было более понятно, закину еще один рисунок более мелкий М15.

В верхнем левом углу красными буквами обозначен паттерн Pattern№ 6174

4 ка обозначает, что волна в данный момент коррекционная. НО. Эта волна может продолжить своё движение и превратится в импульсную.

Так как в этом временном диапазоне тренд  в низ.


Кто пишет? Пишет программа по зигзагу. Индикатор в полном смысле слова, свой написан с нуля, управляется одним параметром. 

Каждый отрезок цены(зигзаг) от V..-N..  или N..-V.. это волны со своими индивидуальными характеристиками, оцифрованы и выведены на экран.

На нижнем индикаторе для ЗЗ выбран другой интервал времени в одном окне.


работа не слабая проделана конечно над кодом. но только сам создатель сможет понять что сделал. думаю волновики были бы в восторге

 
Anatolii Zainchkovskii:

это нужно было только для оценки что делала система, когда ты ещё сомневаешься что робот всё верно делает. а когда ты убедился чот всё верно то и писать ничего не надо, у меня это в роботе просто структура с полями для записи.

Структура это хорошо. Но если сбой системы будет потеря данных. Тут нужно или по магикам восстанавливать структуру при запуске эксперта. Или работать с глобальными.

Ни чего в этом мире не идеально. Поэтому стоит сразу задумываться о возможных сбоях.
12345678910111213141516...32
Новый комментарий