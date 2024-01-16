Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 22
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Зато теперь компилятор на вот такой код:
говорит, что слишком сложное выражение:
указывая на границу двух цветов.
В 1170 всё компилировалось. Да и в MetaTrader 5 Build 2093 с его MetaEditor'ом версии 2093 всё отлично компилируется - ведь это по сути простой тернарный оператор, а все методы в его условиях возвращают простой текст в зависимости от того, что в них передано. И условия булевы.
А так как версия редактора в MetaTrader 5 старее версии редактора в MetaTrader 4 (редактор в MetaTrader 4 теперь версии 2116), то есть подозрение, что после очередного обновления MetaTrader 5, и он перестанет компилировать код - скажет, что слишком сложно...
К сожалению, пока придётся упрощать выражения, в которых компилятором генерируется более 32 неявных переменных.
Количество будет увеличено в одном из ближайших билдов.
Для начала, выясните пожалуйста, какая кодировка у пользователя и какая у Вас.
Достаточно сообщить языки систем.
Загрузил ихнюю платформу, попробовал открыть демо счет.
Вроде у меня этот символ отображается J и все нормально.
а у пользователя £
вот какие данные я смог достать
и вот еще.
Советник не получает вообще никакую информацию о символе:
везде 0...
еще обнаружил, что терминал старый:
и такой банальный код его просто вешает:
К сожалению, пока придётся упрощать выражения, в которых компилятором генерируется более 32 неявных переменных.
Количество будет увеличено в одном из ближайших билдов.
Хорошо. Буду иметь в виду. Спасибо.
А как обновиться?
Раньше при подключении к MQ Demo обновлялось, но сейчас я там счет не могу открыть...
2019.08.20 05:38:17.029 Account: failed connect to MetaQuotes-Demo, check internet connection or contact broker support service
А как обновиться?
Раньше при подключении к MQ Demo обновлялось, но сейчас я там счет не могу открыть...
2019.08.20 05:38:17.029 Account: failed connect to MetaQuotes-Demo, check internet connection or contact broker support service
до 1184 обновилось само, дальше не хочет..
Оставил на ночь. Утром перегрузил. 1190 сегодня уже.
А как обновиться?
Раньше при подключении к MQ Demo обновлялось, но сейчас я там счет не могу открыть...
2019.08.20 05:38:17.029 Account: failed connect to MetaQuotes-Demo, check internet connection or contact broker support service
проверил на втором терминале, без проблем к MQ Demo подключился, при открытии счета ввел имя брокера: metaquotes
Для начала, выясните пожалуйста, какая кодировка у пользователя и какая у Вас.
Достаточно сообщить языки систем.
К сожалению, обновление терминала до 1190 не помогло!
Symbol возвращает ошибку , если у символа есть символ £
простой код:
журнал выдает так:
Скомпилировал этот код у пользователя, у него все ок отображает.
Теперь вопрос: Как мне компилировать свой код, чтобы он работал у Всех?
К сожалению, обновление терминала до 1190 не помогло!
Symbol возвращает ошибку , если у символа есть символ £
простой код:
журнал выдает так:
это из-за кодировки, добавьте в онинит строку:
это из-за кодировки, добавьте в онинит строку:
Огромное человеческое спасибо.
Помогло.
И тут я вспомнил, что уже когда -то это делал. Когда не помню....
в справке ошибка, MQLSetInteger не находит, вместо этого
MQSetInteger