Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 16
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На Win 8.1 запустил МТ-4 версии 1170: прога запустилась, однако в правом нижнем углу пишет "Нет связи", потом "Общая ошибка" и так по кругу...
Как исправить "Общую ошибку" и "Нет связи" ?
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В сетевом экране выставил "Разрешать все действия" - и даже с этой опцией "Нет связи" и далее "Общая ошибка".
Сюда зашёл и задал вопрос с этой же Win 8.1 - стало быть связь таки есть...
Что-то с миллисекундами непонятное творится. Вроде в документации, в структуре MqlTick поле time_msc в отличии от mql5 отсутствует. Но при наборе кода оно предлагается и компилируется. Ну ладно, думаю, не поправили документацию. Пишу такой код
и получаю такой комментарий графика
Выходит, что время открытия бара time[0] в миллисекундах, время time в структуре тоже в миллисекундах (содержат миллисекунды), а время time_msc в структуре MqlTick ровно в секундах.
Это ошибка? Попутали в какое поле какое время писать? Или по причине отсутствия в документации и соответственно не рекомендуется использовать?
Что-то с миллисекундами непонятное творится. Вроде в документации, в структуре MqlTick поле time_msc в отличии от mql5 отсутствует. Но при наборе кода оно предлагается и компилируется. Ну ладно, думаю, не поправили документацию. Пишу такой код
и получаю такой комментарий графика
Выходит, что время открытия бара time[0] в миллисекундах, время time в структуре тоже в миллисекундах (содержат миллисекунды), а время time_msc в структуре MqlTick ровно в секундах.
Это ошибка? Попутали в какое поле какое время писать? Или по причине отсутствия в документации и соответственно не рекомендуется использовать?
Все правильно выводит. Ошибка в понимании.
Все правильно выводит. Ошибка в понимании.
Было бы неплохо и пояснить нужное "понимание"
Было бы неплохо и пояснить нужное "понимание"
time[0] - время последнего сформированного бара в секундах.
Tick.time - время тика в секундах.
Tick.time_msc - время тика в миллисекундах (Tick.time * 1000).
time[0] - время последнего сформированного бара в секундах.
Отлично. НО!!! Если время бара в секундах, откуда излишки сверх секунд?
Я брал long значение этого времени и делил на 60 в мечтах получить минуты... НО... почему-то без остатка не делится. Это как понимать?
Отлично. НО!!! Если время бара в секундах, откуда излишки сверх секунд?
Я брал long значение этого времени и делил на 60 в мечтах получить минуты... НО... почему-то без остатка не делится. Это как понимать?