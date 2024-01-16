Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 6

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Sergey Tselikov:

Имхо как раз именно этот случай.

Криминальное в том, что нет основания для полного пересчета индикатора.

По факту получится, что при добавлении (компиляция=выгрузка старого+загрузка нового, изменение параметров, ...) на чарт еще одного любого индикатора - всем уже имеющимся будет отдана команда на полный пересчет. Зачем? Пустышка в примере не отнимает ресурсов на свой пересчет.

Перерасчет можно запустить и вручную всех индикаторов. Но при перерасчете не происходит выгрузки EX4. Там просто OnCalculate вызывается с нулем и все.

В моем же случае идет полная выгрузка EX4, когда идет компиляция совсем другого EX4 (не запущен в Терминале) и выход из ME.

 
fxsaber:

Перерасчет можно запустить и вручную всех индикаторов. Но при перерасчете не происходит выгрузки EX4. Там просто OnCalculate вызывается с нулем и все.

В моем же случае идет полная выгрузка EX4, когда идет компиляция совсем другого EX4 (не запущен в Терминале) и выход из ME.

Мне не нужен способ запуска пересчета всех индикаторов. Речь была не об этом.

Вашу ситуацию воспроизвел.

Действительно при компиляции любой программы (не обязательно новой и не обязательно запущенной на чарте) происходит перекомпиляция присутствующих на чарте программ, в которых по какой либо причине изменился исходный код.

Непонятное рвение.

 
Коллеги. У всех в терминале скачиваются котировки в download только до 10 месяца 2018 года ? Как не бьюсь не загружает он за ноябрь 2018 -январь 2019 года. Причем так по всем валютным парам.  Ver. 4.00  Bulild 1147. Где качнуть последнюю версию MT4 или директивно обновить, может в этом проблема. В настройках терминала установлено максимальное количество баров в истории и окне. Памяти хватает, места на диске тоже.
 
Yan Barmin:
Коллеги. У всех в терминале скачиваются котировки в download только до 10 месяца 2018 года ? Как не бьюсь не загружает он за ноябрь 2018 -январь 2019 года. Причем так по всем валютным парам.  Ver. 4.00  Bulild 1147. Где качнуть последнюю версию MT4 или директивно обновить, может в этом проблема. В настройках терминала установлено максимальное количество баров в истории и окне. Памяти хватает, места на диске тоже.

Поменяйте брокера или закачайте историю через "Архив котировок" (F2). Только в архиве будут данные не текущего брокера.

 

Обнаружил следующий глюк с индикаторами в одном окне. Суть такова: вешаем на график индикатор OBV с параметром Close (на рисунке синяя линия); потом в это же окно добавляем OBV с параметром High (на рисунке желтая линия); в итоге шкала актуальна лишь для синего индикатора, к примеру в выбранной точке желтый индикатор расположен ниже синего, однако имеет значение выше.


 
bobsxxxx:

Обнаружил следующий глюк с индикаторами в одном окне.

Это не глюк. Это нормальное поведение индикаторов, построенных по разным параметрам в одном окне, и имеющих соответственно разные экстремумы для автомасштабирования. В обоих копиях установите одинаковые минимум и максимум - всё встанет на место.

В общем не по теме.

 

Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?

 
alenais:

Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?

Скачать и установить МТ5. )
 
Ramiz Mavludov:
Скачать и установить МТ5. )

Он тоже виснет)

alenais:

Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?

Это нормально, они подвисают на некоторое время, нужно немного подождать.

 
Sergey Tselikov:

Это не глюк. Это нормальное поведение индикаторов, построенных по разным параметрам в одном окне, и имеющих соответственно разные экстремумы для автомасштабирования. В обоих копиях установите одинаковые минимум и максимум - всё встанет на место.

В общем не по теме.

Ну как не по теме?! И чем существующее положение лучше того что я предлагаю?

Теоретически, если в одном окне две линии, то автоматическая шкала должна иметь максимум - больший из двух линий, и соответственно минимум - меньший из двух линий. О фиксированной шкале речь не идет.

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