Создаем торгового робота - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот-вот (давай на "ты").
Достаточно поглядеть на того же Петера Конова - много народу ему помогают ?
Мне нужна была помощь по тестированию отдельных ТС из моей Лиги - отозвалось лишь два человека.
Сейчас - я выкладываю Лигу ТС в Shared Projects - любой подключившийся будет иметь в тестере все 672 актуальные ТС, а за обещание открыть бесплатный сигнал - ему будет открыта работа для демо или реала. Думаешь, много народу заинтересуется ? Максимум - установят, прогонят пару ТС в тестере, и все.
Всем хочется поменьше разбираться и чего-то делать, но при этом - получать побольше результата. Увы, не выйдет...
Даже не из жажды халявы всё так.
Произвольно взятая группа не способна создать продукт или его подобие просто по причине отсутствия в нём насущной потребности.
Дальше разговоров вряд-ли дело пойдёт от размытости цели, разногласий по всем вопросам и потери интереса.
Всё подобные ветки в стиле "а не спеть ли мне песню..."
можно глянуть любые open/free проекты - есть ядро 1-2 максимум 3 человека которым проект строго необходим, есть коммитеры которые время от времени им пользуются и обладают квалификацией+терпением патчить и 99% всех остальных.
То есть успешные проекты - результат деятельности индивидуалов или тесных групп. И только потом они могут вырости
То есть успешные проекты - результат деятельности индивидуалов или тесных групп. И только потом они могут вырости
Согласен. По этому поводу совсем недавно читал хорошую статью на Хабре...
Ну... посмотрим, возможно, здесь - что-то будет по-другому...
Согласен. По этому поводу совсем недавно читал хорошую статью на Хабре...
Ну... посмотрим, возможно, здесь - что-то будет по-другому...
Не будет. Чтобы продать/использовать продукт учтя интересы всех участников придется его зарегистрировать и навернуть надстройки/серверную часть исключающие левое использование мимо команды какимнибудь участником. Просто на формальности придется предварительно потратить 5-10k$. Хотя за 1000$ на фрилансе можно заказать дофига чего у нескольких исполнителей, или не морочить голову и купить готового сеточника, а остаток положить в торговый счет с минимальным риском. Один из примеров:
Не будет. Чтобы продать/использовать продукт учтя интересы всех участников придется его зарегистрировать и навернуть надстройки/серверную часть исключающие левое использование мимо команды какимнибудь участником. Просто на формальности придется предварительно потратить 5-10k$. Хотя за 1000$ на фрилансе можно заказать дофига чего у нескольких исполнителей, или не морочить голову и купить готового сеточника, а остаток положить в торговый счет с минимальным риском. Один из примеров:
Тут пришла мысль, что можно сделать достойного Мартина. Достаточно чтобы робот не совершал больше 1-2 ошибок подряд . Вполне реализуемая задача по-моему
Может быть и реализуемая, но это очень даже не простая задача. А вот если бы решение было найдено, то сделать робот прибыльным манипулируя лотом легко..
Не будет. Чтобы продать/использовать продукт учтя интересы всех участников придется его зарегистрировать и навернуть надстройки/серверную часть исключающие левое использование мимо команды какимнибудь участником. Просто на формальности придется предварительно потратить 5-10k$. Хотя за 1000$ на фрилансе можно заказать дофига чего у нескольких исполнителей, или не морочить голову и купить готового сеточника, а остаток положить в торговый счет с минимальным риском. Один из примеров:
Тысячи баксов ???
На что тут тратить тысячи баксов-то ? Можно подумать, у кого-то будут реально работающие идеи... На самом деле, все уже давно придумано, и я уверен, никто в этом форуме ничего более умного не придумает. Все техники - лежат в свободном доступе. Главное - вовремя применять соответствующую. И будут нормально получаться единицы процентов в месяц - что вполне неплохо.
Тут пришла мысль, что можно сделать достойного Мартина. Достаточно чтобы робот не совершал больше 1-2 ошибок подряд . Вполне реализуемая задача по-моему
Это НЕ решаемая задача. Тебе ж нужны "достоверно не более 2 ошибок подряд" - а будущего тебе никто не скажет.
У меня в Лиге много экспертов, показавших на двухлетней истории всего лишь 1 СЛ подряд. Однако, как правило, у них весьма небольшой ТП, а СЛ - внушительный. И на втором СЛе подряд, когда будет видно, что система вышла из строя - просад будет уже весьма ощутим. Безо всякого мартина система показывает "мартиновский" тип кривой. Если туда "накрутить" еще и Мартина - то на втором СЛе - просад будет и вовсе огромен.
И стоит оно того ?
Это НЕ решаемая задача. Тебе ж нужны "достоверно не более 2 ошибок подряд" - а будущего тебе никто не скажет.
У меня в Лиге много экспертов, показавших на двухлетней истории всего лишь 1 СЛ подряд. Однако, как правило, у них весьма небольшой ТП, а СЛ - внушительный. И на втором СЛе подряд, когда будет видно, что система вышла из строя - просад будет уже весьма ощутим. Безо всякого мартина система показывает "мартиновский" тип кривой. Если туда "накрутить" еще и Мартина - то на втором СЛе - просад будет и вовсе огромен.
И стоит оно того ?
Наложение на "правильный" RSI(14) перевернутого, MathAbs(100 - RSI(14)) - вариант для стратегии. Нет?
.
Значит SL д.б. не больше 100 п, а ТР > 100
Тогда не выходит 1 СЛ подряд.
Давно уже известно, и моя Лига это подтверждает - на тренде TP/SL Ratio должно быть больше нуля. Классическое трендовое считается 3 (хотя, мои опыты ставят, как правило, 1,5-2). При угадывании 30% трендов. Сам понимаешь, при таком низком числе угадываний мало стопов подряд никак не получится.
Для флета наоборот, меньше нуля. Классическое флетовое - 1/3 (по моему опыту 0,6-0,2). При угадывании 80% флета. И тут - запросто можно иметь длинные периоды без стопов, и только 1 стоп подряд. Однако, стоп этот будет весьма велик. А при выходе системы из строя просад будет весьма и весьма ощутим.