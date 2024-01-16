Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 21
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Обновитесь до 1186, пожалуйста.
Извините за ошибки, пожалуйста. Мы активно апгрейдим общий MQL4/MQL5 компилятор и внесли ошибку.
А уже компилированные тоже перекомпилировать ?
Да, скомпилированные в версиях 1180-1884, нужно пересобрать.
обновился до 1188 :
- меню терминала теперь корректно , в прошлых билдах было так https://www.mql5.com/ru/forum/295315/page19#comment_12880260
- тестовый эксперт который вызывал крэш терминал, работает вроде корректно, было так https://www.mql5.com/ru/forum/295315/page20#comment_12886274
PS: в примере https://www.mql5.com/ru/forum/295315/page20#comment_12887356
не было #property strict , добавил работает предупреждение в билде 1188
В новом редакторе включены множественные стили форматирования кода:
В новом редакторе включены множественные стили форматирования кода:
Это интересно, а примеры есть где, что б понять в чем отличия?
В новом редакторе включены множественные стили форматирования кода:
Зато теперь компилятор на вот такой код:
говорит, что слишком сложное выражение:
указывая на границу двух цветов.
В 1170 всё компилировалось. Да и в MetaTrader 5 Build 2093 с его MetaEditor'ом версии 2093 всё отлично компилируется - ведь это по сути простой тернарный оператор, а все методы в его условиях возвращают простой текст в зависимости от того, что в них передано. И условия булевы.
А так как версия редактора в MetaTrader 5 старее версии редактора в MetaTrader 4 (редактор в MetaTrader 4 теперь версии 2116), то есть подозрение, что после очередного обновления MetaTrader 5, и он перестанет компилировать код - скажет, что слишком сложно...
говорит, что слишком сложное выражение
ну и правильно говорит, я в статье видел такие конструкции, абсолютно не читаемый код, теперь будете скобки расставлять, чтобы предупреждения компилятора убрать
компилятор и раньше ругался на сложные выражения в if() - если чередовались && и || без скобок
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence
теперь вот и до ? : добрались разработчики ;)
ЗЫ: написали бы сразу по человечески через swith - case было бы норм
:)
ну и правильно говорит, я в статье видел такие конструкции, абсолютно не читаемый код, теперь будете скобки расставлять, чтобы предупреждения компилятора убрать
компилятор и раньше ругался на сложные выражения в if() - если чередовались && и || без скобок
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence
теперь вот и до ? : добрались разработчики ;)
ЗЫ: написали бы сразу по человечески через swith - case было бы норм
:)
Где предупреждения? Клик по картинке:
Если с кодами fxsaber спокойно разбираетесь, то, думаю, это был излишний наезд на простейшую конструкцию if-else.
Ребята такая проблема в МТ4 (МТ5 пока не было:)
есть символ у одного брокера моего пользоваться EURUSD (£)
В моем эксперте, как обычно, проверяется возможность торговать на этом символе:
И эксперт выдает 0, то есть торговля отключена.
Я зашел на этот символ и вижу, что торговля разрешена
Но эксперт, чтобы не писать лишние лог файлы - проверяет это значение и получает 0! и отключается!
Почему сервер выдает 0, хотя в свойствах FULL?
Конечно же я снял ограничения проверки для пользователя и эксперт работает без этой проверки, но это неправильно!
И после этого вижу, что эксперт неправильно читает символ:
куда копать?
Пробовал сохранять в UNICODE не помогает!
куда копать?
Пробовал сохранять в UNICODE не помогает!
Для начала, выясните пожалуйста, какая кодировка у пользователя и какая у Вас.
Достаточно сообщить языки систем.