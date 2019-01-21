Создаем торгового робота - страница 18

Georgiy Merts:

Кто все это будет делать ?

Дураки всегда найдутся.

 

Господа!!!

Плюньте на эту ветку. Некий человек, очевидно, страдая от безденежья, создал ее в надежде, что кто-то воплотит в жизнь его никчемные знания о рынке. Увы...

Если уж профессионально подходить к делу, то должно быть несколько тематических веток, основанных исключительно на теориях рынка, подкрепленных соответствующей литературой.

1. теория Ганна

2. теория стохастических процессов (Башелье, Эйнштейн)

3. теория волн Эллиотта

4.  торговля по каким-то "рельсам" (нужно создать заново индикатор, который в свое время создал Pako и никому теперь не дает)

и т.п.

Сваливать все в кучу - позор и ерунда.

 
Georgiy Merts:

Кто все это будет делать ? Где проект ? Или хотя бы наброски кода ?

Лебедь, рак да щука (с)

Тут собрались люди умные, но стеснительные.)

Никто не хочет тянуть лямку.

 
Uladzimir Izerski:

Тут собрались люди умные, но стеснительные.)

Никто не хочет тянуть лямку.

Ничего-ничего. Shared Project Лиги ТС - уже на подходе...  Посмотрим, чего стоят заявления всех "стеснительных гениев" из этой ветки.

 
Alexander_K2:

Дураки всегда найдутся.

Ооу! Какие люди появились в ветке.)))

 
Uladzimir Izerski:

Ооу! Какие люди появились в ветке.)))

Привет.

Я бы поучаствовал - но глаза разбегаются :)))

Мои темы - стохастические процессы, немного - Ганн, с интересом исследовал бы "рельсы" (что-то там такое есть).

Но, вот так вот - кто кого перекричит - участвовать не готов.

 
Alexander_K2:

Привет.

Я бы поучаствовал - но глаза разбегаются :)))

Мои темы - стохастические процессы, немного - Ганн, с интересом исследовал бы "рельсы" (что-то там такое есть).

Но, вот так вот - кто кого перекричит - участвовать не готов.

Из вашей ветки пришла "мысля" сделать индикатор.

Не знаю как можно усовершенствовать. Но удивительно интересно улавливает настроение рынка.

В подвале. Совершенно без параметров. Только анализ цены.

A_EUR4_7.png

 

Начинайте, господа, тематические ветки (если реально шарите в своей теме, конечно) - а то на форуме совсем скучно стало.

А некий Федосеев усё запрограммирует за минуту и раздаст страждущим бесплатно.

 
Uladzimir Izerski:

Из вашей ветки пришла "мысля" сделать индикатор.

Не знаю как можно усовершенствовать. Но удивительно интересно улавливает настроение рынка.

В подвале. 


Угу. Индикатор хорош. Если это то о чем я подумал - то им легко побеждается стохастический процесс, когда сумма многих случайных величин дает распределение Гаусса.

Однако, к нему полагается второй индикатор (или у тебя 2 в 1 объединены?, чё-то не пойму) - типа энтропии процесса или эксцесса распределения ретурнов и усё будет в ажуре.

 
Alexander_K2:

Начинайте, господа, тематические ветки (если реально шарите в своей теме, конечно) - а то на форуме совсем скучно стало.

А некий Федосеев усё запрограммирует за минуту и раздаст страждущим бесплатно.

Программа по открытию и закрытию делается за 5 минут.

А вот где покупать или продавать возникают определённые трудности. На этом в первую очередь должно уделяться внимание.

