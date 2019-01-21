Создаем торгового робота - страница 24
А смысл ? Отчет из тестера МТ4 можно глядеть лишь если он удовлетворяет вышеуказанным условиям - работа на часовках и выше, со средним профитом и лоссом не менее 0,005 для фунтодоллара. Если работа эксперта этим условиям не удовлетворяет - он должен тестироваться исключительно на МТ5. А вот работа на демо-счете позволяет увидеть реальную работу любого эксперта, хоть на МТ4, хоть на тиках, хоть скальпера (хотя, если скальпер берет по одному-трем пунктам на пятизнаке - для него и демо-счет может быть непоказателен из-за несовпадающего с реалом спреда)
Так что демо-счет - куда более интересен.
Ну не надо так уж сильно гнобить тестер МТ4. Да, тестер МТ5 лучше, но, когда его не было, люди и на тестере МТ4 создавали прибыльные эксперты. То что отчёт в МТ4 должен быть на Н1 и выше это фейк. То, что в тестере тики эмулируются может повлиять на адекватность результатов тестирования экспертов-пипсовщиков. Если эксперт держит позицию в течении нескольких баров, влияние тиков на результаты не существенно. Тестирую, в зависимости от используемого в эксперте режима работы и по ценам открытия и по тикам. Тестированием на демо не занимаюсь - это для тех, у кого много свободного времени. Сразу после тестера ставлю тестировать на центовый реал. Существенных отличий в работе эксперта в тестере и на реале у себя не замечал. Вот и последний мой эксперт(результаты теста выкладывал здесь) вот уже 2 месяца тестируется на центовом реале. И результаты мало отличаются от результатов в тестере. Тестировался в тестере по тикам ТФ М30.
Эт точно. Че-то ты не врубаешься, физик.)) Кто те мешает время прихода тиков измерять? В чем проблема? Уж точно не в области физики.)) Физика с этим прекрасно справлялась. Пришел А_К2, и перестала.))
Ну, мгновенные скорости мы имеем - да, согласен.
А период на котором торгуем, где? Остается только объем выборки и все, а временного периода нетути.
Еще раз - работая на тиках, получаем разные времена для разных пар, тем более разных для каждого конкретного ДЦ.
Это принципиально неверный подход к делу, хотя... Может я и ошибаюсь - безудержный стэйт с реала на тиковой ТС меня, конечно, переубедит.
Мелко мыслите. На вещи надо смотреть ширше.
Все там есть. И конкретный инструмент без разницы. Другой вопрос, что без настроек система на разных инструментах работать не будет, да и не должна. Эт уже к универсалам - они у нас все могут.)
Ну, а стейт - это не ко мне. Вежливо говоря, вас это не касается. В следующий раз скажу невежливо.)
Господа!!!
Чтобы не мучить друг друга, предлагаю строить вожделенный Грааль на OHLC M1. Это будет всем понятно и доступно даже папуасу.
На конец то!!!!
К тому же и Paukas всегда рекомендовал тестировать по Open M1. Для грааля этого достаточно, мельчить ни к чему.)
Не важно какой ТФ. Вот М5. Можете сравнить с предыдущим рисунком.
Еще одну картинку, для полноты понимания, выставлю с реал тайма и иду отдыхать.
"От теории к практике - часть вторая"
=)
