Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 4
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После применения всех последних исправлений безопасности и стабильности в Центре обновления Windows 7 Ultimate SP1 x64 [6.1.7601.24335] перестает запускаться MetaTrader 4 билд 1170. Чистый, только что установленный, у любого брокера. Просто висит несколько секунд в процессах и закрывается по тихому. В логи ничего не пишет. В более ранних билдах (10хх) то же самое, но иногда можно поймать исключение и система создает крэш репорт. Старые билды от 1031 и ниже стартуют без проблем.
Крэш репорт системы:Version=1
EventType=APPCRASH
EventTime=131925346466859446
ReportType=2
Consent=1
UploadTime=131925346470519656
ReportIdentifier=927d7845-1d5a-11e9-9b06-ea032762378c
IntegratorReportIdentifier=927d7844-1d5a-11e9-9b06-ea032762378c
WOW64=1
Response.BucketId=3929891414
Response.BucketTable=500875066
Response.type=4
Sig[0].Name=Имя приложения
Sig[0].Value=terminal.exe
Sig[1].Name=Версия приложения
Sig[1].Value=4.0.0.1080
Sig[2].Name=Отметка времени приложения
Sig[2].Value=00a81c00
Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой
Sig[3].Value=terminal.exe
Sig[4].Name=Версия модуля с ошибкой
Sig[4].Value=4.0.0.1080
Sig[5].Name=Отметка времени модуля с ошибкой
Sig[5].Value=00a81c00
Sig[6].Name=Код исключения
Sig[6].Value=80000004
Sig[7].Name=Смещение исключения
Sig[7].Value=00b7f61a
DynamicSig[1].Name=Версия ОС
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Код языка
DynamicSig[2].Value=1049
DynamicSig[22].Name=Дополнительные сведения 1
DynamicSig[22].Value=0a9e
DynamicSig[23].Name=Дополнительные сведения 2
DynamicSig[23].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
DynamicSig[24].Name=Дополнительные сведения 3
DynamicSig[24].Value=0a9e
DynamicSig[25].Name=Дополнительные сведения 4
DynamicSig[25].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
UI[2]=M:\terminal.exe
UI[3]=Прекращена работа программы "MetaTrader"
UI[4]=Windows может провести поиск способа устранения этой ошибки в Интернете.
UI[5]=Искать решение проблемы в Интернете и закрыть программу
UI[6]=Проверить наличие способа исправления ошибки в Интернете позднее и закрыть программу
UI[7]=Закрыть программу
LoadedModule[0]=M:\terminal.exe
LoadedModule[1]=C:\windows\SysWOW64\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\windows\syswow64\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\windows\syswow64\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\windows\syswow64\WS2_32.dll
LoadedModule[5]=C:\windows\syswow64\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\windows\syswow64\RPCRT4.dll
LoadedModule[7]=C:\windows\syswow64\SspiCli.dll
LoadedModule[8]=C:\windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[9]=C:\windows\SysWOW64\sechost.dll
LoadedModule[10]=C:\windows\syswow64\NSI.dll
LoadedModule[11]=C:\windows\system32\WINMM.dll
LoadedModule[12]=C:\windows\syswow64\USER32.dll
LoadedModule[13]=C:\windows\syswow64\GDI32.dll
LoadedModule[14]=C:\windows\syswow64\LPK.dll
LoadedModule[15]=C:\windows\syswow64\USP10.dll
LoadedModule[16]=C:\windows\syswow64\ADVAPI32.dll
LoadedModule[17]=C:\windows\system32\MSIMG32.dll
LoadedModule[18]=C:\windows\system32\dbghelp.dll
LoadedModule[19]=C:\windows\syswow64\PSAPI.DLL
LoadedModule[20]=C:\windows\system32\WINHTTP.dll
LoadedModule[21]=C:\windows\system32\webio.dll
LoadedModule[22]=C:\windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.24308_none_5c028e37a0121035\gdiplus.dll
LoadedModule[23]=C:\windows\syswow64\ole32.dll
LoadedModule[24]=C:\windows\syswow64\CRYPT32.dll
LoadedModule[25]=C:\windows\syswow64\MSASN1.dll
LoadedModule[26]=C:\windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[27]=C:\windows\syswow64\SHELL32.dll
LoadedModule[28]=C:\windows\syswow64\SHLWAPI.dll
LoadedModule[29]=C:\windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d\COMCTL32.dll
LoadedModule[30]=C:\windows\system32\UxTheme.dll
LoadedModule[31]=C:\windows\syswow64\OLEAUT32.dll
LoadedModule[32]=C:\windows\system32\oledlg.dll
LoadedModule[33]=C:\windows\syswow64\urlmon.dll
LoadedModule[34]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
LoadedModule[35]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
LoadedModule[36]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
LoadedModule[37]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
LoadedModule[38]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
LoadedModule[39]=C:\windows\system32\version.DLL
LoadedModule[40]=C:\windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
LoadedModule[41]=C:\windows\syswow64\normaliz.DLL
LoadedModule[42]=C:\windows\syswow64\iertutil.dll
LoadedModule[43]=C:\windows\syswow64\WININET.dll
LoadedModule[44]=C:\windows\syswow64\USERENV.dll
LoadedModule[45]=C:\windows\syswow64\profapi.dll
LoadedModule[46]=C:\windows\system32\WSOCK32.dll
LoadedModule[47]=C:\windows\system32\IPHLPAPI.DLL
LoadedModule[48]=C:\windows\system32\WINNSI.DLL
LoadedModule[49]=C:\windows\system32\Secur32.dll
LoadedModule[50]=C:\windows\system32\OLEACC.dll
LoadedModule[51]=C:\windows\syswow64\IMM32.dll
LoadedModule[52]=C:\windows\syswow64\MSCTF.dll
LoadedModule[53]=C:\windows\system32\WTSAPI32.dll
LoadedModule[54]=C:\windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL
LoadedModule[55]=C:\windows\system32\apphelp.dll
State[0].Key=Transport.DoneStage1
State[0].Value=1
State[1].Key=DataRequest
State[1].Value=iData=1/nDumpFile=//Upload//iCab//139-8947fb0611f5438b90fbe8ef3deb17b4-8e963d38d47c9be78ddabf3aea3d6256-1-2151242031781732950-AppCrash32-6-1-7601-2.cab/nDumpServer=watson.microsoft.com/nResponseServer=watson.microsoft.com/nResponseURL=//dw//StageFour.asp?iBucket=2151242031781732950&szCab=8947fb0611f5438b90fbe8ef3deb17b4.cab&EventType=AppCrash32&BucketHash=8e963d38d47c9be78ddabf3aea3d6256&MID=17BE7674-1D7A-4CF1-ABF1-2DA2CDCB2293/nBucket=-365075882/nBucketTable=500875066/nResponse=1/n
FriendlyEventName=Остановка работы
ConsentKey=APPCRASH
AppName=MetaTrader
AppPath=M:\terminal.exe
Dmitry Reutt, 2018.12.24 10:34Почему при запуске терминала MT4, игнорируются ключ /skipupdate и терминал всё равно обновляется?????!
присоединяюсь к вопросу.
данный ключ больше не актуален?
присоединяюсь к вопросу.
данный ключ больше не актуален?
Он работает только для поддержки собственных режимов обновления.
Поддержка билдов ниже 1170 скоро будет отключена.
У меня включено 30 терминалов, по одному на символ.
Зачем?
Все к одному счету подключены? Возможно, вы сами создаете проблему, скрывая инструменты, т.к. терминал пробует их восстановить, потому что есть открытые позиции.
Заметил, проблему с таймером, проявляется off- и online. Запускается советник с таймером (только таймер и Print). Принты идут нормально. Начинаешь переходить по ТФ от меньшего к большему, и таймер глохнет, без каких-то ошибок. Переходишь на меньший - снова запускается, идешь на больший - опять глохнет, пока не пройдешься по всем. Вот выдержка из журнала с такой ситуацией (повторы принтов выброшены). Теоретически отсутствие последних исторических данных не должно влиять на работу таймера. Проблема происходит как с EventSetMillisecondTimer так и с EventSetTimer.
2019.02.01 00:16:07.082 eaHandelssoftware_v4.0 EURUSD,M15: initialized
2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: 1
2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: initialized
2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: Err=4024
2019.02.01 00:16:06.863 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M30: cannot set millisecond timer (100)
тут таймер застопорился, потом был включен интернет и он выдал выше записанное.
2019.02.01 00:15:19.298 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: uninit reason 3
2019.02.01 00:15:19.266 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: 1
...
2019.02.01 00:15:17.845 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: 1
2019.02.01 00:15:17.735 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: initialized
2019.02.01 00:15:17.735 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M15: Err=0
2019.02.01 00:15:17.720 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: uninit reason 3
2019.02.01 00:15:17.641 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: 1
...
2019.02.01 00:15:16.204 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: 1
2019.02.01 00:15:16.095 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: initialized
2019.02.01 00:15:16.095 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M5: Err=0
2019.02.01 00:15:16.079 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: uninit reason 3
2019.02.01 00:15:16.064 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1
...
2019.02.01 00:15:11.360 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1
2019.02.01 00:15:11.251 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: initialized
2019.02.01 00:15:11.251 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: Err=0
2019.02.01 00:15:11.204 Expert eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: loaded successfully
2019.02.01 00:15:11.157 Expert eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: removed
2019.02.01 00:15:11.157 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: uninit reason 2
2019.02.01 00:15:11.142 eaWelter_2_v5.10~test EURUSD_v,M1: 1
Зачем?
Все к одному счету подключены? Возможно, вы сами создаете проблему, скрывая инструменты, т.к. терминал пробует их восстановить, потому что есть открытые позиции.
Я не прошу переделывать программу). Хочется понять какую железку нужно прокачать, Где в нубуке узкое место.
Это намного удобнее 99 вкладок в терминале. Алерт, клик и ты видишь всё на всех тф.
Все к одному счёту. Советник один раз в час удаляет не используемые, по которым закрылись уже.
Они постоянно качают всё как один. Создатели знают, что нужно блокировать.)))
При зависании выключаю не используемые терминалы (символы).
Я не прошу переделывать программу). Хочется понять какую железку нужно прокачать, Где в нубуке узкое место.
Это намного удобнее 99 вкладок в терминале. Алерт, клик и ты видишь всё на всех тф.
Все к одному счёту. Советник один раз в час удаляет не используемые, по которым закрылись уже.
Они постоянно качают всё как один. Создатели знают, что нужно блокировать.)))
При зависании выключаю не используемые терминалы (символы).
Тогда не знаю.
Но начал бы с оставления всех 30 инструментов во всех терминалах (плюс, скорее всего, дополнительных инструментов для пересчета прибыли в валюту депозита), и ограничения кол-во баров в окне (5К). Но если вы говорите, что тормоза появляются при большом кол-ве позиций, это вряд ли решит проблему.
В конце концов, если ничего не поможет, переходите на один терминал, реализовав нужный функционал в виде панели (клик для воспроизведения):
Тогда не знаю.
Но начал бы с оставления всех 30 инструментов во всех терминалах (плюс, скорее всего, дополнительных инструментов для пересчета прибыли в валюту депозита), и ограничения кол-во баров в окне (5К). Но если вы говорите, что тормоза появляются при большом кол-ве позиций, это вряд ли решит проблему.
В конце концов, если ничего не поможет, переходите на один терминал, реализовав нужный функционал в виде панели (клик для воспроизведения):
Интересная панелька. А она есть в свободном доступе для МТ4.
Интересная панелька. А она есть в свободном доступе для МТ4.
Конкретно этой нет, но можно поискать под свои задачи.