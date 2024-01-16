Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 4

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После применения всех последних исправлений безопасности и стабильности в Центре обновления Windows 7 Ultimate SP1 x64 [6.1.7601.24335] перестает запускаться MetaTrader 4 билд 1170. Чистый, только что установленный, у любого брокера. Просто висит несколько секунд в процессах и закрывается по тихому. В логи ничего не пишет. В более ранних билдах (10хх) то же самое, но иногда можно поймать исключение и система создает крэш репорт. Старые билды от 1031 и ниже стартуют без проблем.


Крэш репорт системы:

Version=1
EventType=APPCRASH
EventTime=131925346466859446
ReportType=2
Consent=1
UploadTime=131925346470519656
ReportIdentifier=927d7845-1d5a-11e9-9b06-ea032762378c
IntegratorReportIdentifier=927d7844-1d5a-11e9-9b06-ea032762378c
WOW64=1
Response.BucketId=3929891414
Response.BucketTable=500875066
Response.type=4
Sig[0].Name=Имя приложения
Sig[0].Value=terminal.exe
Sig[1].Name=Версия приложения
Sig[1].Value=4.0.0.1080
Sig[2].Name=Отметка времени приложения
Sig[2].Value=00a81c00
Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой
Sig[3].Value=terminal.exe
Sig[4].Name=Версия модуля с ошибкой
Sig[4].Value=4.0.0.1080
Sig[5].Name=Отметка времени модуля с ошибкой
Sig[5].Value=00a81c00
Sig[6].Name=Код исключения
Sig[6].Value=80000004
Sig[7].Name=Смещение исключения
Sig[7].Value=00b7f61a
DynamicSig[1].Name=Версия ОС
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Код языка
DynamicSig[2].Value=1049
DynamicSig[22].Name=Дополнительные сведения 1
DynamicSig[22].Value=0a9e
DynamicSig[23].Name=Дополнительные сведения 2
DynamicSig[23].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
DynamicSig[24].Name=Дополнительные сведения 3
DynamicSig[24].Value=0a9e
DynamicSig[25].Name=Дополнительные сведения 4
DynamicSig[25].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
UI[2]=M:\terminal.exe
UI[3]=Прекращена работа программы "MetaTrader"
UI[4]=Windows может провести поиск способа устранения этой ошибки в Интернете.
UI[5]=Искать решение проблемы в Интернете и закрыть программу
UI[6]=Проверить наличие способа исправления ошибки в Интернете позднее и закрыть программу
UI[7]=Закрыть программу
LoadedModule[0]=M:\terminal.exe
LoadedModule[1]=C:\windows\SysWOW64\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\windows\syswow64\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\windows\syswow64\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\windows\syswow64\WS2_32.dll
LoadedModule[5]=C:\windows\syswow64\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\windows\syswow64\RPCRT4.dll
LoadedModule[7]=C:\windows\syswow64\SspiCli.dll
LoadedModule[8]=C:\windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[9]=C:\windows\SysWOW64\sechost.dll
LoadedModule[10]=C:\windows\syswow64\NSI.dll
LoadedModule[11]=C:\windows\system32\WINMM.dll
LoadedModule[12]=C:\windows\syswow64\USER32.dll
LoadedModule[13]=C:\windows\syswow64\GDI32.dll
LoadedModule[14]=C:\windows\syswow64\LPK.dll
LoadedModule[15]=C:\windows\syswow64\USP10.dll
LoadedModule[16]=C:\windows\syswow64\ADVAPI32.dll
LoadedModule[17]=C:\windows\system32\MSIMG32.dll
LoadedModule[18]=C:\windows\system32\dbghelp.dll
LoadedModule[19]=C:\windows\syswow64\PSAPI.DLL
LoadedModule[20]=C:\windows\system32\WINHTTP.dll
LoadedModule[21]=C:\windows\system32\webio.dll
LoadedModule[22]=C:\windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.24308_none_5c028e37a0121035\gdiplus.dll
LoadedModule[23]=C:\windows\syswow64\ole32.dll
LoadedModule[24]=C:\windows\syswow64\CRYPT32.dll
LoadedModule[25]=C:\windows\syswow64\MSASN1.dll
LoadedModule[26]=C:\windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[27]=C:\windows\syswow64\SHELL32.dll
LoadedModule[28]=C:\windows\syswow64\SHLWAPI.dll
LoadedModule[29]=C:\windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d\COMCTL32.dll
LoadedModule[30]=C:\windows\system32\UxTheme.dll
LoadedModule[31]=C:\windows\syswow64\OLEAUT32.dll
LoadedModule[32]=C:\windows\system32\oledlg.dll
LoadedModule[33]=C:\windows\syswow64\urlmon.dll
LoadedModule[34]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
LoadedModule[35]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
LoadedModule[36]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
LoadedModule[37]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
LoadedModule[38]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
LoadedModule[39]=C:\windows\system32\version.DLL
LoadedModule[40]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
LoadedModule[41]=C:\windows\syswow64\normaliz.DLL
LoadedModule[42]=C:\windows\syswow64\iertutil.dll
LoadedModule[43]=C:\windows\syswow64\WININET.dll
LoadedModule[44]=C:\windows\syswow64\USERENV.dll
LoadedModule[45]=C:\windows\syswow64\profapi.dll
LoadedModule[46]=C:\windows\system32\WSOCK32.dll
LoadedModule[47]=C:\windows\system32\IPHLPAPI.DLL
LoadedModule[48]=C:\windows\system32\WINNSI.DLL
LoadedModule[49]=C:\windows\system32\Secur32.dll
LoadedModule[50]=C:\windows\system32\OLEACC.dll
LoadedModule[51]=C:\windows\syswow64\IMM32.dll
LoadedModule[52]=C:\windows\syswow64\MSCTF.dll
LoadedModule[53]=C:\windows\system32\WTSAPI32.dll
LoadedModule[54]=C:\windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL
LoadedModule[55]=C:\windows\system32\apphelp.dll
State[0].Key=Transport.DoneStage1
State[0].Value=1
State[1].Key=DataRequest
State[1].Value=iData=1/nDumpFile=//Upload//iCab//139-8947fb0611f5438b90fbe8ef3deb17b4-8e963d38d47c9be78ddabf3aea3d6256-1-2151242031781732950-AppCrash32-6-1-7601-2.cab/nDumpServer=watson.microsoft.com/nResponseServer=watson.microsoft.com/nResponseURL=//dw//StageFour.asp?iBucket=2151242031781732950&amp;szCab=8947fb0611f5438b90fbe8ef3deb17b4.cab&amp;EventType=AppCrash32&amp;BucketHash=8e963d38d47c9be78ddabf3aea3d6256&amp;MID=17BE7674-1D7A-4CF1-ABF1-2DA2CDCB2293/nBucket=-365075882/nBucketTable=500875066/nResponse=1/n
FriendlyEventName=Остановка работы
ConsentKey=APPCRASH
AppName=MetaTrader
AppPath=M:\terminal.exe
 

Dmitry Reutt, 2018.12.24 10:34

Почему при запуске терминала MT4, игнорируются ключ /skipupdate и терминал всё равно обновляется?????!

присоединяюсь к вопросу.

данный ключ больше не актуален?

 
egorro:

присоединяюсь к вопросу.

данный ключ больше не актуален?

Он работает только для поддержки собственных режимов обновления.

Поддержка билдов ниже 1170 скоро будет отключена.

 
Здравствуйте! Есть проблема уже давно. У меня включено 30 терминалов, по одному на символ. Когда я открывая сделки больше чем на (десяти+) символах, вырастает трафик, и терминалы тормозят. При этом я свободно пользуюсь другими программами и смотрю ютюб. Окно символов отключено, специальный советник раз в час удаляет не используемые символы. При работе через тимвьювер совсем печально, не понятно что тупит. 15 разных символов и зависает капитально. Когда совсем плохо выключаю браузер, чуть легчает, но можно повесить еше парой сделок. Вин10 i7 все дела, В диспетчере основные показатели в норме. 
 
Андрей:
У меня включено 30 терминалов, по одному на символ. 

Зачем?

Все к одному счету подключены? Возможно, вы сами создаете проблему, скрывая инструменты, т.к. терминал пробует их восстановить, потому что есть открытые позиции.

 

Заметил, проблему с таймером, проявляется off- и online. Запускается советник с таймером (только таймер и Print). Принты идут нормально. Начинаешь переходить по ТФ от меньшего к большему, и таймер глохнет, без каких-то ошибок. Переходишь на меньший - снова запускается, идешь на больший - опять глохнет, пока не пройдешься по всем. Вот выдержка из журнала с такой ситуацией (повторы принтов выброшены). Теоретически отсутствие последних исторических данных не должно влиять на работу таймера. Проблема происходит как с EventSetMillisecondTimer так и с EventSetTimer.

2019.02.01 00:16:07.082 eaHandelssoftware_v4.0 EURUSD,M15: initialized

2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: 1

2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: initialized

2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: Err=4024

2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: cannot set millisecond timer (100)

тут таймер застопорился, потом был включен интернет и он выдал выше записанное.

2019.02.01 00:15:19.298 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: uninit reason 3

2019.02.01 00:15:19.266 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: 1

...

2019.02.01 00:15:17.845 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: 1

2019.02.01 00:15:17.735 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: initialized

2019.02.01 00:15:17.735 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: Err=0

2019.02.01 00:15:17.720 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: uninit reason 3

2019.02.01 00:15:17.641 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: 1

...

2019.02.01 00:15:16.204 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: 1

2019.02.01 00:15:16.095 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: initialized

2019.02.01 00:15:16.095 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: Err=0

2019.02.01 00:15:16.079 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: uninit reason 3

2019.02.01 00:15:16.064 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1

...

2019.02.01 00:15:11.360 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1

2019.02.01 00:15:11.251 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: initialized

2019.02.01 00:15:11.251 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: Err=0

2019.02.01 00:15:11.204 Expert eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: loaded successfully

2019.02.01 00:15:11.157 Expert eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: removed

2019.02.01 00:15:11.157 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: uninit reason 2

2019.02.01 00:15:11.142 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1

void OnInit()
   {
   EventSetMillisecondTimer(100);
   Print("Err=",GetLastError());
   }
void OnTimer()
   {
   Print("1");
   }
void OnTick()
   {
   }

 
Andrey Khatimlianskii:

Зачем?

Все к одному счету подключены? Возможно, вы сами создаете проблему, скрывая инструменты, т.к. терминал пробует их восстановить, потому что есть открытые позиции.


Это намного удобнее 99 вкладок в терминале. Алерт, клик и ты видишь всё на всех тф.
Все к одному счёту. Советник один раз в час удаляет не используемые, по которым закрылись уже.
Они постоянно качают всё как один. Создатели знают, что нужно блокировать.)))
При зависании выключаю не используемые терминалы (символы).

Я не прошу переделывать программу). Хочется понять какую железку нужно прокачать, Где в нубуке узкое место.
 
Андрей:


Это намного удобнее 99 вкладок в терминале. Алерт, клик и ты видишь всё на всех тф.
Все к одному счёту. Советник один раз в час удаляет не используемые, по которым закрылись уже.
Они постоянно качают всё как один. Создатели знают, что нужно блокировать.)))
При зависании выключаю не используемые терминалы (символы).

Я не прошу переделывать программу). Хочется понять какую железку нужно прокачать, Где в нубуке узкое место.

Тогда не знаю.

Но начал бы с оставления всех 30 инструментов во всех терминалах (плюс, скорее всего, дополнительных инструментов для пересчета прибыли в валюту депозита), и ограничения кол-во баров в окне (5К). Но если вы говорите, что тормоза появляются при большом кол-ве позиций, это вряд ли решит проблему.

В конце концов, если ничего не поможет, переходите на один терминал, реализовав нужный функционал в виде панели (клик для воспроизведения):


 
Andrey Khatimlianskii:

Тогда не знаю.

Но начал бы с оставления всех 30 инструментов во всех терминалах (плюс, скорее всего, дополнительных инструментов для пересчета прибыли в валюту депозита), и ограничения кол-во баров в окне (5К). Но если вы говорите, что тормоза появляются при большом кол-ве позиций, это вряд ли решит проблему.

В конце концов, если ничего не поможет, переходите на один терминал, реализовав нужный функционал в виде панели (клик для воспроизведения):


Интересная панелька. А она есть в свободном доступе для МТ4.

 
Андрей:

Интересная панелька. А она есть в свободном доступе для МТ4.

Конкретно этой нет, но можно поискать под свои задачи.

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