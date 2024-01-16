Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 5
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New MetaTrader 4 build 1170
aretz70, 2019.01.28 02:31before my mt4 update to build 1170 or 1160 i had 8-9ms latency to my trade-server. after the update i had ~30ms. after reinstall build 1090, i have again 8-9ms...!
Интересное наблюдение
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fxsaber, 2019.02.07 15:50
Жестко ошибался на тему сортировки ордеров в истории. Сортировка по времени закрытия не всегда, к сожалению.
Проверочный скрипт
Почему такой элементарный код не накатал сразу для самопроверки - загадка.
Как и загадка, как получается, что ордера могут быть не отсортированы по времени? Задаю этот вопрос, потому как выкладывал кастомный тестер в КБ. И логично, раз ордер попал в историю, то запись о нем там позже тех, что попали раньше. Как можно перетряхнуть эту логику - не ясно совсем.
Возможно, ордера хранятся на разных MT5-серверах, а потом при синхронизации такая ерунда выходит. Надеюсь, что это баг Терминала, а не торгового MT4-сервера. Ну и хотелось бы, чтобы в MTтакого не происходило со сделками.
Заметил такую неприятную особенность в MT4.
Если компилирую что-то в ME, то в Терминале проверяются все запущенные EX4 (даже те, что не компилировал) на предмет изменения. И если изменение произошло - перезапускаются.
Например
Возможно ли исправить эту ситуацию, чтобы перекомпиляция одних EX4 не влияла на текущее выполнение других EX4?
Не знаю, как с этим обстоят дела в MT5. Если так же, хотелось бы и там соответствующего исправления.
Версия 1170 сегодня сбросились настройки и пропали сохранённые шаблоны графиков. Состояние метатрейдера как при первой установке, нету данных счета и сервера через который совершались сделки.
Такое уже происходит не первый раз, на разных версиях и на разных компьютерах. Windows 7 раньше был, на планшете, компе, теперь на вин 10.
Сейчас установлен Windows 10 Pro, лицензия, последние обновления ставятся регулярно.
Есть какие нибудь варианты, что бы сохранялись настройки профиля со всеми объектами на графиках?
Версия 1170 сегодня сбросились настройки и пропали сохранённые шаблоны графиков. Состояние метатрейдера как при первой установке, нету данных счета и сервера через который совершались сделки.
Такое уже происходит не первый раз, на разных версиях и на разных компьютерах. Windows 7 раньше был, на планшете, компе, теперь на вин 10.
Сейчас установлен Windows 10 Pro, лицензия, последние обновления ставятся регулярно.
Есть какие нибудь варианты, что бы сохранялись настройки профиля со всеми объектами на графиках?
За шаблоны говорить не буду, ими не пользуюсь (Пусть Создатели не поймут меня неправильно. Шаблон создается, как основа творения. Именно на его основе создается профиль (шаблон - первооснова творения профиля) ). Но, нужно иметь свой профиль. Сохраните его под уникальным именем. Хорошо еще иметь архивную копию (иногда бывает очень нужно). До кучи, хорошо иметь в архиве боевые terminal.exe и metaeditor.exe.
Заметил такую неприятную особенность в MT4.
Если компилирую что-то в ME, то в Терминале проверяются все запущенные EX4 (даже те, что не компилировал) на предмет изменения. И если изменение произошло - перезапускаются.
Например
Возможно ли исправить эту ситуацию, чтобы перекомпиляция одних EX4 не влияла на текущее выполнение других EX4?
Не знаю, как с этим обстоят дела в MT5. Если так же, хотелось бы и там соответствующего исправления.
При переинициализации установленного на чарт индикатора (например компиляция или смена параметров) терминал отдает во все прочие индикаторы на этом чарте команду на полный пересчет через prev_calculated=0. Видимо в целях не допустить пропуска тиков. Получается не очень хорошо. MT4, 1170.
Если на чарт кинуть два индикатора с разными именами (например test-on-calc и test-on-calc1) с кодом что ниже
и переинициализировать test-on-calc (смена параметров), то в журнале получим это:
2019.02.12 17:52:43.151 test-on-calc1 USDCAD,H1: test-on-calc1 do full recalc...
2019.02.12 17:52:43.151 test-on-calc USDCAD,H1: test-on-calc do full recalc...
2019.02.12 17:52:43.051 test-on-calc USDCAD,H1: initialized
2019.02.12 17:52:43.051 test-on-calc USDCAD,H1: test-on-calc do OnInit...
2019.02.12 17:52:43.035 test-on-calc USDCAD,H1: uninit reason 5
Проверил, в MT5 1985 такого нет.
Версия 1170 сегодня сбросились настройки и пропали сохранённые шаблоны графиков. Состояние метатрейдера как при первой установке, нету данных счета и сервера через который совершались сделки.
Такое уже происходит не первый раз, на разных версиях и на разных компьютерах. Windows 7 раньше был, на планшете, компе, теперь на вин 10.
Сейчас установлен Windows 10 Pro, лицензия, последние обновления ставятся регулярно.
Есть какие нибудь варианты, что бы сохранялись настройки профиля со всеми объектами на графиках?
Скорее всего, установлено обновление, которое эквивалентно полной переустановке Windows. С Win 10 такое сплошь и рядом. Тут, к сожалению никто ничего не может исправить, кроме парней из Microsoft.
При переинициализации установленного на чарт индикатора (например компиляция или смена параметров) терминал отдает во все прочие индикаторы команду на полный пересчет через prev_calculated=0. Видимо в целях не допустить пропуска тиков. Получается не очень хорошо. MT4, 1170.
Здесь ничего криминального, т.к. обнуления prev_calculated - штатная фишка. Например, нажать Обновить на графике.
Описанный мною случай несколько другой - там идет снятие старого EX4 и постановка нового.
Здесь ничего криминального, т.к. обнуления prev_calculated - штатная фишка. Например, нажать Обновить на графике.
Описанный мною случай несколько другой - там идет снятие старого EX4 и постановка нового.
Имхо как раз именно этот случай.
Криминальное в том, что нет основания для полного пересчета индикатора.
По факту получится, что при добавлении (компиляция=выгрузка старого+загрузка нового, изменение параметров, ...) на чарт еще одного любого индикатора - всем уже имеющимся будет отдана команда на полный пересчет. Зачем? Пустышка в примере не отнимает ресурсов на свой пересчет.