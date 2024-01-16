Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170

Новый комментарий
 

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170

20 декабря 2018 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.

Напоминаем, что поддержка старых версий операционных систем, включая Windows XP/2003/Vista, прекращена. Минимально допустимой версией операционной системы для работы клиентского терминала является Windows 7.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Спасибо, что поддерживаете рабочую лошадку.
 

Build 1161.

Я проверил и подтвердил ошибки с помощью ObjectGetTimeByValue () и ObjectGetValueByTime (), используемых с отключенным RAY:

Когда только вторая строка пересекает запрошенное время / цену, значение не возвращается.

Когда вторая строка не пересекает запрошенное время / цену, возвращается значение.

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новый MetaTrader 4 build 1160

shoxie , 2018.12.20 01:32


ОК, я прикрепил индикатор, который предоставляет тестовый пример. Я давно написал код специально для тщательной оценки ошибок в ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue. (Пожалуйста, извините за многословие в комментариях. Я пытался выяснить, что происходило в то время и тщательно записать это.)

Вот инструкция по применению:

  1. Прикрепите индикатор на новом графике, на котором больше ничего нет. Индикатор нарисует вертикальную и горизонтальную линию, которая будет представлять значения времени и цены, при которых значения будут рассчитываться для линий канала. Эти строки можно перемещать.
  2. Нарисуйте канал на графике. Переименуйте его в «Sample_Channel». Убедитесь, что вы отключите функцию луча.
  3. Переместите канал вокруг графика так, чтобы его линии по-разному пересекались с горизонтальными и вертикальными линиями. Индикатор определит точки пересечения маркерами и стрелками на графике. Если точки пересечения не отображаются, даже если линия пересекает VLine или HLine, это означает, что ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue возвращают недопустимые значения.
  4. Значения точек пересечения второй линии канала, заданные ObjectGetValueByTime или ObjectGetTimeByValue, будут выводиться в терминале один раз в секунду.
  5. (Код также будет работать для линии тренда с именем «Sample_Trendline». Он рассчитает точки пересечения на линии тренда и идентифицирует их с помощью маркера или стрелки.)
Обратитесь к скриншотам ниже.




Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новый MetaTrader 4 build 1160

Ален Верлейен , 2018.12.20 02:36

Хорошо, я подтверждаю проблему и сообщу о ней (без какой-либо гарантии результата).

Кстати, он также дает ответ, когда нет пересечения:



 

Пытаюсь открыть демо счета у нескольких брокеров, так как в англ части спросили про брокера, который предлагает к торговле индексы (просто хотел дать скриншот чартов с несколькими брокерами, объясняя, что на МТ4 есть такие).

Но в диалоге по открытию счета все заканчивается на букве F (и после сканирования - заканчивается на F).


------------

Например, чтобы обновить МТ4 на билд 1170 это лучше делать с MetaQuotes-Demo, а так как старый демо счет пропадает если нет торговли, то надо открыть новый на MetaQuotes-Demo.
А так как MetaQuotes-Demo в диалоге нет (там только все до F), то иду в вебтерминал https://www.mql5.com/ru/trading и открываю там демо, и потом логин и пароль подставляю в МТ4.

Вебтерминал для MetaTrader 5
Вебтерминал для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера
 
Sergey Golubev:

Пытаюсь открыть демо счета у нескольких брокеров, так как в англ части спросили про брокера, который предлагает к торговле индексы (просто хотел дать скриншот чартов с несколькими брокерами, объясняя, что на МТ4 есть такие).

Но в диалоге по открытию счета все заканчивается на букве F (и после сканирования - заканчивается на F).

А поиск разве не работает? Я проверил на 1170 билде - брокер нашелся


 
Rashid Umarov:

А поиск разве не работает? Я проверил на 1170 билде - брокер нашелся


Делал.
Тоже самое.
Если название начинается на букву перед буквой F - то находит.
А если после F - то останавливается на F

 

Вот окно - по алфавиту, и заканчивается на букве F - 



Ввожу в поиск MetaQuotes - 

ищет - 


и - всё ... он может и нашел, но не показывается, так как M после F, а эта F - последняя (то есть, опять от A до F).


 

То есть, приходится идти в вебтерминал https://www.mql5.com/ru/trading и открывать демо там (так как там все находится даже по одной букве, и потом подставлять логин и пароль открытого счета в Метатрейдер -


Вебтерминал для MetaTrader 5
Вебтерминал для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера
 

Странности какие-то у вас творятся.

Вот билд 1160


и вот 1170 тот-же самый терминал после обновления.


 
Сейчас или начинает исправляться, или что-то новое.
MetaQuotes-Demo все равно не нашел, но появились брокеры на буквы X, W и S.

А количество серверов в окне осталось таким же ..
123456789101112131415161718192021222324252627
Новый комментарий