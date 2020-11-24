Странные актуальные значения в календаре
У меня стоит 8.5% -
согласно репорту https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html -
Тот календарь от forex-factory несколько лет назад был лучший, так как правильно расставлял важность событий (high impacted news events, medium impacted news events и low impacted news events). Я даже по нему несколько лет торговал советником.
Сейчас я полностью перешел на mql5 календарь, так как тот от forex-factory уже стал ошибаться в важности новостей, и смотреть по нему уже стало тяжело.
- www.destatis.de
У меня стоит 8.5% -
согласно репорту https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html -
Тот календарь от forex-factory несколько лет назад был лучший, так как правильно расставлял важность событий (high impacted news events, medium impacted news events и low impacted news events). Я даже по нему несколько лет торговал советником.
Сейчас я полностью перешел на mql5 календарь, так как тот от forex-factory уже стал ошибаться в важности новостей, и смотреть по нему уже стало тяжело.
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Пасаны, ваш календарь показывает погоду!! Если смотреть событие "ВВП Германии"
Вот картинка с сайта mql5.com:
А вот значения по ВВП Германии, которые на самом деле должны быть, в соответствии с другими календарями:
Я заметил это только сегодня и только для одного этого события. Но я раньше и не следил за этим календарем mql5.com. Вот решил на этой неделе попробовать. Как-то это странно получать не те актуальные значения, не находите?