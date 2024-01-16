Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170
Build 1161.
Я проверил и подтвердил ошибки с помощью ObjectGetTimeByValue () и ObjectGetValueByTime (), используемых с отключенным RAY:
Когда только вторая строка пересекает запрошенное время / цену, значение не возвращается.
Когда вторая строка не пересекает запрошенное время / цену, возвращается значение.
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
shoxie , 2018.12.20 01:32
ОК, я прикрепил индикатор, который предоставляет тестовый пример. Я давно написал код специально для тщательной оценки ошибок в ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue. (Пожалуйста, извините за многословие в комментариях. Я пытался выяснить, что происходило в то время и тщательно записать это.)
Вот инструкция по применению:
- Прикрепите индикатор на новом графике, на котором больше ничего нет. Индикатор нарисует вертикальную и горизонтальную линию, которая будет представлять значения времени и цены, при которых значения будут рассчитываться для линий канала. Эти строки можно перемещать.
- Нарисуйте канал на графике. Переименуйте его в «Sample_Channel». Убедитесь, что вы отключите функцию луча.
- Переместите канал вокруг графика так, чтобы его линии по-разному пересекались с горизонтальными и вертикальными линиями. Индикатор определит точки пересечения маркерами и стрелками на графике. Если точки пересечения не отображаются, даже если линия пересекает VLine или HLine, это означает, что ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue возвращают недопустимые значения.
- Значения точек пересечения второй линии канала, заданные ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue, будут выводиться в терминале один раз в секунду.
- (Код также будет работать для линии тренда с именем «Sample_Trendline». Он рассчитает точки пересечения на линии тренда и идентифицирует их с помощью маркера или стрелки.)
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ален Верлейен , 2018.12.20 02:36
Хорошо, я подтверждаю проблему и сообщу о ней (без какой-либо гарантии результата).
Кстати, он также дает ответ, когда нет пересечения:
Вопросы перевода с немецкого. Build 1170.
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
подписчик , 2018.12.20 22:55
Привет,
Я заметил две мелочи в 1170 :
Пытаюсь открыть демо счета у нескольких брокеров, так как в англ части спросили про брокера, который предлагает к торговле индексы (просто хотел дать скриншот чартов с несколькими брокерами, объясняя, что на МТ4 есть такие).
Но в диалоге по открытию счета все заканчивается на букве F (и после сканирования - заканчивается на F).
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Например, чтобы обновить МТ4 на билд 1170 это лучше делать с MetaQuotes-Demo, а так как старый демо счет пропадает если нет торговли, то надо открыть новый на MetaQuotes-Demo.
А так как MetaQuotes-Demo в диалоге нет (там только все до F), то иду в вебтерминал https://www.mql5.com/ru/trading и открываю там демо, и потом логин и пароль подставляю в МТ4.
- www.mql5.com
Пытаюсь открыть демо счета у нескольких брокеров, так как в англ части спросили про брокера, который предлагает к торговле индексы (просто хотел дать скриншот чартов с несколькими брокерами, объясняя, что на МТ4 есть такие).
Но в диалоге по открытию счета все заканчивается на букве F (и после сканирования - заканчивается на F).
А поиск разве не работает? Я проверил на 1170 билде - брокер нашелся
А поиск разве не работает? Я проверил на 1170 билде - брокер нашелся
Делал.
Тоже самое.
Если название начинается на букву перед буквой F - то находит.
А если после F - то останавливается на F
Вот окно - по алфавиту, и заканчивается на букве F -
Ввожу в поиск MetaQuotes -
ищет -
и - всё ... он может и нашел, но не показывается, так как M после F, а эта F - последняя (то есть, опять от A до F).
То есть, приходится идти в вебтерминал https://www.mql5.com/ru/trading и открывать демо там (так как там все находится даже по одной букве, и потом подставлять логин и пароль открытого счета в Метатрейдер -
- www.mql5.com
Странности какие-то у вас творятся.
Вот билд 1160
и вот 1170 тот-же самый терминал после обновления.
MetaQuotes-Demo все равно не нашел, но появились брокеры на буквы X, W и S.
А количество серверов в окне осталось таким же ..
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170
20 декабря 2018 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.