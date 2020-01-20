Одно действие ко всем открытым ордерам
Здравствуйте. Есть вопрос. Вот открыто у меня две пары. И на них ставлю sell limit и bay limit на терминале в ручную. Выбрал линии где хочу открыть. Нажимаю правой кнопкой на том месте где открою ордер и в самой верхней строке меню выпадающего мне предлагает открыть сделку. Вот тут вопрос.
1. На разных валютных парах мне предлагает sell limit или bay limit сразу определенный 0.01 а где то 0.10 так вот вопрос есть ли в МТ4 где то это что бы я его прописал именно 0.03 или любое другое значение. Как и где это прописать?
2.У меня открыто 6 отложенных ордеров. Есть ли действие такое что бы прописать. Что бы к этим отложенным ордерам все которые выделил сразу прописывался трейлинг стоп допустим с значением 90пп а так же если орджер не был совершен до 18-00 то ордер закрывается. В ручную это делать долго. А если у меня не 6 открытых ордеров а 50 то это затянутый процесс одних и тех же действий на пол часа. А хотелось бы выставить отложки. Навел на них выделил все и задал одно значение для всех.
А это уже специфические желания пользователя. Реализуются при помощи написания эксперта.
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Здравствуйте. Есть вопрос. Вот открыто у меня две пары. И на них ставлю sell limit и bay limit на терминале в ручную. Выбрал линии где хочу открыть. Нажимаю правой кнопкой на том месте где открою ордер и в самой верхней строке меню выпадающего мне предлагает открыть сделку. Вот тут вопрос.
1. На разных валютных парах мне предлагает sell limit или bay limit сразу определенный 0.01 а где то 0.10 так вот вопрос есть ли в МТ4 где то это что бы я его прописал именно 0.03 или любое другое значение. Как и где это прописать?
2.У меня открыто 6 отложенных ордеров. Есть ли действие такое что бы прописать. Что бы к этим отложенным ордерам все которые выделил сразу прописывался трейлинг стоп допустим с значением 90пп а так же если орджер не был совершен до 18-00 то ордер закрывается. В ручную это делать долго. А если у меня не 6 открытых ордеров а 50 то это затянутый процесс одних и тех же действий на пол часа. А хотелось бы выставить отложки. Навел на них выделил все и задал одно значение для всех.
спасибо. Это посути как работа с шаблонами. Подстроил под себя окна валют и на 20 валютах одни и те же наложенные графики со своими идеями и настройками