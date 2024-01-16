Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 14
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Открыто два терминала, подключенные к одному и тому же торговому серверу/точке. На одном терминале все в порядке, на другом случается такая ерунда. Через какое-то время происходит то же самое, но уже на другом терминале.
Не понимаю, почему рвется соединение на одном терминале, но не рвется на другом.
Напишу индикатор, который будет быстрее терминала показывать, что проблема в соединении (будет логировать, что TimeCurrent остановился) и, возможно, делать релогин.
Делал ping google.com -t - никаких проблем. Как проанализировать причину проблемы?
ЗЫ На MT5 такой проблемы нет.
Напишу индикатор, который будет быстрее терминала показывать, что проблема в соединении (будет логировать, что TimeCurrent остановился) и, возможно, делать релогин.
Запустил на двух терминалах.
Первый терминал:
Второй терминал:
Т.е. остановка TimeCurrent одновременная. Но первый терминал через 6 секунд продолжил обновлять TimeCurrent, а второй - не смог, сделав в итоге релогин
В чем может быть причина разного поведения терминалов?
Жаль, что терминал столь долго соображает (50 секунд), что нужен релогин.
ЗЫ На обоих терминалах одинаковые наборы символов в Обзоре рынка.
После очередного релогина засек такое состояние
второй параллельный терминал обошелся без релогина
Может ли причина быть в том, что второй терминал через инвест используется?
Запустил тот же индикатор на MT5 MQ-Beta для доп. проверки.
Он показал одновременную остановку TimeCurrent в MT4 и MT5. MT4-2 и MT5 восстановились быстро без релогина. MT4-1 - сделал релогин после длительного ожидания.
Проблема явно в интернет-провайдере. Но почему MT5 обходится без релогина, а MT4 иногда релогинится при работающем другом MT4?
Подскажите, какую утилиту использовать, чтобы аргументировано показать интернет-провайдеру, что имеется проблема?
Подскажите, какую утилиту использовать, чтобы аргументировано показать интернет-провайдеру, что имеется проблема?
Wireshark но если вы не разбираетесь в сетях, это вряд ли поможет.
Обычно ping - это icmp протокол с типом 8 и 0.
Что под ping понимает MQ - не известно, скорее всего это передача "пустого" пакета по ранее открытому сокет соединению.
Соединение скорее всего будет шифрованное и, соответственно, в Wireshark будет отображаться как непонятный набор данных.
Wireshark но если вы не разбираетесь в сетях, это вряд ли поможет.
Обычно ping - это icmp протокол с типом 8 и 0.
Что под ping понимает MQ - не известно, скорее всего это передача "пустого" пакета по ранее открытому сокет соединению.
Соединение скорее всего будет шифрованное и, соответственно, в Wireshark будет отображаться как непонятный набор данных.
Спасибо. Раз проблема со связью, то, скорее всего, не только у терминала это наблюдается.
Какой железный способ есть показать провайдеру, что обрывы случаются? Ну и чтобы не было в ответ "у вас очень специфический случай".
Наверное, есть же возможность не вникать во все дебри?
Что-нибудь из этих настроек роутера может влиять на поведение терминала?
Поставил различные мониторинги. Но пока не разобрался, как поймать моменты, которые ловит индикатор в терминалах.
Вроде, это MQ-сервер. Что можно сделать?
Я так не играю ))
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Не поддерживается
double
Измените, пожалуйста, описание в справке для 4-ки.
Что-нибудь из этих настроек роутера может влиять на поведение терминала?
вряд ли, если бы не работал бы терминал был бы смысл там искать, если работает, то максимум что там интересного - это ВайВай покрутить если через 2 стены не пробивает
в лог роутера нужно поглядывать, дисконекты он будет логировать
а так - про провайдеров и скорость - ни как не докажешь, у меня все лето прошлого года то ютуб с затыками был, то на Андроид девайсах аккаунты гугл отваливались - тож и звонил провайдеру и тестировал, толку ноль, потом на все андроиды установил Orbot - тунель от Тора и все как рукой сняло, в этом году не пользуюсь Orbot - все норм и так работает
тут к чему веду, пакеты могут теряться на стороне провайдера или у кого он инет в транспорты арендует - попробуйте установить какой -нибудь бесплатный VPN - может поможет пакеты не терять
ЗЫ; еще бы брокеров пару протестировать, а вдруг у брокера проблемы, а не в инете дело?