Нигде не прочитаете. Это моя личная разработка.
Хотел написать статью, но ленивый стал.))
Если увижу, что проявится к системе интерес, придется написать.
хм, если...
Напишите статью пожалуйста, очень интересный анализ.
Замечено, волатильность одной пары гораздо больше чем волатильность портфеля даже из 3 валютных пар. Добавлю тут ответ по поводу 28 пар, многие говорят что мажоров хватит. Так вот, бывает так что мажоры как раз не в тренде а кроссы вполне в тренде, так и зачем тогда тормозиться на мажорах когда нас заведомо интересуют только трендовые, вот потому и анализируются 28 пар.
На то есть причины.
Однако, я останусь при мнении, что если торговать портфель, то первого торгового робота создать труднее, т.к. ничего не увидишь.
хм, если...
Напишите статью пожалуйста, очень интересный анализ.
Согласен! Про волны слышал, что они есть)) в анализе не применял! Я не понимаю о чём вы говорите. А хотелось бы))
Как минимум один желающий прочитать статью есть!
На то есть причины.
не увидишь сам портфель, но если очень захотеть то можно писать в файл цену открытия активов время открытия и потом по файлу отдельно построить каждый открытый портфель и посмотреть что происходило с ним.
не увидишь сам портфель, но если очень захотеть то можно писать в файл цену открытия активов время открытия и потом по файлу отдельно построить каждый открытый портфель и посмотреть что происходило с ним.
Работа с файлами не на всех VPS разрешена. Так что удобней писать в глобальные переменные играя префиксами.
так а откуда эти цифры берутся? кто и что ими обозначил изначально?
Уже есть в посте #67
Что бы было более понятно, закину еще один рисунок более мелкий М15.
В верхнем левом углу красными буквами обозначен паттерн Pattern№ 6174
4 ка обозначает, что волна в данный момент коррекционная. НО. Эта волна может продолжить своё движение и превратится в импульсную.
Так как в этом временном диапазоне тренд в низ.
Кто пишет? Пишет программа по зигзагу. Индикатор в полном смысле слова, свой написан с нуля, управляется одним параметром.
Каждый отрезок цены(зигзаг) от V..-N.. или N..-V.. это волны со своими индивидуальными характеристиками, оцифрованы и выведены на экран.
На нижнем индикаторе для ЗЗ выбран другой интервал времени в одном окне.
П.С.
Если кто не увидел ломаной линии ZZ, то ее нет, она для удобства обозначена буквенно-цифровым кодом, для машинной обработки.
Красными вершинки ZZ, а низинки синими. Все просто.
это нужно было только для оценки что делала система, когда ты ещё сомневаешься что робот всё верно делает. а когда ты убедился чот всё верно то и писать ничего не надо, у меня это в роботе просто структура с полями для записи.
работа не слабая проделана конечно над кодом. но только сам создатель сможет понять что сделал. думаю волновики были бы в восторге
это нужно было только для оценки что делала система, когда ты ещё сомневаешься что робот всё верно делает. а когда ты убедился чот всё верно то и писать ничего не надо, у меня это в роботе просто структура с полями для записи.
Структура это хорошо. Но если сбой системы будет потеря данных. Тут нужно или по магикам восстанавливать структуру при запуске эксперта. Или работать с глобальными.Ни чего в этом мире не идеально. Поэтому стоит сразу задумываться о возможных сбоях.