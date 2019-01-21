Создаем торгового робота - страница 10
Структура это хорошо. Но если сбой системы будет потеря данных. Тут нужно или по магикам восстанавливать структуру при запуске эксперта. Или работать с глобальными.Ни чего в этом мире не идеально. Поэтому стоит сразу задумываться о возможных сбоях.
согласен, для этого лучше всего конечно впс. но я не умею с ними работать, поэтому у меня комп от аккума работает, потребляет минимум, 2 сети интернет в случае обрыва связи.
работа не слабая проделана конечно над кодом. но только сам создатель сможет понять что сделал. думаю волновики были бы в восторге
Не в волновиках дело.
Это основа трейдинга, на чем можно делать анализ. Видеть будущее.
За много лет сложилось понимание рынка, его закономерности.
Постепенно воплощал в код, постоянно дорабатывал.
Есть горизонты для усовершенствования и улучшения, но сам слабоват в программировании.
блин, програмировать если есть воображение не сложно, за год точно можно научиться, пусть коряво но продвигаться. я тоже не кодер однако уже многое смог хоть и варварскими методами, главное работает.
согласен, для этого лучше всего конечно впс. но я не умею с ними работать, поэтому у меня комп от аккума работает, потребляет минимум, 2 сети интернет в случае обрыва связи.
Не важно сколько сетей, может просто терминал выбить.
Так с лета мысль. Если открывать портфель позиций на нескольких парах, и потом за ним отслеживать как за одним целым. Прописываем этой пачке уникальный магик, прописывая его в глобальную переменную. Все имеем массив магиков которые открыл эксперт в глобальных переменных, и можем работать по каждой пачке отдельно. Даже в случае сбоя все легко восстанавливается.
блин, програмировать если есть воображение не сложно, за год точно можно научиться, пусть коряво но продвигаться. я тоже не кодер однако уже многое смог хоть и варварскими методами, главное работает.
Тоже сам программирую, но самоучка в возрасте не тот базовый уровень.
Тут бы Georgiy Merts помог. У него большой опыт в таких вопросах.
согласен, как метод защиты от потери работоспособности годится.только и глобалки тоже имеют свойство слетать. тогда уж лучше сразу писать в облако.
Тоже сам программирую, но самоучка в возрасте не тот базовый уровень.
у меня тоже из базового только бейсик был.
Ну вот, как и предполагалось, дренд вниз показал свою силу и волна V1- N1 стала импульсной на своё место.
согласен, как метод защиты от потери работоспособности годится.только и глобалки тоже имеют свойство слетать. тогда уж лучше сразу писать в облако.
Нужно сразу давать возможность выбора куда сохранять. И уже пользователь будет решать куда ему удобней и надежней. Как минимум можно сделать глобалки/файл/облако/БД.