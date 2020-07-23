Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260
В пятницу 24 января 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
MT4 зависает при изменении цвета фона в советнике
Похоже, это не улучшилось.
- 2019.11.16
- www.mql5.com
В пятницу 24 января 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
А когда перекомпилируются бесплатные советники из маркета под этот билд?
МТ4 билд 1260 (вин7)
Баг со средней клавишей мышки.
Нажатие срабатывает только при перемещении курсора.
Если курсор неподвижен (при клике на среднюю клавишу) то нет реакции.
Хотелось бы такую же моментальную реакцию (на нажатие) как на правый-левый клик.
#property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- Comment(sparam); } //+------------------------------------------------------------------+
МТ4 билд 1260 (вин7)
Баг со средней клавишей мышки.
Нажатие срабатывает только при перемещении курсора.
Если курсор неподвижен (при клике на среднюю клавишу) то нет реакции.
Хотелось бы такую же моментальную реакцию (на нажатие) как на правый-левый клик.
Вероятно это от того, что нажатие средней клавиши перехватывается перекрестьем.
Вероятно это от того, что нажатие средней клавиши перехватывается перекрестьем.
в МТ5 поведение правильное - нажатие сразу отслеживается
пс. как раз нужно для отслеживания перекрестия)
в МТ5 поведение правильное - нажатие сразу отслеживается
пс. как раз нужно для отслеживания перекрестия)
в мт 4 колесо и средняя клавиша не поддерживаются (((
смотрите справку..
в мт 4 колесо и средняя клавиша не поддерживаются (((
смотрите справку..
смотрите сообщение выше - мне не нужно колесико, мне нужен отклик от кнопки (код работает, отклик есть, но только при движении)
MT4 зависает при изменении цвета фона в советнике
Похоже, это не улучшилось.
Я сделал видео
MT 4 Build 1260 , после запуска не работают графики , часы стоят , вообще нет движений , у меня Windows 10 все обновления установлены , помогите пожалуйста куда копать что делать ?
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В пятницу 24 января 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.