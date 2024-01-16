Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 2

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Sergey Golubev:
Сейчас или начинает исправляться, или что-то новое.
MetaQuotes-Demo все равно не нашел, но появились брокеры на буквы X, W и S.

А количество серверов в окне осталось таким же ..
окно маленькое, всё не влазит ...
Я показал на скрине самые последние, а чуть выше есть и другие, в том числе и MetaQuotes-Demo
 
Alexey Viktorov:

Странности какие-то у вас творятся.

Вот билд 1160


и вот 1170 тот-же самый терминал после обновления.


 Да, 1970 билд.


А вы найдите по поиску MetaQuotes-Demo сервер.
Если найдете, то значит это только у меня.

 
Sergey Golubev:

 Да, 1970 билд.

А вы найдите по поиску MetaQuotes-Demo сервер.
Если найдете, то значит это только у меня.

Так он у меня без поиска присутствует. Я мог-бы удалить список серверов, да не знаю где. Если найду где удалить, то поэкспериментирую.
 

Нашёл где удалить. После запуска терминала он сам запросил найти брокера. Я ввёл только meta и сканирование завершилось успешно.

Проверьте папку \config не поставлен-ли атрибут только чтение?

 
Sergey Golubev:

Вот окно - по алфавиту, и заканчивается на букве F - 



Ввожу в поиск MetaQuotes - 

ищет - 


и - всё ... он может и нашел, но не показывается, так как M после F, а эта F - последняя (то есть, опять от A до F).


Ну так промотай список вверх - где-то там найденный сервер находится

 
Alexey Viktorov:

Нашёл где удалить. После запуска терминала он сам запросил найти брокера. Я ввёл только meta и сканирование завершилось успешно.

Проверьте папку \config не поставлен-ли атрибут только чтение?

Поставлен.
Снял.

Ищу по Meta

 
Rashid Umarov:

Ну так промотай список вверх - где-то там найденный сервер находится

нет там - там по алфавиту
A, B, C, и т д.

После снятия "только для чтения" - тоже ничего.
Правда, эта папка все равно сама ставит опять "только для чтения" ... я снимаю, "Применить" и "ОК", и тут - опять "только для чтения" ...

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PS. Наверное это только у меня, так как никто больше не жаловался на это.

 
Sergey Golubev:

нет там - там по алфавиту
A, B, C, и т д.

После снятия "только для чтения" - тоже ничего.
Правда, эта папка все равно сама ставит опять "только для чтения" ... я снимаю, "Применить" и "ОК", и тут - опять "только для чтения" ...

--------------

PS. Наверное это только у меня, так как никто больше не жаловался на это.

Вот это одна из причин по которой я категорически не хочу ставить программы, не только МТ, на диск С: и в Program Files тем более.

Если есть второй диск, или раздел диска, я-бы в таком случае перенёс всё на этот диск и запустил с ключом /portable. Возможно это винда не даёт записать файл .srv или в крайнем случае в корень диска С:

Может получится насильно затолкать туда файл и будет видно его в списке.

Файлы:
MetaQuotes-Demo.zip  1 kb
 
Alexey Viktorov:

Вот это одна из причин по которой я категорически не хочу ставить программы, не только МТ, на диск С: и в Program Files тем более.

Если есть второй диск, или раздел диска, я-бы в таком случае перенёс всё на этот диск и запустил с ключом /portable. Возможно это винда не даёт записать файл .srv или в крайнем случае в корень диска С:

Может получится насильно затолкать туда файл и будет видно его в списке.

Он у меня там есть.
Сейчас обновлю на ваш, и проверю.

 
Alain Verleyen:

Вопросы перевода с немецкого. Build 1170.

Hi,

Missing translation will be added in the next build. Thank you

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