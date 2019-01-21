Создаем торгового робота - страница 5
тренда конечно, можно конечно и волны прикрутить как допфильтр, но я в волнах не бумбум, потому былобы интересно понять как волны тут юзать, на картинке можете дорисовать?
Классический тренд вниз выглядит так. От V3 до N1 и дальше идет откат вверх с неизвестным, в какой то степени, результатом.
В тренде последовательность волн.
Первая импульсная V3-N3. Коррекционная N3-V2 и т.д.
на рисунке показал. Важнее знать какая волна в тренде, а не сам тренд.
пункт 2 самый взлетевший или самый упавший актив, это может быть график с достаточно узким коридором, тоесть взлёт идёт без откатов. А вот пункт 3 как раз показывает силу откатов -волатильность.
Ждём завершения потому что на этот поезд мы уже полюбому опоздали, и у нас надежда на откат портфеля хотябы на 23% уровень фибо.
вот как это на картинке....
Примерно вас понял.
По пункту 2 мы определяем абсолютное расстояние которое цена валюты прошла з 5 периодов (согласно вашего скрина), а волатильность? Например: если цена прошла за 1 период от 1% до 3% то считаем что волатильность есть?
Не воздастся.
Андрей прав. Все хотят "чужими руками жар загребать", в том числе и топикстартер. Таких веток на форуме было вагон и маленькая тележка. Выхлоп - нулевой.
Ну так типа забить на ветку?
Что важнее тренд или волна? (можно не отвечать) Тренд рождает волну, волна показывает тренд.
Не воздастся.
Андрей прав. Все хотят "чужими руками жар загребать", в том числе и топикстартер. Таких веток на форуме было вагон и маленькая тележка. Выхлоп - нулевой.
Обмен мнениями никогда не помешает.
Топикстартер зарегил ветку поздно вечером по МВ, надеюсь вечером появится и внесёт своё веское слово.
А я просто в сторонке постою и понаблюдаю :) .
Вот и зрители на трибунах появляются.))
Не всё так просто с волнами.
Именно волны создают тренд.
Следовательно волны важнее. Даже может не сами волны, а их последовательность.
Примерно вас понял.
По пункту 2 мы определяем абсолютное расстояние которое цена валюты прошла з 5 периодов (согласно вашего скрина), а волатильность? Например: если цена прошла за 1 период от 1% до 3% то считаем что волатильность есть?
красная линия тренд за N-период, сиреневый канал регрессии показывает волатильность цены за этот же N-период.
я понял по картинке ваше представление о тренде и волнах. поправлю себя, я наверное вижу тренд как одну отдельную волну, будь то импульсная или коррекционная, зависит от рынка. например до нового года у меня получалось строить импульсные волны (декабрь месяц), сейчас наблюдаю картинку и понимаю что тренд больше похож на коррекционную волну.
Эта ветка надолго будет топовой!!!
Такие высказывания, как ваше, будут вызывать только отвращение. Делить любят только люмпены, а создавать умные люди.
В этой ветке можно будет почеркнуть, столько, что вы за годы не сумели приобрести.
Будьте немного культурней и уважительней к другим и вам воздаться кладезь мудрости.
Я ж просто хотел помочь вам заранее избежать проблем в самом ближайшем будущем, когда деньги рекой польются на всех Создателей... Я сам не настолько компетентен, что бы принять непосредственное участие в кладезе мудрости, но уверен, что смогу приобрести столько, сколько и за годы не смог бы приобрести, читая эту надолго мега топовую ветку.
Почему мне кажется, что ТС просто приколист )
Почему мне кажется, что ТС просто приколист )
Да не приколист, а халявщик.
Вычитал про "верную супер-пупер-стратегию", и хочет, чтобы ему по ней сделали робота. Как говорил один такой: "Если все получится - мы станем богаче, а если нет - то мы приблизимся к пониманию рынка". Только он не сказал, что при этом кодер - тратит и время, и усилия, а он сам - не тратит ничего.