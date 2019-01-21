Создаем торгового робота - страница 26

Alexander_K2:


 ибо теряется понятие "время" на форексе.

чтобы учитывать "интенсивность торгов":
можно делить минутные приращения на минутные объемы.

 
где вы возьмёте "объёмы" ??

всё что доводится в терминал - это или число тиков (тиковый объём) или сферичный конь поставщика (якобы реальный объём)..

 
с сме
[Удален]  
Когда перейдут к делу, если не секрет?
 
С СМЕ идёт задержка на 10 минут, как вы будете получать данные на интервале в 1 минуту, брать данные которые были 10 минут назад?

[Удален]  
Я так понял из опыта, что реальные тики даёт родная мт4 платформа брокера, а сторонние сильно пляшут. Касается это мт5 не знаю .
 

Не, ну, такими темпами мы к Граалю 100 лет идти будем. Иде лидеры, заводилы так сказать?!

Надо безудержно лабать алгоритм, чтобы кодеры не скучали. Шоб робот рос и мужал прям на глазах.

 

26 страниц и ни одного MQL5 кода.

Продолжаем лить воду :)

 

О чем Вы собственно, господа! :-) какие 100 лет и 26 стр...??? "Иде лидеры, заводилы так сказать?!" - да. Нужны...

Тут люди только-только осознають... тем более все кодА уже в наличии...

"отчитал всю ветку - глухо как в супер танке стреляющем на каждом тике...что вы уперлись в эти тики - они вам разве прибыль дают...дайте мне хотя бы одну верную сделку в день на любом инд с исполнением в 10п... и больше ничего не надо...в этом деле количество не переходит в качество...Мне тоже нравится трендследящий подход... по мне так это когда цена вниз - ТС открывает селлстопы, вверх - байстопы, флет - и то другое, и всё  больше ничего не надо, а особенно заморачиваться на все 672 ТС...вот примерно так, и это можно найти на любом Барабашкином коде с отложками... вот сам это тоже только недавно случайно осознал..."

 

Если форумное сообщество буквально-таки жаждет программировать, то я могу начать лабать тут некий алгоритм.

Только не надо задавать вопросы - шо, да почему. Просто кодируйте, чё я буду говорить и усё.

Излагать я буду отдельными постами - это будет как задание. Запрограммировали - выложили здесь же в ветке код, пойдем дальше. 

На выходе будем иметь ТС, основанную на нижнем индикаторе на рисунке:


Будете готовы - маякните.

