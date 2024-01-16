Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 19

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@Slava

на новом билде 

после запуска кода получаю ошибки


 
Aleksei Beliakov:

@Slava

на новом билде 

после запуска кода получаю ошибки


Покажите код, пожалуйста.

 

Здравствуйте.

При добавлении в код MQL4 

ArrayRemove

Индикатор больше не проходит проверку в маркете с ошибкой: 

test on EURUSD,H1
 cannot load ''
 Tester: cannot start with configuration file because expert test15056 not loaded


Методом перебора "новых добавленных блоков кода, в новую версию индикатора обнаружил, что функция ArrayRemove больше не дает пройти проверку.

В МТ5 все нормально

 
Vladislav Andruschenko:

Здравствуйте.

При добавлении в код MQL4 

ArrayRemove

Индикатор больше не проходит проверку в маркете с ошибкой: 


Методом перебора "новых добавленных блоков кода, в новую версию индикатора обнаружил, что функция ArrayRemove больше не дает пройти проверку.

В МТ5 все нормально

Наверное потому, что в МQL4 нет функции ArrayRemove (по крайней мере, в документации нет), но т. к. редактор единый, то компилятор не выдает ошибки, а сам редактор любезно подсвечивает функцию как знакомую. 

 
Ihor Herasko:

Наверное потому, что в МQL4 нет функции ArrayRemove (по крайней мере, в документации нет), но т. к. редактор единый, то компилятор не выдает ошибки, а сам редактор любезно подсвечивает функцию как знакомую. 

Скорее всего так и есть. 
Но обычно, если редактор в режиме мт4 , то он не подсвечивается функции, которыхт нет. 
В любом случае пусть знают. 
 
ArrayRemove не работает в MT4
 
Ilyas:
ArrayRemove не работает в MT4

Так точно. Но с ним код компилируется и запускается на обычном терминале мт4 

Но при валидации продукта происходит ошибка. 

Я к тому, что было бы лучше, чтобы функции даже не отображаются в коде мт4 , если они там не работают. 

Я то нашел эту функцию , перебором всего кода, где добавлял новый код. 

Чисто случайно попробовал загрузить старую версию и понял, что что-то не то в новом коде. 

А вот другим может быть сложно. 

 

сегодня обновился сам терминал до билд 1182 , нет пунктов меню, вернее они есть, а подписей и  иконок нет!

                   

ЗЫ: перезагрузка терминала не помогает
 

Не помню, писал уже кто-то:

В МТ4:

Если использовать индикаторы , например M15

Но тестировать на M30 

То эти индикаторы с M15 не загружаются. ! 

Даже после остановки тестера - не появляется окно с индикатором. 

т.е. Индикаторы, которые работают с ТФ меньше, чем тестируемый ТФ - не отображаются и имеют совершенно другие данные значения.


Было у кого-то такое? 

 
Vladislav Andruschenko:

Не помню, писал уже кто-то:

В МТ4:

Если использовать индикаторы , например M15

Но тестировать на M30 

То эти индикаторы с M15 не загружаются. ! 

Даже после остановки тестера - не появляется окно с индикатором. 

т.е. Индикаторы, которые работают с ТФ меньше, чем тестируемый ТФ - не отображаются и имеют совершенно другие данные значения.


Было у кого-то такое? 


по результатам - моя проблема! Извиняюсь 

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