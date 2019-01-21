Создаем торгового робота - страница 23

За 19 сек. цена может улететь на 150 4х значных пунктов.

Каждый тик важен. Не важен ТФ. Цена обозначена в любой момент времени.

Не важно на каком ТФ идет анализ. ВАЖНА текущая цена

Привет, Юрий!

Ужель ты тоже на тики перешел? Не верю!(с)

 
илана с кодобазы скачайте и мозг не парьте

Спс!!!

 
Привет!

Всегда на тиках был. Только не все так просто.) Я, скажем, их не коллекционирую, и для тестов они на фиг не нужны. Исключительно для реала.

 
Для физика такая погрешность. Ну как бы для пастуха, недалеко корова отошла. Извини, Шур, но это не простительная беспечность.

 
Ну, я как бы тоже на тиках - только на OHLC S20. Почему именно так, а не иначе? А патамушта! В этом случае, кол-во собранных тиков примерно на 95% и больше совпадает с количеством секунд.

Вообще не представляю - как можно торговать без привязки ко времени. Да-да, обычному времени! Это нонсенс какой-то...

В этом случае задача сводится к математическим упражнениям, без малейших намеков на физику, динамику процесса. Куда-то исчезает такое понятие как скорость... Ваще не понимаю.

Ну, да ладно - значит, тема не моя.

 
Собственно, обозначилась 1-ая проблема, требующая решения - какие входные данные должна использовать граальная ТС: тики, OHLC  M1, или что-то другое.

Тема настолько неоднозначна и обширна, что уже на этом этапе данной ветки можно ставить точку. Никогда трейдеры в этом вопросе не придут к единому мнению.

1. Основной расчет направления по Open H1. Т.к. когда наступил Open, тогда стопудово наступил Close(и другие вариации) предыдущего бара.

2.1 Основной расчет входа по Open M15-M5.

2.2 Уточненный расчет входа по Open M1.

2.3 Уточненный расчет входа по Last Price (тики).

3. Вход сеткой из 5-10 лимитников через 1п (1-1/2 спреда) на допустимый риск по ТС.

Т.к. интеллект ограничен и склонен к деградации, то 2.2 и 2.3 можно выкинуть.

 
Ну, я как бы тоже на тиках - только на OHLC S20. Почему именно так, а не иначе? А патамушта! В этом случае, кол-во собранных тиков примерно на 95% и больше совпадает с количеством секунд.

Вообще не представляю - как можно торговать без привязки ко времени. Да-да, обычному времени! Это нонсенс какой-то...

В этом случае задача сводится к математическим упражнениям, без малейших намеков на физику, динамику процесса. Куда-то исчезает такое понятие как скорость... Ваще не понимаю.

Ну, да ладно - значит, тема не моя.

Эт точно. Че-то ты не врубаешься, физик.)) Кто те мешает время прихода тиков измерять? В чем проблема? Уж точно не в области физики.)) Физика с этим прекрасно справлялась. Пришел А_К2, и перестала.))

 

Цена актуальна только в тот момент времени когда она образовалась.

Не важно на каком ТФ вы её рассматриваете. Хоть на мили-мили-мили тиках)))

С кем приходиться беседовать?

Просто ужас.

Всё, закрывайте позы. Выходные.

A_EUR4_8.png

 
Цена актуальна только в тот момент времени когда она образовалась.

Не важно на каком ТФ вы её рассматриваете. Хоть на мили-мили-мили тиках)))

С кем приходиться беседовать?

Просто ужас.

Жуть.

