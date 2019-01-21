Создаем торгового робота - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто все это будет делать ?
Дураки всегда найдутся.
Господа!!!
Плюньте на эту ветку. Некий человек, очевидно, страдая от безденежья, создал ее в надежде, что кто-то воплотит в жизнь его никчемные знания о рынке. Увы...
Если уж профессионально подходить к делу, то должно быть несколько тематических веток, основанных исключительно на теориях рынка, подкрепленных соответствующей литературой.
1. теория Ганна
2. теория стохастических процессов (Башелье, Эйнштейн)
3. теория волн Эллиотта
4. торговля по каким-то "рельсам" (нужно создать заново индикатор, который в свое время создал Pako и никому теперь не дает)
и т.п.
Сваливать все в кучу - позор и ерунда.
Кто все это будет делать ? Где проект ? Или хотя бы наброски кода ?
Лебедь, рак да щука (с)
Тут собрались люди умные, но стеснительные.)
Никто не хочет тянуть лямку.
Тут собрались люди умные, но стеснительные.)
Никто не хочет тянуть лямку.
Ничего-ничего. Shared Project Лиги ТС - уже на подходе... Посмотрим, чего стоят заявления всех "стеснительных гениев" из этой ветки.
Дураки всегда найдутся.
Ооу! Какие люди появились в ветке.)))
Ооу! Какие люди появились в ветке.)))
Привет.
Я бы поучаствовал - но глаза разбегаются :)))
Мои темы - стохастические процессы, немного - Ганн, с интересом исследовал бы "рельсы" (что-то там такое есть).
Но, вот так вот - кто кого перекричит - участвовать не готов.
Привет.
Я бы поучаствовал - но глаза разбегаются :)))
Мои темы - стохастические процессы, немного - Ганн, с интересом исследовал бы "рельсы" (что-то там такое есть).
Но, вот так вот - кто кого перекричит - участвовать не готов.
Из вашей ветки пришла "мысля" сделать индикатор.
Не знаю как можно усовершенствовать. Но удивительно интересно улавливает настроение рынка.
В подвале. Совершенно без параметров. Только анализ цены.
Начинайте, господа, тематические ветки (если реально шарите в своей теме, конечно) - а то на форуме совсем скучно стало.
А некий Федосеев усё запрограммирует за минуту и раздаст страждущим бесплатно.
Из вашей ветки пришла "мысля" сделать индикатор.
Не знаю как можно усовершенствовать. Но удивительно интересно улавливает настроение рынка.
В подвале.
Угу. Индикатор хорош. Если это то о чем я подумал - то им легко побеждается стохастический процесс, когда сумма многих случайных величин дает распределение Гаусса.
Однако, к нему полагается второй индикатор (или у тебя 2 в 1 объединены?, чё-то не пойму) - типа энтропии процесса или эксцесса распределения ретурнов и усё будет в ажуре.
Начинайте, господа, тематические ветки (если реально шарите в своей теме, конечно) - а то на форуме совсем скучно стало.
А некий Федосеев усё запрограммирует за минуту и раздаст страждущим бесплатно.
Программа по открытию и закрытию делается за 5 минут.
А вот где покупать или продавать возникают определённые трудности. На этом в первую очередь должно уделяться внимание.