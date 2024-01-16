Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 3

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Sergey Golubev:

Похоже на ограничение кол-ва серверов. Попробуйте удалить пару десятков в начале списка.

 
Andrey Khatimlianskii:

Похоже на ограничение кол-ва серверов. Попробуйте удалить пару десятков в начале списка.

Удалил ненужные (в данный момент) сервера из папки config - 


и перезагрузил Метатрейдер (закрыл, и опять открыл), и все исправилось - 


а также нашел что искал - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170

Sergey Golubev, 2018.12.21 07:15

Пытаюсь открыть демо счета у нескольких брокеров, так как в англ части спросили про брокера, который предлагает к торговле индексы (просто хотел дать скриншот чартов с несколькими брокерами, объясняя, что на МТ4 есть такие).

...



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Большое спасибо.

 
Sergey Golubev:

Удалил ненужные (в данный момент) сервера из папки config - 


и перезагрузил Метатрейдер (закрыл, и опять открыл), и все исправилось - 


а также нашел что искал - 



---------------------

Большое спасибо.

Интересно. А сколько их было? У меня, например, в МТ4 новые вновь откомпилированные коды не видны в навигаторе - тоже видать в некое ограничение на их количество всё упёрлось.

 
Artyom Trishkin:

Интересно. А сколько их было? У меня, например, в МТ4 новые вновь откомпилированные коды не видны в навигаторе - тоже видать в некое ограничение на их количество всё упёрлось.

Много было "лишних".

Например, в англ части форума часто спрашивают - где найти индийский акции (понятно, что это CFD, но народ спрашивает), и так далее по странам.
И тут надо открывать демки с разных брокеров и давать чарты.
Поэтому было много. Удалил штук 30 файлов-серверов с конфиг папки, потом перезагрузил Метатрейдер, ввел первые буквы названия брокера или его сервера, и всё получилось (как и с MetaQuotes-Demo).

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Кстати, в Метатрейдер 5 такой проблемы вообще нет, так как там что ни брокер - то какая-то биржа и т.д., есть даже брокеры, где акции/фьючерсы (CFD конечно) разложены по странам и по биржам. И поиск какого-то сервера в МТ5 происходит просто и без таких проблем.

В кит части форума например китайцы нашли брокеров (Metatrader 5), которые дают акции с китайских бирж (и они когда нашли, то были в шоке от такой возможности - я это знаю, так как там спам удаляю).
А в МТ4 я такого не видел.

 
Artyom Trishkin:

Интересно. А сколько их было? У меня, например, в МТ4 новые вновь откомпилированные коды не видны в навигаторе - тоже видать в некое ограничение на их количество всё упёрлось.

Да, это давно известное ограничение в МТ4 на количество индикаторов в навигаторе.
А про ограничение серверов в МТ4 при открытии счета из МТ4 - я не знал ...

 

Видимо баг (или историческая особенность-фича ?)

Имеется:

  • MT build 1160
  • на VDS открыто 11 вкладок, на первых двух два "тяжёлых" индикатора,
  • на прочих (на разных символах) одновременно работают 9 экземпляров советника, но с одинаковыми настройками (это торговая панель)

при (мелких правках и)компиляции исходника, рестартуют не все запущенные экземпляры панели.

а только лишь 4 штуки :-( Видимо по чартам/вкладкам справа-налево..

PS также открыл тему https://www.mql5.com/ru/forum/296167 для поиска обходных решений.

Рестарт советников при компиляции
Рестарт советников при компиляции
  • 2018.12.24
  • www.mql5.com
Только что заметил пренеприятнейшую вещь : одновременно работают 9 экземпляров советника на разных парах, но с одинаковыми настройками (это торгова...
 
Почему при запуске терминала MT4, игнорируются ключ /skipupdate и терминал всё равно обновляется?????!
 
Индикатор, запущенный на таймрфейме выше M1, но берущий данные с M1, не отрисовывается в тестере 1170 (ошибок в логе нет). В билдах до 11xx работает нормально. Что менялось? В новостях релизов не нашел ничего по этому поводу.
 
Stanislav Korotky:
Индикатор, запущенный на таймрфейме выше M1, но берущий данные с M1, не отрисовывается в тестере 1170 (ошибок в логе нет). В билдах до 11xx работает нормально. Что менялось? В новостях релизов не нашел ничего по этому поводу.

Может нет соответствующей истории М1? Посмотрите сообщения насчет ошибок рассогласования и на саму величину качества моделирования.

 
Проблема осталась на всех чартах, где запущен советник. Где советник отсутствует - проблемы со шкалой нет.
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