Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 2
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MetaQuotes-Demo все равно не нашел, но появились брокеры на буквы X, W и S.
А количество серверов в окне осталось таким же ..
окно маленькое, всё не влазит ...
Странности какие-то у вас творятся.
Вот билд 1160
и вот 1170 тот-же самый терминал после обновления.
Да, 1970 билд.
А вы найдите по поиску MetaQuotes-Demo сервер.
Если найдете, то значит это только у меня.
Да, 1970 билд.
А вы найдите по поиску MetaQuotes-Demo сервер.
Если найдете, то значит это только у меня.
Нашёл где удалить. После запуска терминала он сам запросил найти брокера. Я ввёл только meta и сканирование завершилось успешно.
Проверьте папку \config не поставлен-ли атрибут только чтение?
Вот окно - по алфавиту, и заканчивается на букве F -
Ввожу в поиск MetaQuotes -
ищет -
и - всё ... он может и нашел, но не показывается, так как M после F, а эта F - последняя (то есть, опять от A до F).
Ну так промотай список вверх - где-то там найденный сервер находится
Нашёл где удалить. После запуска терминала он сам запросил найти брокера. Я ввёл только meta и сканирование завершилось успешно.
Проверьте папку \config не поставлен-ли атрибут только чтение?
Поставлен.
Снял.
Ищу по Meta
Ну так промотай список вверх - где-то там найденный сервер находится
нет там - там по алфавиту
A, B, C, и т д.
После снятия "только для чтения" - тоже ничего.
Правда, эта папка все равно сама ставит опять "только для чтения" ... я снимаю, "Применить" и "ОК", и тут - опять "только для чтения" ...
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PS. Наверное это только у меня, так как никто больше не жаловался на это.
нет там - там по алфавиту
A, B, C, и т д.
После снятия "только для чтения" - тоже ничего.
Правда, эта папка все равно сама ставит опять "только для чтения" ... я снимаю, "Применить" и "ОК", и тут - опять "только для чтения" ...
--------------
PS. Наверное это только у меня, так как никто больше не жаловался на это.
Вот это одна из причин по которой я категорически не хочу ставить программы, не только МТ, на диск С: и в Program Files тем более.
Если есть второй диск, или раздел диска, я-бы в таком случае перенёс всё на этот диск и запустил с ключом /portable. Возможно это винда не даёт записать файл .srv или в крайнем случае в корень диска С:
Может получится насильно затолкать туда файл и будет видно его в списке.
Вот это одна из причин по которой я категорически не хочу ставить программы, не только МТ, на диск С: и в Program Files тем более.
Если есть второй диск, или раздел диска, я-бы в таком случае перенёс всё на этот диск и запустил с ключом /portable. Возможно это винда не даёт записать файл .srv или в крайнем случае в корень диска С:
Может получится насильно затолкать туда файл и будет видно его в списке.
Он у меня там есть.
Сейчас обновлю на ваш, и проверю.
Вопросы перевода с немецкого. Build 1170.
Hi,
Missing translation will be added in the next build. Thank you