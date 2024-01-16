Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 19
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@Slava
на новом билде
после запуска кода получаю ошибки
@Slava
на новом билде
после запуска кода получаю ошибки
Покажите код, пожалуйста.
Здравствуйте.
При добавлении в код MQL4
ArrayRemove
Индикатор больше не проходит проверку в маркете с ошибкой:
Методом перебора "новых добавленных блоков кода, в новую версию индикатора обнаружил, что функция ArrayRemove больше не дает пройти проверку.
В МТ5 все нормально
Здравствуйте.
При добавлении в код MQL4
ArrayRemove
Индикатор больше не проходит проверку в маркете с ошибкой:
Методом перебора "новых добавленных блоков кода, в новую версию индикатора обнаружил, что функция ArrayRemove больше не дает пройти проверку.
В МТ5 все нормально
Наверное потому, что в МQL4 нет функции ArrayRemove (по крайней мере, в документации нет), но т. к. редактор единый, то компилятор не выдает ошибки, а сам редактор любезно подсвечивает функцию как знакомую.
Наверное потому, что в МQL4 нет функции ArrayRemove (по крайней мере, в документации нет), но т. к. редактор единый, то компилятор не выдает ошибки, а сам редактор любезно подсвечивает функцию как знакомую.
ArrayRemove не работает в MT4
Я к тому, что было бы лучше, чтобы функции даже не отображаются в коде мт4 , если они там не работают.
Я то нашел эту функцию , перебором всего кода, где добавлял новый код.
Чисто случайно попробовал загрузить старую версию и понял, что что-то не то в новом коде.
А вот другим может быть сложно.
сегодня обновился сам терминал до билд 1182 , нет пунктов меню, вернее они есть, а подписей и иконок нет!
Не помню, писал уже кто-то:
В МТ4:
Если использовать индикаторы , например M15
Но тестировать на M30
То эти индикаторы с M15 не загружаются. !
Даже после остановки тестера - не появляется окно с индикатором.
т.е. Индикаторы, которые работают с ТФ меньше, чем тестируемый ТФ - не отображаются и имеют совершенно другие данные значения.
Было у кого-то такое?
Не помню, писал уже кто-то:
В МТ4:
Если использовать индикаторы , например M15
Но тестировать на M30
То эти индикаторы с M15 не загружаются. !
Даже после остановки тестера - не появляется окно с индикатором.
т.е. Индикаторы, которые работают с ТФ меньше, чем тестируемый ТФ - не отображаются и имеют совершенно другие данные значения.
Было у кого-то такое?
по результатам - моя проблема! Извиняюсь