Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 6
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Имхо как раз именно этот случай.
Криминальное в том, что нет основания для полного пересчета индикатора.
По факту получится, что при добавлении (компиляция=выгрузка старого+загрузка нового, изменение параметров, ...) на чарт еще одного любого индикатора - всем уже имеющимся будет отдана команда на полный пересчет. Зачем? Пустышка в примере не отнимает ресурсов на свой пересчет.
Перерасчет можно запустить и вручную всех индикаторов. Но при перерасчете не происходит выгрузки EX4. Там просто OnCalculate вызывается с нулем и все.
В моем же случае идет полная выгрузка EX4, когда идет компиляция совсем другого EX4 (не запущен в Терминале) и выход из ME.
Перерасчет можно запустить и вручную всех индикаторов. Но при перерасчете не происходит выгрузки EX4. Там просто OnCalculate вызывается с нулем и все.
В моем же случае идет полная выгрузка EX4, когда идет компиляция совсем другого EX4 (не запущен в Терминале) и выход из ME.
Мне не нужен способ запуска пересчета всех индикаторов. Речь была не об этом.
Вашу ситуацию воспроизвел.
Действительно при компиляции любой программы (не обязательно новой и не обязательно запущенной на чарте) происходит перекомпиляция присутствующих на чарте программ, в которых по какой либо причине изменился исходный код.
Непонятное рвение.
Коллеги. У всех в терминале скачиваются котировки в download только до 10 месяца 2018 года ? Как не бьюсь не загружает он за ноябрь 2018 -январь 2019 года. Причем так по всем валютным парам. Ver. 4.00 Bulild 1147. Где качнуть последнюю версию MT4 или директивно обновить, может в этом проблема. В настройках терминала установлено максимальное количество баров в истории и окне. Памяти хватает, места на диске тоже.
Поменяйте брокера или закачайте историю через "Архив котировок" (F2). Только в архиве будут данные не текущего брокера.
Обнаружил следующий глюк с индикаторами в одном окне. Суть такова: вешаем на график индикатор OBV с параметром Close (на рисунке синяя линия); потом в это же окно добавляем OBV с параметром High (на рисунке желтая линия); в итоге шкала актуальна лишь для синего индикатора, к примеру в выбранной точке желтый индикатор расположен ниже синего, однако имеет значение выше.
Обнаружил следующий глюк с индикаторами в одном окне.
Это не глюк. Это нормальное поведение индикаторов, построенных по разным параметрам в одном окне, и имеющих соответственно разные экстремумы для автомасштабирования. В обоих копиях установите одинаковые минимум и максимум - всё встанет на место.
В общем не по теме.
Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?
Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?
Скачать и установить МТ5. )
Он тоже виснет)
Скачала МТ4, но при переключении счетов терминал виснет . Что делать?
Это нормально, они подвисают на некоторое время, нужно немного подождать.
Это не глюк. Это нормальное поведение индикаторов, построенных по разным параметрам в одном окне, и имеющих соответственно разные экстремумы для автомасштабирования. В обоих копиях установите одинаковые минимум и максимум - всё встанет на место.
В общем не по теме.
Ну как не по теме?! И чем существующее положение лучше того что я предлагаю?
Теоретически, если в одном окне две линии, то автоматическая шкала должна иметь максимум - больший из двух линий, и соответственно минимум - меньший из двух линий. О фиксированной шкале речь не идет.