Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 23
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Да, скомпилированные в версиях 1180-1884, нужно пересобрать.
В новой версии МЕ ошибка.
Если в классе есть перегруженные методы, и один из них protected а другой public, то при вызове метода public все равно выдает ошибку protected method access error.
В новой версии МЕ ошибка.
Если в классе есть перегруженные методы, и один из них protected а другой public, то при вызове метода public все равно выдает ошибку protected method access error.
Приведите пожалуйста код
Приведите пожалуйста код
Локализовать не получилось пока.
Но, вот картинка. Видно что методы есть как public так и protected. При этом вылезает ошибка компиляции. В предыдущих билдах все было ОК.
P.S. Это у меня получается только при компиляции файла .mq5 с включенным режимом оптимизации. При компиляции идентичного mq4 файла, таких ошибок нет.
Локализовать не получилось пока.
Но, вот картинка. Видно что методы есть как public так и protected. При этом вылезает ошибка компиляции. В предыдущих билдах все было ОК.
P.S. Это у меня получается только при компиляции файла .mq5 с включенным режимом оптимизации. При компиляции идентичного mq4 файла, таких ошибок нет.
У меня всплыло аналогичное в MQL4. Пока не раскапывал.
У меня всплыло аналогичное в MQL4. Пока не раскапывал.
Локализовать не получилось пока.
Но, вот картинка. Видно что методы есть как public так и protected. При этом вылезает ошибка компиляции. В предыдущих билдах все было ОК.
P.S. Это у меня получается только при компиляции файла .mq5 с включенным режимом оптимизации. При компиляции идентичного mq4 файла, таких ошибок нет.
Не хватает кода вызова
вот пример, отрабатывает правильно:
Не хватает кода вызова
вот пример, отрабатывает правильно:
Локализовал
Ошибка есть только при компиляции этого кода как .mq5, если компилировать как .mq4 то без ошибки компилируется.
В новом редакторе включены множественные стили форматирования кода:
было бы здорово сделать отдельную ветку с описанием новой версии.
Приведите пожалуйста код
И еще вот такое перестало компилироваться:
Это будет исправлено или так и останется?
Не хватает кода вызова
вот пример, отрабатывает правильно:
А вот так у меня как .mq5 не компилируется.