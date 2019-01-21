Создаем торгового робота - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индивидуализм предполагает скрытность или неуверенность в себе, недоверие к окружающим.
Лидером может быть человек раскрепощенный от этих понятий, а так все равны.
Все куда проще - "своя рубашка ближе к телу".
Лидер вполне себе может быть и скрытен, и неуверен в себе, а уж недоверие к окружающим - для лидера даже полезное качество.
Главное требование к лидеру - это умение "зажечь" аудиторию, мотивировать ее. Чем - уже не так важно.
В данной ветке я вижу много разрозненных предложений типа "лебедь, рак да щука", среди которых - ни одного общего мотивационного. Результат, на мой взгляд, немного предсказуем.
Муравьи толкаясь и не обижаясь друг на дружку строят мегапроэкты в 1 000 000 раз больше их по размеру.
А людям слабо?
Люди привыкли быть индивидуалистами. А это их слабость.
Мне интересно было бы участвовать.
В процессе обсуждения, здесь каждый может найти рациональное зерно в обмене знаний, опыта, новых открытий.
Где топикстартер? Пусть задаёт тон. Или он наблюдает из за ширмы?
Мне уже предлагают брать бразды, но это не моя ветка.
Людям нет не слабо. Главное это желание делится опытом с членами команды. А команды пока нет, будет команда появиться и лидер.
Топикстартер по сути уже не нужен, свои отсутствием он себя дискредитировал.
Народ все больше высказывает предложения и ждет, что кто-то их будет осуществлять.
Вовремя их реализации будет создан интеллектуальный продукт. Делиться этим продуктом в открытом доступе способен только альтруист. Я не альтруист. Нужен закрытий форум, что бы отсеять халявщиков, например таких как топиксартер.
Модератор проконсультируйте, есть возможность создать закрытую ветку форума или как организовать коммуникацию внутри команды для работы?
Вовремя их реализации будет создан интеллектуальный продукт. Делиться этим продуктом в открытом доступе способен только альтруист. Я не альтруист. Нужен закрытий форум, что бы отсеять халявщиков, например таких как топиксартер.
Модератор проконсультируйте, есть возможность создать закрытую ветку форума или как организовать коммуникацию внутри команды для работы?
Закрытых веток нет и никогда не было.
1. Можете попробовать создать проект
доступ к кодам в котором будет выдаваться не всем.
2. Можете в чате попробовать создать закрытый канал (сам ещё не тестировал, но было раньше объявлено о такой возможности).
Закрытых веток нет и никогда не было.
2. Можете в чате попробовать создать закрытый канал (сам ещё не тестировал, но было раньше объявлено о такой возможности).
В чате терминала?
В чате терминала?
Да, в терминале, в чате есть кнопки создания чатов:
Закрытых веток нет и никогда не было.
2. Можете в чате попробовать создать закрытый канал (сам ещё не тестировал, но было раньше объявлено о такой возможности).
Чат терминала позволяет писать только одному абоненту, возможности группового общения я не нашёл.
Да, в терминале, в чате есть кнопки создания чатов:
У меня Мт4
Нужен терминал Мт5?
У меня Мт4
Нужен терминал Мт5?
Я смог создать закрытый чат с мобильного MT5 терминала. Вы приглашены в чат.
Проверьте пожалуйста работоспособность его, но из терминала MT5 для настольной версии Windows. Чат имеет название по индексу темы "299019"
Искать канал так: