А давайте предсказывать курс биткоина с помощью ИИ на основе кучаслойных нейронных сетей. Зачем использовать устаревшие инструменты? Мы же тут все профессионалы...
профессионал справится на любом инструменте и проанализирует график просто посмотрев... )))
Замечено, волатильность одной пары гораздо больше чем волатильность портфеля даже из 3 валютных пар. Добавлю тут ответ по поводу 28 пар, многие говорят что мажоров хватит. Так вот, бывает так что мажоры как раз не в тренде а кроссы вполне в тренде, так и зачем тогда тормозиться на мажорах когда нас заведомо интересуют только трендовые, вот потому и анализируются 28 пар.
Каким способом анализировать 28 пар?
1. Одномоментно?
2. Каждую пару в отдельности?
Одномоментно в цикле. умаю можно раз в сутки, если брать во внимание что тренд по времени от недели и более, если коротенькие тренды то чаще придётся.думаю можно логически предположить что для тренда длиной 24 часа стоит проверять его наличие каждые 6 часов, это одна четверть. а каким методом определять тут уже можно многое прикрутить, я например определяю корреляцией на трендовую линию.
Вот на картинке например портфель по модели тренд за период 120 часовых баров, розовая линия это линия модели, красная трендовая. Вот по сути при пробитии трендовой можно открывать сделку в продажу портфеля. Для робота есть сложности, смотря на картинку мы видим и историческое поведение портфеля и это для нас тоже играет роль, а вот для робота видимым остаются только 120 баров, тоесть та часть что построена. Вот как для робота сделать анализ полностью всего графика с историей хотябы ещё три таких периода , чтобы именно анализируя весь график получать адекватную оценку о принятии решения куда и когда торговать.?....
Программа может видеть и анализировать весь график. Это ZZ и структура волн по нему.
Можно последовательно пробежаться по парам и набросать нужные в портфель. Заманчиво. Годится.
но как этот ZZ прикрутить к портфелю?
Нет к портфелю не получится. Пробегаем по каждой паре в отдельности и пишем результат в файл.
Вот, наглядно покажу как анализируется отдельная пара.
Это своеобразный зигзаг, программа распознаёт волновую структуру и выводит результат.
В данном случае Pattern№ 4939. Оцифрована последовательность характеристик последних 4 волн.
Это значит, что тренд вверх. Последняя цифра 9 говорит, о том что волна N1-V1 импульсная и еще не завершена.
Волна V1-N0 является откатом.
Волна, по сути, является каналом. Синий канал построен по принципу золотого сечения.
Нижний индикатор приспосабливаю для анализа завершения волн. Сырой совсем)).
Нужно логику засунуть в эксперт-класс.
В таком случае из одного эксперта, назовём его "Мастер", можно создавать несколько советников на разных символах. И правки вносить удобно.
откат увидел и соглашусь, но вопрос, на чём основано предположение что N1-V1 ещё не завершена? и про канал вопрос, я так понял берётся 61 уровень от V2-N1 ?
Нужно логику засунуть в эксперт-класс.
В таком случае из одного эксперта, назовём его "Мастер", можно создавать несколько советников на разных символах. И правки вносить удобно.
Было бы удобно, если бы только не нужно было анализировать портфель весь. То есть по вашему методу отлично можно мультивалютный сделать но с анализом каждого актива в отдельности, я же предлогаю портфель анализировать, и к сожалению картинка меняется. Те волны что были отдельно на активах могут исчезнуть в портфеле.
Но, с другой стороны проанализировав активы по картинке Uladzimir Izerski, можно портфель построить иначе чем я предлагал. То есть, в моём случае было просто 120 баров для каждого актива, а в анализе Uladzimir Izerski период для каждого актива может быть свой, и уже из найденных таким образом активов состряпать портфель.