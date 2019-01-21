Создаем торгового робота - страница 4
Топикстартер не конкретизировал, что именно у него есть.
ПЛАНННННННН ))))
1- берём во внимание 28 основных валютных пар.
2- определяем по каждой трендовость, отбираем самые трендовые (те которые больше всех взлетели или упали за N-период баров).
3- определяем волатильность каждой валютной пары за этот N-период (нужно чтобы уравновесить лотность)
4- после всех этих пунктов определяем некоторый набор валютных пар от 3 до 15.
5 -определив которые пойдут в работу делаем из них портфель предватительно выравняв по волатильности которую ранее нашли.
6- собранный портфель начинаем отслеживать на наличие завершения тренда.
7- как только произошло подтверждение того что тренд завершён открываем сделку на то что теперь пойдёт противоположный тренд.
8- выставляем програмный стоплосс на уровне максимума портфеля.
9- ориентируем тейк профит на уровне 23% от тренда портфеля.
10-после срабатывания стопа повторяем круг с первого пункта.
Похоже пункты 2 и 3 об одном и том же.
Зачем ждать наличия завершения тренда?
пункт 2 самый взлетевший или самый упавший актив, это может быть график с достаточно узким коридором, тоесть взлёт идёт без откатов. А вот пункт 3 как раз показывает силу откатов -волатильность.
Ждём завершения потому что на этот поезд мы уже полюбому опоздали, и у нас надежда на откат портфеля хотябы на 23% уровень фибо.
вот как это на картинке....
Завершения чего? Тренда или волны?
Без этих уточнений тупик.
Тренд это последовательность импульсных и коррекционных волн болше 3-х.
тренда конечно, можно конечно и волны прикрутить как допфильтр, но я в волнах не бумбум, потому былобы интересно понять как волны тут юзать, на картинке можете дорисовать?
Да чего там план, он на фиг не нужен. Перво - наперво надо сразу договориться, как делить и как выводить деньги. ТС же, как автор идеи, должен больше получить? Процентов пятьдесят. А остальное разделят прочие участники, пропорционально вкладу в общее дело
Эта ветка надолго будет топовой!!!
Такие высказывания, как ваше, будут вызывать только отвращение. Делить любят только люмпены, а создавать умные люди.
В этой ветке можно будет почеркнуть, столько, что вы за годы не сумели приобрести.
Будьте немного культурней и уважительней к другим и вам воздаться кладезь мудрости.
Не воздастся.
Андрей прав. Все хотят "чужими руками жар загребать", в том числе и топикстартер. Таких веток на форуме было вагон и маленькая тележка. Выхлоп - нулевой.
Контр-доводы :
1. Основных валютных пар всего ничего, только мажоры (их всего 7, а если с металлами то 9). Все прочие - производные или экзоты
2. И они все в принципе одинаковы. На форе торгуется доллар-против всех и все против доллара.
3. Волатильность также одинакова и измеряется в % от номинала
4. из-за 1-2-3 портфель собрать сложновато :-)